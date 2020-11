Le premier ministre doit détailler sa stratégie hivernale lundi après-midi, avec une proposition visant à déployer un programme de test majeur pour tenter de convaincre les rebelles des députés conservateurs.

Il est entendu qu’il dira aux députés que les magasins non essentiels peuvent ouvrir dans les trois niveaux après l’expiration des restrictions actuelles le 2 décembre, dans un coup de pouce pour les détaillants pendant la période des fêtes.

Il a également été rapporté qu’il présenterait un nouveau laissez-passer de liberté pour permettre aux Britanniques de retrouver une relative normalité, à condition qu’ils soient négatifs deux fois par semaine.

Voici tout ce que vous devez savoir:

Quel était le système à trois niveaux d’origine?

L’Angleterre a été divisée en trois en octobre dans la stratégie initiale à plusieurs niveaux, avec des zones du premier niveau – alerte moyenne – soumises aux mêmes mesures nationales qui étaient en vigueur à l’époque dans tout le pays, notamment un couvre-feu à 22 heures pour les pubs et les restaurants et une interdiction. sur la plupart des rassemblements de plus de six personnes.

Dans le cadre du deuxième niveau – alerte élevée – le mélange domestique a été interdit à l’intérieur tandis que la règle des six continuait de s’appliquer à l’extérieur.

Les magasins non essentiels devraient rouvrir dans les trois niveaux

Le niveau 3 – alerte très élevée – interdit le mélange social à la fois à l’intérieur et dans les jardins privés, tandis que les pubs et les bars ont été invités à fermer à moins qu’ils ne puissent fonctionner comme un restaurant.

En quoi ce système sera-t-il différent?

On s’attend à ce que davantage de zones pénètrent dans l’extrémité supérieure du système, et les restrictions dans chacun des domaines devraient être modifiées.

Dans l’ancien système, les dirigeants locaux devaient aider à déterminer si des sites tels que les gymnases ou les casinos devaient être fermés dans des zones à très haut niveau d’alerte, et cela pourrait changer dans le nouveau système.

Il est entendu que les pubs et les restaurants seront autorisés à rester ouverts plus tard que le couvre-feu de 22 heures qui existait auparavant.

Les plans signifieront que, alors que les dernières commandes doivent être appelées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures.

Il y a des rapports suggérant que les pubs devront servir un «repas substantiel» avec toutes les boissons et que les gens doivent rester au sein de leur groupe familial.

Le verrouillage de l’Angleterre prendra-t-il définitivement fin en décembre?

C’est sa finalité juridique, toute extension nécessitant un vote au Parlement.

Mais ce qui vient ensuite dépendra de l’examen des données sur les cas de Covid-19 pour évaluer si le verrouillage a eu un effet.

Le vote sur le plan d’hiver Covid est-il un accord conclu?

Pas tout à fait – Le Premier ministre Boris Johnson se méfiera d’une rébellion de la part des députés conservateurs d’arrière-ban qui s’opposent à de nouvelles restrictions.

Lors d’un vote sur le système actuel de quatre semaines plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus.

Un «groupe de reprise Covid» dirigé par l’ancien whip en chef Mark Harper et l’ancien ministre du Brexit Steve Baker a été formé pour résister à de nouvelles mesures, avec des suggestions que 50 conservateurs se sont enrôlés.

Combien de temps durera le nouveau système?

Le gouvernement est optimiste sur le fait que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps, à condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, ce qui permettra à un plan de déploiement de commencer le mois prochain avant un programme plus large dans la nouvelle année.

Mais aucun vaccin n’ayant été approuvé, on ne sait toujours pas exactement quand le déploiement pourra commencer.

Que se passera-t-il à Noël?

Plusieurs ménages – potentiellement trois – pourraient être autorisés à créer temporairement une bulle entre le 22 et le 28 décembre, les plans couvrant les quatre pays du Royaume-Uni, selon le Daily Telegraph.

Les restrictions sur les services religieux devraient également être levées, permettant la tenue des services du jour de Noël, selon le journal.

Mais bien que les plans n’aient pas encore été établis, les ministres ont clairement indiqué que la saison des fêtes sera différente de la normale.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, s’est entretenu samedi avec le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford et les premiers et vice-premiers ministres d’Irlande du Nord, Arlene Foster et Michelle O’Neill, sur les arrangements communs pour la période des fêtes.

Les ministres “ont approuvé un objectif commun consistant à faciliter un peu de bouillonnement supplémentaire des ménages pendant un petit nombre de jours”, a déclaré le ministère.