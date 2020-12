Après avoir prononcé un discours énergique sur les droits des travailleurs mardi dernier, énumérant légalement toutes les façons dont ils ont souffert pendant la pandémie, le membre du syndicat Unite Howard Beckett a appuyé sur le bouton “ quitter la réunion ” et a brusquement disparu de la journée d’absence du Comité exécutif national du travail. Appel de zoom. Certaines personnes se sont demandées s’il s’agissait d’un problème technique, mais il a été suivi par 12 autres membres du Parti travailliste pour protester contre “ à quel point les décisions du dirigeant travailliste actuel sont devenues factionnelles ”, comme ils l’ont écrit au secrétaire général du parti.

Le catalyseur de leur retrait a été l’élection de la députée modérée Margaret Beckett à la présidence du comité. Elle a dit qu’elle était un “ crétin ” pour avoir voté pour Jeremy Corbyn en tant que dirigeant travailliste. Sa nomination a été considérée comme une provocation par ceux de gauche qui faisaient campagne contre la suspension par Sir Keir Starmer de Corbyn du parti après le rapport de l’enquête de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur l’antisémitisme.

«L’ambiance dans le parti est fébrile», déclare un militant travailliste. “ Les gens ont voté pour Starmer parce qu’il avait promis d’unir le parti, mais je n’ai pas vu autant de factions au cours de mes 30 ans en tant que membre. Ils sont plus intéressés à se battre que d’écraser les conservateurs. La tension est aggravée par de nouvelles divisions sur l’opportunité de soutenir un accord sur le Brexit que Boris Johnson pourrait conclure dans les prochains jours. Starmer a indiqué qu’il soutiendrait un accord si l’alternative était plus dommageable, mais ceux qui lui étaient auparavant fidèles, y compris la chancelière fantôme Anneliese Dodds, ne sont pas d’accord. «Si nous obtenons un accord, ce sera aussi mince que du gruau», dit-elle.

L’optimisme provisoire d’il y a un mois s’est rompu. Cet automne, Starmer était en tête dans les sondages pour la première fois depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre. Puis, le 29 octobre, le rapport de la commission a été publié et ce qui s’est passé ensuite a révélé de profondes divisions qui menaçaient de déstabiliser le chef dans une guerre civile pour le cœur du parti.

Le rapport a révélé de “ graves défaillances ” sous la direction de Corbyn et l’incapacité de traiter les plaintes pour abus antisémites. Cependant, ce n’est pas le rapport qui a conduit à la suspension de Corbyn, mais sa réponse. Environ une demi-heure après la publication du rapport (sans doute pas assez longtemps pour avoir lu un document de 130 pages), Corbyn a publié une déclaration. Il a commencé par déclarer que l’antisémitisme était «odieux», mais il a poursuivi en disant que «l’ampleur du problème était également dramatiquement surestimée pour des raisons politiques».

Starmer, dit un initié, «était énervé». Il avait averti Corbyn de ce que le rapport pourrait dire et s’était dit “ profondément déçu ” que les commentaires de Corbyn semblaient contredire sa ligne d’ouverture. Environ 370000 £ ont été collectés pour payer les frais juridiques de Corbyn pour contester sa suspension, dans le cadre d’un financement participatif organisé par la membre du Parti travailliste Carole Morgan, et une pétition demandant que le whip lui soit rétabli a été signée par 32 députés, dont Diane Abbott.

Les conservateurs regardent avec joie. C’est une distraction bienvenue de la façon dont de nombreuses personnes pensent avoir géré la pandémie. Le secrétaire général du Labour est intervenu en disant que les motions «comprenant des expressions de solidarité avec Corbyn» sont «irrecevables». Mais est-ce une menace sérieuse pour Starmer ou les derniers affres d’un mouvement mourant?

C’est un scénario que craignait Starmer. Depuis qu’il a décidé de se présenter à la tête du parti, il a été parfaitement conscient de la nécessité pour lui de faire appel à une large partie du parti. “Keir a fait un effort constant pour atteindre les partisans de Corbyn, pour trouver un terrain d’entente et les amener dans sa tente”, déclare un membre travailliste modéré. Ce n’est pas aussi clair, cependant, qu’une scission entre les partisans de Corbyn et Starmer. «Il y a eu beaucoup de psychodrame sur qui est resté avec Corbyn», dit un ancien spad. «Cela tient en grande partie à l’ambition personnelle. La dirigeante travailliste adjointe, Angela Rayner, et Rebecca Long-Bailey, par exemple, se sont séparées depuis que Starmer a limogé Long-Bailey de son cabinet fantôme en juin. “ Ange et Becks ” ont partagé un appartement à Westminster pendant cinq ans et disent avoir mis fin à leur bail parce que Rayner voulait passer plus de temps avec ses enfants.

«Angela est ambitieuse», dit un ancien spad. “ Elle se considère comme la future dirigeante et se vend comme la candidate de compromis, manœuvrant pour donner l’impression qu’elle est la seule à pouvoir négocier avec l’extrême gauche. ”

Long-Bailey, quant à lui, a reconnu que «c’est une situation triste et nous aurions dû nous unir», mais a signé la déclaration disant que Corbyn devrait revenir. «Becks avait un avenir radieux, mais il n’y a pas de retour de sitôt», déclare une source travailliste.

