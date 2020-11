Les réplicants sont une partie très importante de la mythique franchise Blade Runner. Ces androïdes à la pointe de la technologie avec une apparence étonnamment humaine qui les rend presque impossibles à distinguer des hommes. Les différents modèles de la série Nexus ont fasciné les fans des films, à la fois Blade Runner de 1982 et Blade Runner 2049 de 2017.

Comme nous le savons, la franchise et les réplicants sont basés sur le roman de Philip K. Dick. Do Androids Dream of Electric Sheep?, Publié pour la première fois en 1968. Dans le travail de Dick, ces entités bio-conçues sont appelées «androïdes», mais aussi «andys» ou «andrillos» (selon la traduction). Ils sont l’axe des histoires, tant dans le roman que dans les films. Nous passons ici en revue ce qui se passe avec les 10 androïdes qui apparaissent dans les bandes.

Zhora Salomé

Connu sous le nom de Miss Salome, cet androïde est un Nexu-6. Sa numérotation: N6FAB61216. Une fois qu’il a atteint la Terre, le département de police de Los Angeles (LAPD) a commencé à le chercher pour le «retirer». Elle s’aventure dans la ville et devient une danseuse exotique, avec un tel succès qu’elle peut s’acheter un serpent. Rappelons-nous que dans le monde de Blade Runner, les animaux ont presque complètement disparu; ceux qui existent sont aussi des androïdes, appelés “animoïdes”. Bien sûr, c’est Deckar (Harrison Ford) qui la “supprime”, après l’avoir localisée et après une poursuite spectaculaire.

Leo Kowalski

Ce réplicant est le premier que nous voyons dans le film de Ridley Scott. Ils appliquent le test Voight-Kampff, le test redouté par les réplicants, car il est capable de révéler qu’ils ne sont pas humains. Leo Kawalski est également un Nexus-6, série N6MAC41717. C’est l’un des réplicants qui arrivent sur Terre et qui forment le groupe par lequel Deckar est appelé depuis sa retraite. Leo est très particulier, car bien qu’il ait une force physique classée A, son niveau mental est C, donc il souffre même de discrimination de la part de ses camarades androïdes. Leo échappe à l’interrogatoire après avoir tiré sur Blade Runner Holden, mais rencontre plus tard sa fin aux mains de Rachel elle-même, qui lui tire dessus avec le pistolet de Deckard. Cela se produit peu de temps après que Deckard “retire” Zhora et se retrouve face à face avec Leo.

Pris straton

La programmation des androïdes est différente et, dans le cas de Pris, elle est conçue comme «un modèle de base du plaisir». C’est également un Nexus-6, série N6FAB21416. Pris a un lien intense avec Roy (dont nous parlerons plus tard), mais elle a également de grandes compétences en combat. Elle a un niveau physique A et un niveau mental B. C’est elle qui convainc JF Sebastian qu’il est sans abri et qu’il a besoin de soutien. Quand Deckard frappe le mythique Bradbury Building, il affronte Pris, mais le Blade Runner lui tire dessus.

Rachel

Sans aucun doute l’un des androïdes les plus remarquables de l’histoire de Blade Runner. Eh bien, ce Nexus-7, série N7FAA52318, avait non seulement une apparence humaine, mais aussi des souvenirs et des questions existentielles typiques de cette espèce. Il a été créé par Eldon Tyrell lui-même, qui a doté l’androïde des souvenirs de sa nièce. C’est certainement un grand moment de l’histoire lorsque Deckar lui applique le test Voight-Kampff, dans l’une des scènes les plus légendaires de la franchise. Rachel était également capable de jongler avec les problèmes existentiels, de donner vie. Entre Deckard et Rachel, l’amour est né et ils envisagent de fuir la ville.

Déjà dans Blade Runner 2049, nous connaissons le sort de Rachel: elle est morte en travail après avoir donné naissance à une fille. Deckard a décidé que la petite fille serait élevée par l’organisation sans réplicant. De plus, on voit une “nouvelle” Rachel dans le film de Villanueve, alors que Niander Wallace, qui a acquis Tyrell Corp, recrée un androïde dans l’apparence de Rachel. À la surprise de Deckard, et après avoir fait remarquer que la nouvelle Rachel a des yeux d’une couleur différente de celle de son ancien partenaire, Luv (un autre androïde) l’anéantit impitoyablement.

