Personne ne douterait que des événements aussi complexes que ceux qui se déroulent à huis clos au palais de Buckingham ils ne seront jamais entièrement recréés dans un titre fictif. Cependant, la famille royale britannique a été minutieusement documentée et biographiée. En outre, il existe des dossiers, des documents et des témoignages qui attestent des différents chapitres que la monarchie de la reine Elizabeth II a traversés. De tout cela, le showrunner de The Crown, Peter Morgan, est plus qu’un spécialiste.

Faire une série comme The Crown doit être une tâche ardue. Eh bien, en plus du soin particulier dans la production, dans la distribution et autres, il y a la véracité. Si porter à l’écran l’histoire biographique de quelqu’un est déjà une tâche complexe, il en va d’autant plus adapter celle d’une famille royale comme Windsor. L’émission vedette de Netflix a lancé sa quatrième saison ce mois-ci, qui a été saluée par le public et la critique, bien qu’à bien des égards, elle est considérée comme fausse..

En plus des licences évidentes que nous savons qu’il y aura dans un titre comme The Crown, il y a des événements qui ont été présentés dans la quatrième saison qui manquent de fondement. Ici, nous en passons en revue quelques-uns.

Le mariage “ bondé ”

‘The Crown’, saison 4

En 1995, Lady Di a accordé une interview à Martin Bashir du programme Panorama de la BBC. Il y dit la célèbre phrase à propos de sa relation avec Carlos: “Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé.” Il est de notoriété publique que le véritable amour du prince Charles a toujours été Camilla. Cependant, La Couronne a utilisé plusieurs licences dramatiques.

L’un de ces événements se produit dans le premier épisode de la saison, où Luis Mountbatten écrit une lettre à l’héritier. Il y met en garde contre son «obsession ridicule» et le presse de faire son devoir envers la Couronne. Cependant, les proches de la famille royale et les historiens ont déclaré qu’il n’y avait pas de lettre de ce type. De leur côté, les créateurs de la série soutiennent que ce serait quelque chose que le grand-oncle de Carlos lui aurait conseillé. Dans quelle mesure est-ce valable? Eh bien, nous sommes confrontés à une série de fiction, et avec cette prémisse, d’autres licences dramatiques seront également justifiées dans The Crown.

Dans la quatrième saison, il est également sous-entendu que Diana et Carlos vivent dans la maison de Gloucester peu de temps après leur mariage, et que c’était parce que la maison de Camilla était très proche de là. Cependant, il a été noté que leur relation n’a pas repris ou s’est poursuivie immédiatement après le mariage avec Diana, mais que quelques années se sont écoulées pour cela. Officiellement, en 1994, Carlos a accepté son adultère, bien qu’il ait dit que cela n’avait eu lieu qu’après que leur mariage se soit «irrémédiablement rompu».

La reine Elizabeth et sa quarantaine sont en conflit dans “ The Crown ”

Dans la quatrième saison de The Crown, Oliva Colman joue une reine Elizabeth II de 50 à 60 ans, puisque le quatrième opus couvre l’année 1979 à 1990. Dans l’un des épisodes, la reine demande à rencontrer en privé chacun des ses enfants demandent même de l’aide à son secrétaire particulier et un rapport sur ce que chacun de ses enfants faisait à ce moment-là. Cependant, Dickie Arbiter, l’ancien attaché de presse de la reine, a récemment déclaré que l’émission Netflix présente cet événement et les membres de la famille royale d’une manière irréaliste.

L’ère Thatcher dans ‘The Crown’

D’autre part, l’une des grandes signatures de la dernière saison de The Crown est Gillian Anderson. Qui joue la mythique Margaret Thatcher. L’actrice, qui est également la partenaire de Morgan, a fait preuve de qualité et de grandeur dans son rôle de Premier ministre du Royaume-Uni en 1979 et 1990.

Le spectacle propose une relation tendue et complexe entre le monarque et l’habitant du 10 Downing Street. Et bien qu’il y ait des enregistrements que c’était, les critiques de la série disent que ce n’était pas la façon dont elle est présentée dans The Crown. De plus, Thatcher n’est finalement pas allée à la reine Elizabeth II pour sauver sa fonction publique et, semble-t-il, elle n’aurait pas demandé qu’il dissolve le Parlement. Selon The Telegraph, le Premier ministre “n’aurait jamais demandé quelque chose comme ça”.

Il est également proposé d’une certaine manière que la rivalité entre ces femmes ait atteint un tel degré qu’Elizabeth II a vu le travail de Thatcher d’un mauvais œil, en particulier dans le défilé de la victoire après la guerre des Malouines. Et est-ce que oui la monarque n’a pas assisté au défilé, c’était parce qu’elle faisait une tournée dans le Pacifique Sud à ce moment-là, et non parce qu’il n’était pas nécessaire ou ne connaissait pas l’événement, comme le propose The Crown.

Princesse Diana, la grande énigme

En raison de son charisme, ainsi que de la fin tragique de ses jours, Lady Di est entrée dans l’histoire comme un personnage charmant et énigmatique. La quatrième saison de The Crown parle des problèmes qu’elle a dû régler avant et après son mariage avec Carlos. L’un d’eux la boulimie, dont Lady Di confirmerait en effet qu’elle a souffert, ainsi que quelque chose de bien hors de sa portée: la terrible jalousie de son mari.

Ce dernier parce que le prince Charles, tel que représenté dans la quatrième saison de The Crown, l’attention qu’il a reçue de sa jeune femme charismatique l’a submergé. Lors de la tournée en Australie décrite dans le récent épisode, Lady Di et Carlos ont fait face à une vie publique exigeante et épuisante, à leur mariage complexe et, apparemment, à des moments de famille qui ont tous deux déclaré être précieux.

De même, l’ancien attaché de presse de la famille royale s’est prononcé contre l’émission Netflix. Il a dit que les gens penseront qu’ils regardent une émission historique, alors qu’ils ne le sont pas. La chose délicate à propos de ce que Peter Morgan et de la plate-forme ont fait est qu’il raconte des événements survenus il y a quelques décennies, avec des personnages qui, pour la grande majorité, sont toujours vivants et actifs. Cela rend encore plus difficile pour la quatrième saison de The Crown, ainsi que pour les deux suivantes, (dont la distribution principale est déjà confirmée), d’être reçu à bras ouverts par les personnes impliquées, les spécialistes et les biographes de la famille royale.

