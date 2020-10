L’essai de Chicago 7 est l’une des nouveautés de Netflix pour ce mois d’octobre qui touche à sa fin. C’est un long métrage écrit et réalisé par Aaron Sorkin qui dramatise le procès historique à un groupe d’hommes qui ont été accusés de complot, d’incitation à l’émeute et d’autres accusations liées aux manifestations qui ont eu lieu dans le cadre de la Convention nationale démocrate de 1968, à Chicago, dans l’Illinois.

Le procès avait beaucoup d’intérêt médiatique à l’époque, principalement à cause des personnalités accusées. Aussi, parce qu’ils étaient l’apogée de diverses mobilisations au niveau national pour protester contre la guerre du Vietnam qui se déroulait alors. Dans la bande de Sorkin, de nombreux aspects de ce qui s’est passé au procès et au moment historique qui a eu lieu sont représentés avec une grande précision et brillance. Cependant, il a également pris plusieurs licences pour sa bande. Nous passons ici en revue certains des événements les plus pertinents qui ont été modifiés pour son film The Chicago 7 Trial. Nous parlons de différents moments du cinéma, donc si vous ne l’avez pas vu, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire.

Abbie Hoffman et ses «singeries»

Il ne pouvait être autre que Sasha Baron Cohen qui pourrait donner vie à un autre personnage controversé et hors du commun comme Abbie Hoffman. Et c’est que Hoffman lui-même était un agitateur radical, que le même essoufflé par son intelligence, a fait rire le jury pendant le procès, qui a réuni un groupe de milliers de personnes pour «léviter le Pentagone». Le rôle joué par le baron Cohen est spectaculaire, bien que le scénario de Sorkin ait modifié certains faits.

Il y a un moment dans le film The Chicago 7 Trial où Hoffman dans le rôle de Rubin (Jeremy Strong) apparaît au tribunal vêtu de la robe d’un juge. Cet acte s’est effectivement produit et il est également vrai que sous les robes, que le juge a ordonné d’enlever, ils avaient en fait un uniforme de police. Il est également vrai qu’Abbie Hoffman s’est moqué du fait que son nom de famille était le même que celui du juge Julius Hoffman.

Un moment au tribunal qui a attiré l’attention des médias de l’époque a été celui où Hoffman se tenait tête la première sur la table. Bien que cela ressemble à un simple bouffon, la vérité est que ce comédien et activiste particulier connaissait l’impact de ses actions sur les médias et l’opinion publique. L’avocat de la défense Leonard Weinglass explique pourquoi Hoffman était sur la tête cette fois. Et c’est qu’un témoin présenté par l’accusation avait donné un témoignage qui les affectait trop. Ce à quoi Hoffman a décidé de faire face, alors il se tenait debout et il n’y avait rien d’autre dans les médias.

‘The Chicago 7 trial’ et un autre

Un autre événement dans lequel Sorkin a décidé de prendre des licences était en La relation de Hoffman et Tom Hayden. Ainsi que dans ses contrastes. Et, bien qu’il y ait une différence évidente entre les deux, leurs positions n’étaient pas aussi polarisées que dans le film. La confrontation qui se produit entre Hoffman et Hayden (joué par Eddy Redmayne) où ce dernier appelle Hoffman à la tête d’un “groupe de drogués, perdants, grossiers” et autres, n’est jamais arrivé.

Dans la même veine, Tom Hayden est décrit par Redmayne comme un gars intelligent et orienté vers la forme, soigné, propre et poli. Cependant, certains témoignages du jeune Hayden de la vraie vie révèlent quelque chose de très différent. Dans un long article de Slate sur The Chicago 7 Trial, dans lequel les dossiers d’essai ont été analysés. Un témoignage a été trouvé dans lequel il est assuré que Hayden était aussi décalé dans ses vêtements, sale et même provocateur.

La fin surprenante de The Trial of Chicago 7 fonctionne parfaitement sur le film, mais dans la vraie vie, c’était très différent. Dans le film, Hayden parle avant sa condamnation pour lire des milliers de noms des soldats morts. En d’autres termes, les soldats décédés pendant la guerre du Vietnam au moment du procès. Et bien que ce soit une fin puissante pour le film, la vérité est que cela ne s’est pas produit. En effet Hayden a parlé à quelques reprises mais ne l’a pas utilisé à cette fin. Bien sûr, on peut dire que dans plusieurs manifestations contre la guerre, il y a eu des lectures des noms des soldats tombés au combat.

Bobby Seale

Yahya Abdul-Mateen II incarne le leader et co-fondateur de Black Panther Bobby Saele. Comme dans Le procès du Chicago 7, Saele a subi beaucoup plus de tribulations que le reste des accusés. L’un d’eux concernait en fait l’absence médicale de son avocat et le refus du juge de lui accorder un procès séparé. L’une des scènes les plus fortes du film est celle où Saele est menotté à sa chaise et bâillonné. À quel point ce fait était-il réel?

Malheureusement, cela s’est produit dans l’épreuve réelle, bien qu’avec quelques ajustements, plus que tout dans les dates. Dans le film, Seale prononce un discours, ou tente plutôt de prononcer un discours pour le meurtre de Fred Hampton. Le juge veut le faire taire mais Saele lui envoie «va te faire foutre». Cela ne s’est pas produit dans la vraie vie, mais l’incident malheureux qu’il a été enchaîné à sa chaise et même bâillonné à une autre occasion s’est produit. Il convient de noter que bien que Seale n’ait pas offensé le juge de cette manière, il l’a qualifié de «cochon, fasciste et raciste». Leur relation était en fait tendue et terrible. En fin de compte, Seale a été jugé indépendamment comme dans le procès Chicago 7.

David Dellinger

Le militant pacifique David Dellinger joué par John Carrol Lynch était l’un des 7 de Chicago. Son rôle dans les manifestations et sa longue histoire de protestation pacifique sont exactement décrits dans le film. Cependant, il existe des licences que Sorkin a prises. Et est-ce que Dellinger n’a jamais perdu le contrôle au tribunal ni frappé les gardes. Bien que, il faut le dire, il a été une fois placé en garde à vue pour avoir interrompu un témoin et pour avoir qualifié l’avocat de la poursuite Richard Schultz de “vipère” et de “nazi”.

Il existe encore d’autres différences dans The Chicago 7 Trial. Cependant, nous savons bien que cela se produit dans tous les films qui portent à l’écran un événement historique. Quoi qu’il en soit, ce film de Netflix Il est fortement recommandé à bien des égards. C’est une production impeccable qui adapte étonnamment un petit moment de ces années mouvementées à l’écran.

L’essai de Chicago 7 est maintenant disponible pour tous les abonnés Netflix.

L’article Qu’est-ce qui est réel et quelle fiction dans «The Chicago 7 trial»? Il a été publié dans Explica.co.