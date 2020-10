L’épisode «Le mauvais bout d’un télescope» (1×04) extrait de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020) contient une scène post-crédit inattendue qui plonge dans ce qui unit les trois séries se déroulant dans l’apocalypse zombie selon Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard: le mystère entourant la République civique militaire. La première fois que nous en avons entendu parler, c’était dans le chapitre «The Big Scary U» (8 × 05) de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010), quand Rick Grimes (Andrew Lincoln) voit un hélicoptère noir survoler la décharge du groupe de Jadis (Pollyanna McIntosh).

La scène post-crédit plonge dans ce qui unit les trois séries de l’apocalypse zombie: le mystère entourant la République civique militaire

Le véhicule réapparaît dans “Still Gotta Mean Something” (8×14) et “The Bridge” (9×02). Pendant “Warning Signs” (9×03), Jadis a une brève conversation avec quelqu’un du RCM via un talkie-walkie longue portée, et dans “What Comes After” (9×05), Rick, grièvement blessé, est emmené dans l’hélicoptère à la demande pressante de Jadis. Plus tard, dans l’épisode «Here to Help» (5×01) de Fear the Walking Dead (Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), c’est la curieuse Althea Szewczyk-Przygocki (Maggie Grace) qui découvre l’un de ses membres en uniforme tourné dans un zombie et, après l’avoir fouillé et trouvé des documents et des cartes, un autre la rend inconsciente.

AMC

RCM est apparu dans 12 épisodes jusqu’à présent entre The Walking Dead, Fear the Walking Dead et TWD: World Beyond.

Dans “Skidmark” (5×04), les jeunes Max (Ethan Suess) et Annie (Bailey Gavulic) se cachent de lui, et plus tard et avec Morgan Jones (Lennie James) et Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), ils voient un autre hélicoptère au décollage. Et, dans “The End of Everything” (5×05), ils nous disent qu’arrive-t-il à Althea avec ce membre en uniforme de la MRC, qui se trouve être une femme nommée Isabelle (Sydney Lemmon). Il était parti à la recherche de fournitures avec un partenaire, le zombie de «Here to Help», qu’il avait tué pour avoir enfreint les règles. Et il a presque assassiné Althea aussi pour exécuter l’ordre de tuer tout survivant qui la voit, mais tous deux sont tombés amoureux et il est incapable de le faire.

Et, si dans “Still Standing” (5×07) Althea et June (Jenna Elfman) vont chercher le carburant que la MRC a au sommet d’une montagne pour faire le plein de l’avion qui doit les emmener avec Victor Strand (Colman Domingo) et compagnie, en “Alaska” (6×03), Althea est sur le point de revoir Isabelle, et nous contemplons à nouveau son hélicoptère très noir bien que dans un autre ciel. Mais World Beyond est la série dans laquelle cette organisation puissante et énigmatique est le plus exposée, d’autant plus que son intrigue principale, le voyage imprudent d’Iris (Aliyah Royale) et Hope (Alexa Mansour) à la recherche de leur père, le Dr Léopold Bennett (Joe Holt), y est directement lié.

RCM est une tentative de rétablir la civilisation humaine à New York avec des protocoles totalitaires et dans lesquels les gens sont de deux catégories: A ou B

Votre propension à la violence était devenu clair comme du cristal dans Fear the Walking Dead et dans World Beyond a été confirmé en masse en massacrant la quasi-totalité des quelque 9000 résidents du Campus Colonia pour empêcher sa possible menace future, d’après “The Tyger and the Lamb” (1×03). La MRC, avec son lieutenant-colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond) comme personnage récurrent et le seul Beale mentionné à la tête de ses forces armées, a été décrite ici comme une tentative de rétablir la civilisation humaine à New York, ville dans laquelle On suppose qu’il y a 200 000 survivants, avec des protocoles totalitaires et dans lesquels les gens sont de deux catégories: A ou B, comme nous le savons de The Walking Dead.

AMC

Dans «Panneaux d’avertissement» et «Ce qui vient après», le réservé Jadis parle aux membres du MRC de sa volonté de leur fournir des personnes de premier ordre en échange de fournitures. Et, alors qu’il considérait le père Gabriel Stokes (Seth Gilliam) comme un B avant sa trahison en voulant signaler ses intentions, Rick allait être un A jusqu’à ce qu’il prenne pitié de l’ancien flic et le transforme en B. Et, pour la première fois. Scène post-crédits de World Beyond, ajoutée à «The Wrong End of a Telescope» et mettant en vedette le Dr Lyla (Natalie Gold), nous comprenons enfin quelle est la différence: ceux étiquetés A sont pour l’expérimentation, et ceux avec un B, pour travailler pour la MRC.

Les sujets étiquetés A servent à l’expérimentation contre l’infection zombie, et ceux avec un B, à travailler pour le RCM

Dans la scène, on voit que le médecin a un tatouage d’une part avec le symbole de l’organisation et une photographie sur son bureau qui n’est pas encore nette. Il est sur le point d’examiner le sujet expérimental A402, un homme à qui on a offert un zombie pour le mordre, déjà atteint du même état, et qu’il identifie comme le Dr Samuel Abbott. Et, pendant qu’ils apportent l’A403, ils nous montrent la photo ciblée, dans laquelle apparaît le pauvre médecin, un inconnu, Léopold Bennett et elle-même. Dans le chapitre “Brave” (1×01), Iris dit que son père il est parti avec le RCM pour aider à découvrir un remède contre l’infection zombie; et maintenant on se demande si le sujet expérimental A403 ne sera pas lui.

L’article Ce que signifie la scène post-crédit de «The Walking Dead: World Beyond» 1 × 04 a été publié dans Hypertext.