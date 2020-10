Le président Donald Trump a été testé positif au coronavirus et présente des “symptômes bénins” selon la Maison Blanche. Bien qu’il soit transféré au Walter Reed Medical Center depuis au moins quelques jours, la porte-parole de Trump, Alyssa Farah, a déclaré au New York Times qu’il n’avait pas transféré le pouvoir au vice-président Mike Pence, qui a été testé négatif. Le 25e amendement à la Constitution pourrait entrer en vigueur si Trump est incapable de s’acquitter de ses fonctions.

Le 25e amendement décrit la succession présidentielle et ce qui se passe si un président est frappé d’incapacité. Il a été ratifié par les États en février 1967 et découle de préoccupations soulevées pendant l’administration du président Dwight D.Eisenhower dans les années 1950. Eisenhower a eu une crise cardiaque en septembre 1955 et a eu besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence en juillet 1956. Le vice-président de l’époque, Richard Nixon, a repris les fonctions d’Eisenhower à chaque fois, mais il n’y avait aucune loi formelle décrivant cela.

Eisenhower avait 70 ans lorsqu’il a terminé son deuxième mandat, faisant de lui le plus vieux président de l’histoire des États-Unis à l’époque, note NPR. Depuis que le président John F. Kennedy, le plus jeune homme jamais élu président, a suivi, les inquiétudes concernant la succession présidentielle se sont apaisées pendant une brève période. Quand Kennedy a été assassiné cependant, le Congrès a décidé qu’il était enfin temps d’aborder un problème dans la Constitution. L’article II, section 1, clause 6 dit que le vice-président prend les pouvoirs et responsabilités du président si le président devient incapable de servir, mais il n’a pas précisé comment déterminer cela. Le 25e amendement visait à résoudre ce problème en s’assurant que le pays a un directeur général si le président est frappé d’incapacité.

Il y a quatre sections dans l’amendement. Le premier établit la ligne de succession présidentielle et dit que le vice-président assume tout le pouvoir de la présidence, pas seulement le titre, s’il devient président. L’article 2 permet au vice-président de nommer un successeur qui sera voté par la Chambre et le Sénat si le poste devient vacant.

La section 3 est celle qui pourrait entrer en jeu avec Trump. Cela permet au président de déterminer qu’ils sont frappés d’incapacité et ne peuvent pas servir. Trump devrait alors soumettre la décision par écrit au président de la Chambre Nancy Pelosi et au président intérimaire du Sénat, actuellement le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa. Lorsque le président décide de reprendre le travail, il doit à nouveau soumettre la nouvelle décision par écrit. Le vice-président prendrait ses fonctions dans l’intervalle.

La quatrième section est un scénario incroyablement compliqué et n’a jamais été invoqué. Le vice-président et une majorité des «principaux dirigeants des départements exécutifs», également connus sous le nom de 15 membres du Cabinet, diraient au président de la Chambre et au président du Sénat intérimaire que le président est incapable de servir par écrit, puis le vice-président prendre le contrôle. Si le président n’est pas d’accord qu’il est incapable d’exercer la fonction de président, le cabinet et le vice-président doivent à nouveau déclarer que le président est frappé d’incapacité dans les quatre jours. Le Congrès doit alors se réunir dans les 48 heures et une horloge de 21 jours commence à trancher la question. La Chambre et le Sénat ont alors besoin d’un vote des deux tiers sur la question, sinon le président conserverait ses pouvoirs.