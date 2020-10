Plus de 9 millions d’Américains se sont qualifiés pour un test de relance en avril mais n’ont pas encore réclamé leur aide d’urgence. L’IRS exhorte ces Américains éligibles à utiliser leur “outil de non-déclarant” en ligne pour avoir accès à leur paiement d’impact économique d’urgence dès que possible. Beaucoup de ces Américains ne réalisent même pas qu’ils sont admissibles, car ils ne sont pas tenus de produire des déclarations de revenus.

Selon une enquête du Government Office of Accountability, pas moins de 8 863 344 Américains éligibles n’ont toujours pas obtenu leur chèque de relance. L’IRS s’efforce maintenant de fournir ces fonds à leurs propriétaires légitimes alors que la pandémie de coronavirus se prolonge. Dans de nombreux cas, ce sont des Américains qui n’étaient pas tenus de déclarer leurs impôts en 2018 ou 2019 – soit parce qu’ils vivent avec un revenu fixe, soit parce que leur revenu est inférieur à un certain seuil. Ces contrôles de relance non réclamés sont largement répandus aux États-Unis

Sans surprise, la plupart des contrôles de relance non réclamés se déroulent dans les États les plus grands et les plus peuplés du pays, selon un rapport de Forbes. L’IRS a publié le décompte des chèques non réclamés dans chaque État dans l’espoir d’attirer l’attention des personnes qui n’ont toujours pas été payées.

Les négociations pour un deuxième chèque de relance s’éternisant, l’acquisition du premier est plus importante que jamais. Voici une liste des États qui ont les contrôles de relance les plus non réclamés.

Top 4:

Californie – 1 186 896

Texas – 796 525

Floride – 567,425

New York – 537 726

300 000+:

Géorgie – 348.631

Illinois – 309 972

200 000+:

Ohio – 283 194

Pennsylvanie – 276 066

Michigan – 270 590

Caroline du Nord – 245 623

Arizona – 239 037

New Jersey – 216.145

Virginie – 205 600

Washington – 203 978

150 000+:

Maryland – 192 153

Massachusetts – 187 768

Colorado – 177 502

Tennessee – 171065

Louisiane – 159575

Missouri – 159077

Indiana – 150 154

100 000+:

Alabama – 148 242

Caroline du Sud – 142382

Oregon – 131 647

Oklahoma – 123 473

Kentucky – 117.136

Minnesota – 115 914

Wisconsin – 111426

Reste:

Nevada – 94 472

Arkansas – 91 386

Connecticut – 89 458

Mississippi – 86 669

Nouveau-Mexique – 72333

Iowa – 71382

Kansas – 69 595

Utah – 69 140

Hawaï – 48 767

Idaho – 40 943

Nebrask – 38 201

District de Columbia – 33964

Delaware – 32 875

Maine – 32 346

Montana – 30 977

Alaska – 30 807

New Hampshire – 29 680

Virginie-Occidentale – 27 788

Rhode Island – 24 686

Dakota du Nord – 19596

Dakota du Sud – 19 391

Wyoming – 14 506

Vermont – 13 665

Militaire:

Forces armées US – 522

Forces armées en dehors des États-Unis – 3096

Forces armées du Pacifique – 2177

