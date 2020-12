Festivus est devenu un jour férié qui a gagné en acceptation depuis ses racines télévisées sur un épisode de 1997 de Seinfeld. La célébration atterrit le 23 décembre de chaque année et évite le mercantilisme qui infecte les vacances de Noël, optant plutôt pour un rassemblement non laïque pour manger ensemble, exprimer des griefs et pratiquer des exploits de force sous le poteau en aluminium Festivus non décoratif.

L’idée originale de Daniel O’Keefe a été immortalisée par son fils Dan O’Keefe en 1997 pour l’épisode de Seinfeld, “The Strike”. L’aîné O’Keefe a célébré la fête à partir de 1966, donnant une chance de célébrer l’anniversaire de son premier rendez-vous avec sa future épouse Deborah et continuant pour “le reste d’entre nous” en référence aux personnes laissées pour compte par la perte d’O La mère de Keefe, Jeanette, en 1976.

Pourtant, il n’a pas atteint de nouveaux sommets jusqu’à ce que Seinfeld l’ait présenté au monde en décembre 1997, livrant un épisode classique qui a vécu en popularité pendant plus de 20 ans. Dans l’épisode, le fils Dan O’Keefe transfère son histoire à George Constanza et à son père, Frank. Pour Constanza, la célébration Festivus est un cauchemar de l’enfance créé par son père après une violente altercation au magasin de jouets.

«Il y a de nombreux Noëls, je suis allé acheter une poupée pour mon fils. Je cherche la dernière qu’ils avaient, mais un autre homme aussi. Comme je lui ai donné des coups, j’ai réalisé qu’il devait y avoir une autre façon! Frank Costanza explique à Kramer dans l’épisode. “[Out] de cela, une nouvelle fête est née. “Un Festivus pour nous tous!” “

Les aspects de Festivus qui ont été consacrés à la télévision incluent le poteau en aluminium remplaçant l’arbre de Noël criard couvert de guirlandes. Il y a aussi la «diffusion des griefs» autour de la table du dîner, où vous dites aux gens dans votre vie à quel point ils vous ont déçu l’année précédente, puis il est suivi des «exploits de force». Ce dernier est une confrontation entre le chef de famille et le guerrier de leur choix, marchant au combat jusqu’à ce que la tête soit épinglée. Jusqu’à ce qu’ils soient épinglés, les vacances se poursuivront.

Loin des séries télévisées, beaucoup ont adopté Festivus comme de véritables vacances. Certains des éléments ont été modifiés depuis leur apparition dans la série, comme la création de la perche, l’exploit réel pour les «exploits de force», et à quel point les griefs devraient aller. O’Keefe a expliqué que la croissance des vacances et son inclusion dans la série n’étaient pas quelque chose qu’il voulait faire. Mais une fois que le chat était sorti du sac, Jerry Seinfeld et les scénaristes de la série voulaient que cela se produise.

«En fait, je ne voulais pas le mettre à la télévision. C’était en quelque sorte une honte familiale, puis mon jeune frère a laissé échapper que cela continuait, alors les autres écrivains et Jerry ont dit, oui, ‘nous aimerions donnez ceci à l’Amérique. »» O’Keefe a déclaré à CNN en 2013. «J’ai dit que je ne pense pas que l’Amérique le veuille ou ne devrait pas l’avoir, mais ils ont prévalu sur moi et maintenant les poulets sont rentrés chez eux pour se percher.

Pour 2020, certains préconisent en fait de ne pas s’attaquer aux aspects les plus profonds de Festivus en raison de la pandémie COVID-19. Alors que les directives de distanciation sociale rendent déjà tout rassemblement difficile cette année, la «diffusion des griefs» pourrait poser un problème différent après un an de mise en quarantaine. Soyez prudent si vous célébrez selon CNN et le psychologue David Susman.

“Je pense que la” diffusion des griefs “telle que décrite dans” Seinfeld “est probablement la dernière chose dont nous avons besoin cette année”, a déclaré Susman au journal. “Avec les tensions aggravées du COVID-19, les conflits politiques et les troubles raciaux à partir de 2020, nous devons nous concentrer sur la positivité, la guérison et la coopération dès maintenant.”