un nouveau verrouillage a commencé en Angleterre, avec quatre semaines de restrictions strictes pour freiner la propagation du coronavirus.

Les gens ont été invités à travailler à domicile et les magasins non essentiels, les lieux de loisirs et de divertissement ont reçu l’ordre de fermer à partir de jeudi.

Mais qu’est-ce qui doit exactement fermer et qu’est-ce qui peut rester ouvert?

Voici un aperçu détaillé de ce qui se termine avec le verrouillage 2.0.

Commerce de détail non essentiel – quels magasins ferment?

Les magasins non essentiels doivent fermer – cela comprend les magasins de vêtements et d’électronique, les salles d’exposition de voitures, les agents de voyages, les magasins de paris, les maisons de vente aux enchères, les tailleurs, les lave-autos, les magasins de tabac et de vapotage.

Le Click and Collect peut continuer et les magasins essentiels tels que les supermarchés, les jardineries et les magasins «fournissant des biens et services essentiels» resteront ouverts.

Loisirs et hospitalité – que faut-il fermer?

Les lieux de loisirs et de divertissement doivent fermer. Ceux-ci comprennent des pistes de bowling, des centres de loisirs et des gymnases, des installations sportives comprenant des piscines, des terrains de golf et des practice, des studios de danse, des écuries et des centres d’équitation, des installations de jeux souples, des murs d’escalade et des centres d’escalade, des terrains de tir à l’arc et de tir, des parcs aquatiques et à thème.

Les théâtres, salles de concert, cinémas, musées et galeries, casinos, centres de jeux pour adultes et arcades, salles de bingo, zoos et autres attractions animalières doivent fermer.

Les salons de coiffure, de beauté et d’ongles, les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de perçage corporel et cutané, les salons d’acupuncture non médicale et de bronzage fermeront également.

Les bars, pubs et restaurants doivent rester fermés à l’exception des services de livraison ou de plats à emporter.

Ils seront autorisés à vendre de l’alcool à emporter tant qu’il est précommandé en ligne, par téléphone ou par courrier.

Les boissons pré-commandées peuvent être vendues et récupérées par un client «à condition que l’acheteur n’entre pas dans les locaux pour le faire», précise la réglementation.

Les hôtels, auberges et autres hébergements ne doivent être ouverts que pour ceux qui doivent voyager pour le travail et pour un nombre limité d’autres raisons, y compris les personnes qui ont besoin d’un logement pendant leur déménagement, pour assister à des funérailles ou si elles s’isolent des autres comme l’exige la loi .

Le NHS et les services médicaux tels que les médecins généralistes, ainsi que les sites et les tribunaux Jobcentre Plus.