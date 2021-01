D’autres géants des médias sociaux ont pris des mesures similaires. Facebook et Instagram ont suspendu M. Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration, tandis que Twitch et Snapchat ont également désactivé les comptes de M. Trump.

Shopify a supprimé les magasins en ligne affiliés au président, tandis qu’Amazon a supprimé la chaîne de Trump. Mercredi, YouTube a annoncé qu’il interdisait également temporairement le président américain.

En réponse, le président Trump a déclaré qu’il pourrait lancer sa propre plate-forme.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les sites de médias sociaux qui ont banni le président américain:

(

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey

/ REUTERS)

Twitter

Twitter a définitivement banni M. Trump de son site à la suite des émeutes au Capitole américain.

La plate-forme a initialement suspendu le compte de M. Trump pendant 12 heures après avoir publié une vidéo répétant de fausses déclarations sur la fraude électorale et louant les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole.

Mais ils ont émis une interdiction permanente de deux tweets spécifiques que M. Trump a postés après son retour sur le site sur le compte @POTUS.

Les tweets étaient «Les 75 000 000 grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière, forme ou forme !!! » et «À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier».

Twitter a également suspendu le compte @TeamTrump après avoir diffusé une déclaration du président.

Twitter a longtemps été accusé d’avoir accordé à M. Trump et à d’autres dirigeants mondiaux de larges exemptions de ses règles sur des questions telles que les attaques personnelles et les soupçons de discours de haine.

Youtube

La société a annoncé la nouvelle tôt mercredi.

“Après examen, et à la lumière des préoccupations concernant le potentiel de violence actuel, nous avons supprimé le nouveau contenu téléchargé sur la chaîne de Donald J. Trump pour violation de nos politiques”, a déclaré YouTube dans un communiqué sur Twitter.

“Il a maintenant son premier avertissement et est temporairement empêché de télécharger du nouveau contenu pendant un * minimum * de 7 jours.

«Compte tenu des inquiétudes persistantes concernant la violence, nous désactiverons également indéfiniment les commentaires sur la chaîne du président Trump, comme nous l’avons fait pour d’autres chaînes où il y a des problèmes de sécurité dans la section des commentaires.»

Facebook et Instagram

La décision de Facebook a marqué la sanction la plus importante du président par une grande entreprise de médias sociaux.

“Les événements choquants des dernières 24 heures démontrent clairement que le président Donald Trump a l’intention d’utiliser le temps qu’il lui reste pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden”, a déclaré le PDG de la société Mark Zuckerberg sur Facebook. Publier.

Tic

Le site Web de diffusion en direct Twitch a également désactivé le compte de M. Trump.

Dans un communiqué, un porte-parole de Twitch a déclaré. «À la lumière de l’attaque choquante d’hier contre le Capitole, nous avons désactivé la chaîne Twitch du président Trump.

“Compte tenu des circonstances extraordinaires actuelles et de la rhétorique incendiaire du président, nous pensons qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à de nouvelles violences.”

Shopify

La plate-forme de commerce électronique Shopify a fermé le service pour les magasins affiliés à M. Trump pour violation de sa politique “d’utilisation acceptable”, ce qui a incité les sites de commerce électronique de la campagne et de l’organisation Trump à se déconnecter.