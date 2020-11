T

Le Noël royal de la reine sera une affaire très différente cette année.

Traditionnellement, la famille royale descend en masse au domaine de Sandringham pour un séjour festif avec le monarque. Mais, comme le reste du pays, la reine et ses proches devront soigneusement choisir qui avoir dans leur bulle de Noël et où rester.

Cependant, la reine et le duc d’Édimbourg ont une grande famille de quatre enfants et huit petits-enfants, qui sont tous presque adultes, ainsi que huit arrière-petits-enfants.

L’année dernière, parmi ceux qui ont rejoint le monarque à Norfolk figuraient le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, le duc d’York, la princesse Beatrice et son fiancé de l’époque Edoardo Mapelli Mozzi. , la princesse royale et le comte et la comtesse de Wessex.

Il est entendu que la décision de savoir où et avec qui la reine passera la période de Noël ne sera pas prise avant quelques semaines.

La famille royale devra également décider s’il est sage de rendre visite au monarque de 94 ans et à Philip de 99 ans.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti les familles qu’elles devaient porter un «jugement personnel» sur les risques de coronavirus pour les proches vulnérables.

Les options pourraient inclure le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles rejoignant la reine comme un tiers de sa bulle.

Mais cela signifierait que Camilla serait incapable de voir ses enfants et petits-enfants bien-aimés.

La reine peut inviter son plus jeune fils Edward, avec sa femme Sophie et leurs enfants Lady Louise Windsor, 16 ans, et le vicomte Severn, 12 ans, qui forment un ménage.

La princesse royale pourrait assister à la place ou le duc d’York, mais ils ont grandi des enfants, avec lesquels ils pourraient former une bulle.

William et Kate avec George, Charlotte et Louis pourraient passer Noël avec la famille Middleton dans le Berkshire.

Mais Carole et Michael Middleton ont deux autres enfants ainsi que Kate – Pippa Matthews et James Middleton, ce qui signifie que l’un des trois enfants ne serait pas autorisé à se rassembler pour les célébrations festives.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui pleurent la perte de leur deuxième enfant après une fausse couche, sont à des milliers de kilomètres et vivent aux États-Unis.

Les restrictions signifient également que la reine ne pourra pas organiser son traditionnel déjeuner d’avant Noël au palais de Buckingham lorsque la famille royale au sens large se réunit généralement chaque année pour une réunion une semaine environ avant Noël.

Les règles permettraient au monarque et à Philip de déménager à Sandringham pendant la période de cinq jours.

Mais ils pourraient décider de rester au château de Windsor, où ils ont passé une grande partie du verrouillage à être pris en charge par un nombre réduit d’employés surnommé le HMS Bubble.

Si la reine reste à Windsor, ce serait la première fois en plus de 30 ans qu’elle passerait Noël au château historique de Berkshire.

Au cours des années 1960, lorsque les enfants de la reine étaient jeunes, de nombreux Noëls étaient célébrés à Windsor.

Mais depuis 1988, lorsque le château a été recâblé, les Noëls royaux sont revenus à Sandringham.

Où que se trouve la reine, on peut s’attendre à ce qu’elle aille à l’église le jour de Noël.

Le monarque est chef de l’Église d’Angleterre et a une foi chrétienne profonde.

Des lieux de culte peuvent ouvrir en Angleterre dans tous les domaines à partir du 2 décembre, et les gens peuvent également y rencontrer leur bulle de Noël entre le 23 et le 27 décembre.

Il est peu probable que les sympathisants qui se rassemblent pour voir la famille royale chaque 25 décembre puissent le faire, dans le but d’éviter les foules et la propagation du coronavirus.

Après une visite matinale à l’église, la famille se livre traditionnellement à la dinde, élevée à Sandringham, avant de s’installer pour le discours de Noël de la reine.

Le discours de la reine est enregistré à l’avance – mais ce sera la première fois qu’une émission de Noël sera diffusée dans un contexte de restrictions sans précédent et de périodes inhabituelles.

La monarque prendra tout changement dans sa foulée – elle a déjà livré deux rares adresses à la nation pendant la pandémie.

Son premier discours télévisé lors du verrouillage en avril a eu lieu à Windsor dans une grande pièce pour permettre une distance suffisante entre la reine et l’unique caméraman, qui était habillé en EPI et était la seule autre personne dans la pièce.

Tous les autres membres du personnel technique se trouvaient dans une autre pièce reliée par des haut-parleurs.

La reine est une professionnelle accomplie de la prise de parole en public et est connue pour enregistrer son discours du 25 décembre en une seule prise.

L’émission est un élément traditionnel des fêtes de fin d’année où le chef de l’Etat peut exprimer ses réflexions sur l’année écoulée.

Elle utilisera sans aucun doute son discours pour se concentrer sur les défis auxquels la nation et le Commonwealth ont été confrontés en 2020 pendant la crise du Covid-19 et sur la façon dont le pays a répondu, ainsi que sur sa foi.

Le discours est écrit par la reine elle-même et est l’une des rares occasions où elle ne se tourne pas vers le gouvernement pour obtenir des conseils et est en mesure d’exprimer ses propres points de vue.

Le palais de Buckingham a refusé de commenter les projets de la famille pour cette année.