Roy batty

Il y a des scènes de films qui restent gravées dans la culture populaire. L’un d’eux est le monologue de Roy. Il est le chef du groupe poursuivi par Deckard. C’est aussi un Nexus-6, série N6MAA10816. Roy est un androïde de niveau physique A, et de niveau mental A. C’est-à-dire un androïde de premier niveau, fort et rusé. Ce que le groupe de Roy recherche, c’est de prolonger sa durée de vie, ils prévoient donc d’approcher le JFSebastian susmentionné pour atteindre son créateur, Tyrell. N’oubliez pas que Roy parvient à lui parler et ne trouve qu’un seul négatif, alors il se brise littéralement le crâne.

Plus tard, Deckard le poursuit et, après plusieurs moments mémorables, Roy sauve son poursuivant. Il dit au revoir avec le célèbre monologue dont nous avons parlé ci-dessus. Il y évoque ses souvenirs, réels et implantés, et termine par la célèbre phrase: «Tous ces moments seront perdus dans le temps, comme des larmes sous la pluie».

K

L’androïde principal de Blade Runner 2049 est un Nexus-9 mortel de la série KD6-3.7. Il travaille pour le LAPD et est chargé de «retirer» le Nexus-8, qui compose principalement la rébellion androïde. Bien qu’il soit loyal et mortel, il a ses moments existentiels où il remet profondément en question ses actions. Petit à petit dans l’histoire, sa directive devient plus personnelle et aide Deckard à s’échapper et à retrouver sa fille. Finalement, il se sacrifie pour que cela se produise et la dernière que nous voyons de lui, et de la bande, c’est qu’il est blessé, qu’il s’effondre dans les escaliers et la neige tombe sur son visage.

Luv

C’est un Nexus-9, le bras droit de Niander Wallace, qui l’appelle son “premier ange”. Son créateur l’envoie à la recherche des restes de Rachel, ainsi qu’à la recherche de la fille née d’un réplicant. Bien que Luv soit très proche de remplir sa mission, elle est interceptée par K. Ils se battent tous les deux et elle obtient un grand avantage, cependant, K finit par la noyer et sauver Deckard.

Sapeur morton

Il s’agit d’un Nexus-8, un infirmier de combat qui a assisté à l’accouchement de Rachel et a été chargé de cacher la fille. Le redoutable K le traque et le trouve, qui se cache derrière l’identité du fermier. Cette lutte est décisive dans l’évolution du personnage de K, car il finit par comprendre son espèce. Malgré cela, Sapper est “retiré” par deux coups de K.

Freysa Sadehpour

Elle est le leader du groupe sans réplicant. C’est un Nexus-8 et un élément clé dans le développement de l’histoire. Freysa rencontre K et, en plus de lui dire qu’il n’était pas le fils de Rachel et Deckard, puisqu’ils ont tous les deux eu une fille, lui demande étonnamment d’éliminer Deckard lui-même, pour sauvegarder la rébellion. Contrairement au reste des réplicants, on ne la voit pas mourir à l’écran.

Mariette

C’est un Nexus-8 qui fait partie du groupe dirigé par Freysa. Elle est présente lorsque Freysa révèle à K qu’il n’est pas le fils de Deckard et Rachel. Nous la voyons également se synchroniser avec Joi, le partenaire IA de K.

Autres réplicants dans Blade Runner

En plus des dix réplicants qui ont un nom et une pertinence dans la franchise, on sait qu’il y en a plus, tellement pour former une rébellion. Dans la première bande, certains des six réplicants poursuivis par Deckard sont nommés, bien que nous ne les voyions pas. D’autre part, dans Blade Runner 2049, nous voyons une femme réplicante sans nom dans l’une des manifestations du particulier Niander Wallace. Elle est «née» et peu de temps après on voit comment Niander la blesse au ventre et la laisse saigner. Nous montrant, une fois de plus, la froideur avec laquelle les androïdes sont traités, malgré le fait qu’ils sont des êtres sensibles et pensants. Un problème qui est exploré tout au long de cette franchise inoubliable Blade Runner.