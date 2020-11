R

Les patrons d’etail ont dénoncé aujourd’hui les distinctions «arbitraires» établies pour décider quels magasins et lieux peuvent rester ouverts pendant les quatre semaines de verrouillage, le succès des magasins «non essentiels» étant estimé à 8 milliards de livres sterling.

Tom Ironside, directeur de la politique du British Retail Consortium, qui représente plus de 170 grands détaillants, estime que ceux considérés comme «non essentiels» perdront un total de 2 milliards de livres sterling par semaine.

Il a déclaré à la BBC: «Nous pensons que les distinctions qui ont été faites sont vraiment assez arbitraires. Le moment de ce verrouillage est clairement extrêmement difficile pour le secteur de la vente au détail.

«C’est effectivement le quartier doré et perdre un mois de ventes est extrêmement difficile. Nous estimons que ceux classés comme non essentiels et tenus de fermer perdront 2 milliards de livres sterling par semaine. ”

La nouvelle série de restrictions diffère de celles appliquées au printemps dernier et l’incertitude demeure sur certains des détails les plus fins. Les détaillants contraints de fermer seront autorisés à vendre en ligne pour la livraison et, si possible, la collecte.

Les centres commerciaux de Westfield resteront ouverts, pour les clients M&S Foodhall, Waitrose, Boots, Holland & Barrett, WHSmith Post Office et Superdrug.

Supermarchés, pharmacies, jardineries, quincailleries, hors licences, dépanneurs.

Dans les supermarchés, contrairement au Pays de Galles, les allées vendant des produits non essentiels ne seront pas fermées. Cependant, il reste un point d’interrogation quant à savoir si les concessions en magasin pourront continuer à se négocier.

Stations-service et lave-autos sur place

Garages de réparation de voitures, magasins de vélos. Halfords a déclaré: “Nous continuerons à opérer de manière sûre pour nos clients et nos collègues.”

Les quincailleries seront autorisées à rester ouvertes / Wickes, B&Q, Homebase et Screwfix ont toutes indiqué que leurs magasins resteraient ouverts dans tout le pays.

Le bureau de poste restera ouvert et Royal Mail continuera le service de livraison postale.

Les bibliothèques seront en mesure de rester ouvertes pour les services click-and-collect et pour l’accès informatique.

Contrairement au verrouillage précédent, les dentistes resteront ouverts pour les rendez-vous de routine.

Les jardineries resteront ouvertes

Les opticiens peuvent ouvrir pour des tests de vue, des procédures de routine et des contrôles ainsi que des traitements d’urgence.

Les banques, les sociétés de construction, les fournisseurs de prêts et les entreprises de transfert d’argent peuvent rester ouverts.

Les agents immobiliers et de location peuvent continuer à travailler et les personnes qui souhaitent déménager peuvent continuer à effectuer des visites

Les points de vente Argos à l’intérieur de Sainsbury’s resteront ouverts pour la collecte des commandes en ligne lors de vos achats d’épicerie. Les magasins autonomes seront probablement contraints de fermer

McDonalds, Greggs, Costa Coffee, Starbucks et Caffè Nero sont ouverts à emporter et à livrer.

Les restaurants, bars et pubs doivent fermer, mais peuvent toujours offrir des services de plats à emporter et de livraison. Cependant, la vente d’alcool à emporter ne sera pas autorisée.

Tous les gymnases et centres de fitness fermeront

Les salles d’exposition de voitures fermeront leurs portes, mais les voitures achetées pourront être livrées.

Les terrains de golf seront contraints de fermer, ainsi que tous les centres de loisirs et sportifs, gymnases, piscines et autres lieux d’exercice.

Les lieux de loisirs et de divertissement doivent fermer: pistes de bowling, gymnases, installations sportives, y compris piscines, terrains de golf et practice, studios de danse, écuries et centres d’équitation, installations de jeux souples, murs d’escalade et centres d’escalade, tir à l’arc et champs de tir, plan d’eau et à thème parcs.

Théâtres, salles de concert, cinémas, musées et galeries, casinos, centres de jeux pour adultes et arcades, salles de bingo et zoos.

Les salons de coiffure, de beauté et d’ongles, les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de perçage corporel et cutané, les salons d’acupuncture non médicale et de bronzage fermeront également.

Les hôtels, auberges et autres hébergements ne doivent être ouverts que pour ceux qui doivent voyager pour le travail et pour un nombre limité d’autres raisons, y compris les personnes qui ont besoin d’un logement lors d’un déménagement, pour assister à des funérailles ou si elles s’isolent par la loi.