Sur le plan personnel, les anciens partisans de Corbyn sont toujours amis avec lui mais sont pragmatiques. «John McDonnell et Jon Lansman, qui ont dit aux manifestants du NEC de« se remettre d’eux-mêmes », ne veulent pas commettre la même erreur qu’ils ont commise dans les années 80 lorsqu’ils ont disparu, alors ils font un effort pour être vus comme aidant Starmer , dit le chat.

«Jeremy a été mal conseillé», dit un militant travailliste. “ J’ai suggéré qu’il ajoute une ligne à sa réponse EHRC en disant qu’il est profondément en détresse, ce que je sais qu’il est, et a été choqué de ne pas l’avoir fait. ” Un sondage YouGov suggère que les partisans du parti sont divisés, 38% des membres affirmant que Starmer avait raison de suspendre Corbyn et 32% affirmant qu’il avait tort.

«Starmer expulser Corbyn du parti était malavisé car cela politisait la procédure disciplinaire», déclare Paul Mason, un journaliste de gauche qui a voté pour Starmer lors des élections à la direction. “ Les travailleurs doivent se concentrer sur la victoire des élections en mai, mais au lieu de cela, cela prend de la bande passante. Starmer aurait dû laisser Corbyn revenir et, dans six mois, avait un processus disciplinaire indépendant. Cela aurait montré du leadership en démontrant que Starmer sait que Corbyn est un membre estimé du parti, mais en donnant certaines conditions. Au lieu de cela, il a cette distraction.

Au-delà de la réintégration de Corbyn, les motivations de ses partisans varient. Mason dit qu’il est peu probable qu’ils souhaitent monter un défi de leadership. «La gauche n’a aucun projet de ramener Jeremy», dit-il. «Il se penche sur la nouvelle génération de députés de gauche qui ne sont pas aussi rigides idéologiquement, comme Nadia Whittome et Zarah Sultana. Ils présentent une forme de socialisme politiquement attractive et un avenir beaucoup plus en phase avec les politiques vertes et les questions LGBTQ. L’apport 2019 a été choisi par Corbyn et beaucoup sont restés fidèles. L’ironie est que la politique de Starmer est en fait assez à gauche, en particulier sur l’économie – il veut abolir le crédit universel et mettre les services publics entre les mains du public. Sur Desert Island Discs, il a déclaré qu’il était socialiste (il est vrai que Tony Blair l’a fait aussi dans sa course à la direction – cela est considéré comme la bonne réponse).

Il y a eu des changements de pouvoir sur le financement; le secrétaire général d’Unite a utilisé l’argent comme levier, réduisant ce qu’il donne aux travaillistes d’environ 10 pour cent. «Keir n’est pas trop inquiet à ce sujet», déclare un partisan. «Il pourra collecter des fonds ailleurs, et certains donateurs juifs reviennent. Il a des choses beaucoup plus importantes à craindre, comme regagner la confiance du monde des affaires et comment reconquérir l’Écosse, où le Brexit augmentera le soutien à l’indépendance.

D’autres loyalistes de Corbyn incluent Diane Abbott, qui est d’accord avec Starmer sur le fait qu’il y a un besoin d’unité mais pas sur la façon d’y parvenir. “Les partis divisés ne gagnent pas les élections”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Mais Starmer qui cherche à expulser Corbyn n’est pas le moyen de s’unifier. Elle a signé son e-mail, «One love».

«Il est extraordinaire que ce soit la colline sur laquelle l’extrême gauche veut mourir», déclare Ben Bradshaw, député d’Exeter et ancien secrétaire à la Culture. «Starmer a eu tout à fait raison d’agir comme il l’a fait. Ce n’est pas un problème gauche / droite. C’est du racisme anti-juif. La publication du rapport EHRC a été un jour de honte. Keir est déterminé à éradiquer l’antisémitisme et a été impressionnant dans sa lutte contre ce fléau qui a tant nui au parti. Nous devons mettre en œuvre les recommandations de l’EHRC et nous concentrer sur la prochaine élection ».

De l’autre côté, il y a la pression de ceux qui pensent que Starmer n’a pas été assez ferme avec Corbyn. «Il y a eu un catalogue d’erreurs directes», déclare un député juif qui a quitté le parti sous Corbyn. «Starmer doit encore faire ses preuves. La barre est placée bas à cause de Corbyn et Boris Johnson, mais essayer ne vous mènera pas loin. Starmer n’est pas tout à fait là où il devrait être dans les PMQ.

La pandémie a signifié que Starmer a été en mode de soutien, sans essayer de marquer des points contre le gouvernement. Mais, dit Mason: “Dans la perspective des élections de mai, il devra se battre bec et ongles pour progresser.” Starmer est décrit par un autre ancien spad comme «conscient du risque qu’il puisse entrer sur le territoire d’Ed Miliband, pas désastreux mais pas assez fort pour gagner une élection». Pour l’instant, la majorité du parti dit vouloir passer du factionnalisme et des «gangsters politiques», comme les appelle un membre du parti.

«L’atmosphère s’est généralement améliorée lors des réunions», déclare Bradshaw. «C’est en partie parce qu’être virtuel signifie qu’il est beaucoup plus difficile pour les personnes dans la pièce avec les voix les plus fortes, souvent des hommes âgés, d’intimider. Cela en soi a amélioré l’atmosphère, mais les gens sont également plus prudents. Et ceux qui franchissent la ligne sont traités.

Il poursuit: “ Il y a énormément de bonne volonté envers Starmer simplement parce qu’il n’est pas Corbyn. C’est un leader dont nous pouvons être fiers. Encore plus important que sa politique, c’est le fait qu’il est un gars décent sans bagages.