plusieurs pays européens ont imposé des interdictions sur les vols en provenance du Royaume-Uni dans le but d’empêcher une souche mutante de Covid-19 d’atteindre leurs côtes.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la nouvelle variante rapide du virus, 70% plus transmissible que les souches existantes, semble être à l’origine de la propagation rapide de nouvelles infections à Londres et dans le sud de l’Angleterre.

“Il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est plus mortel ou provoque une maladie plus grave”, a souligné M. Johnson, ou que les vaccins seront moins efficaces contre lui.

Quels pays ont annoncé des interdictions de voyager?

Les Pays-Bas interdisent les vols en provenance du Royaume-Uni pendant au moins le reste de l’année, tandis que le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a également annoncé que des restrictions étaient imposées.

L’interdiction néerlandaise est entrée en vigueur dimanche matin et le gouvernement a déclaré qu’il réagissait aux mesures plus strictes imposées samedi à Londres et dans les environs par M. Johnson.

Quelle est la nouvelle variante Covid?

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a émis une interdiction d’au moins 24 heures pendant que la situation était évaluée, et le gouvernement allemand a annoncé dimanche qu’il prévoyait de restreindre les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne.

M. De Croo a déclaré qu’il émettait la commande pendant 24 heures à partir de minuit «par précaution».

«Il y a beaucoup de questions sur cette nouvelle mutation et si elle n’est pas déjà sur le continent», a-t-il déclaré.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’Allemagne travaillait sur un règlement visant à restreindre les voyages entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne afin de protéger le pays de la nouvelle variante du coronavirus.

Le gouvernement a déclaré qu’il était en contact avec ses partenaires européens au sujet des restrictions de voyage.

L’Autriche et la République tchèque imposaient également de nouvelles mesures contre les vols britanniques, Prague annonçant des règles de quarantaine plus strictes, toutes les personnes arrivant dans le pays ayant passé au moins 24 heures sur le territoire britannique devant s’auto-isoler.

Le gouvernement irlandais devrait également imposer des restrictions de voyage sur les vols et les ferries entre la Grande-Bretagne et l’Irlande.

Il est entendu que les restrictions entreront en vigueur plus tard dimanche et dureront 48 heures.

Quels autres pays ont signalé des cas de la nouvelle variante Covid-19?

Le responsable des urgences de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Catherine Smallwood, a déclaré que le Danemark, l’Australie et les Pays-Bas avaient signalé des cas de la même variante qui se propage au Royaume-Uni.

Des policiers marchent parmi les navetteurs à la gare de Waterloo

Elle a ajouté que plusieurs autres pays ont confirmé des variantes qui «portent certains des changements génétiques observés au Royaume-Uni».

Le système de niveaux arrêtera-t-il la diffusion de la nouvelle variante?

“Si vous avez une faible quantité de cette variante, le taux d’augmentation est détenu par les niveaux, mais si vous avez un taux très élevé de cette variante, alors il n’est pas suffisamment tenu par les niveaux et il augmente rapidement”, a-t-il dit, ajoutant que les gens ne devraient pas voyager et risquer de répandre la variante à travers le pays.

Il a dit qu’il y avait un risque que la variante «se rende dans d’autres régions du pays où ce n’est actuellement pas un problème».

Mais il a déclaré que des mesures telles que la distanciation sociale et la limitation des contacts étaient celles à utiliser.

Est-ce la première nouvelle souche détectée au Royaume-Uni?

Un certain nombre de variantes ont été détectées à l’aide d’études de séquençage au Royaume-Uni.

Une variante spécifique (la variante D614G) a déjà été détectée en Europe occidentale et en Amérique du Nord, dont on pense qu’elle se propage plus facilement mais ne provoque pas de maladie plus grave.

Mais on pense que c’est la première souche qui sera étudiée de manière aussi détaillée par PHE.

Quels exemples existe-t-il d’autres souches virales?

Le gouvernement danois a abattu des millions de visons après qu’il est apparu que des centaines de cas de Covid-19 dans le pays étaient associés à des variantes du SRAS-CoV-2 associées au vison d’élevage – dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre.

En octobre, une étude a suggéré qu’une variante de coronavirus originaire de travailleurs agricoles espagnols se propageait rapidement dans toute l’Europe et représentait la plupart des cas au Royaume-Uni.

La variante, appelée 20A.EU1, est connue pour s’être propagée des travailleurs agricoles aux populations locales en Espagne en juin et juillet, les personnes rentrant ensuite de vacances en Espagne jouant très probablement un rôle clé dans la propagation de la tension à travers l’Europe.

Reportage supplémentaire de PA Media.