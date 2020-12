Christopher Nolan a condamné. La décision de Warner de publier ses plus grands dans les films et sur sa plate-forme de streaming HBO Max continue de faire parler les gens. Et il le fait pour une raison simple: c’est un choc inattendu et totalement intempestif pour l’industrie. Celui qui arrive alors qu’une bonne partie des chaînes de distribution et des cinémas lutte pour survivre, en même temps que les producteurs essaient de rester debout. La détermination du studio à accorder la même importance au cinéma qu’au streaming épuise le muscle du show business et ouvre une nouvelle ère de stratégie commerciale dans la Mecque du cinéma.

L’une des premières figures à avoir réagi à cette décision a été le réalisateur britannique Christopher Nolan, qui a déclaré son “incrédulité” face à la décision de Warner. En plus de souligner qu’il s’agit d’un processus «très compliqué», avec un série de répercussions qui n’ont pas encore été complètement analysées. Pour le réalisateur, c’est plus qu’une manœuvre commerciale, il a donc souligné comment l’avenir du cinéma allait changer la proposition du studio auquel il appartient.

Bien sûr, Nolan est l’une des voix les plus autorisées à émettre des critiques concrètes sur le sujet. Son film Tenet est sorti au cours de l’été, comme un test décisif au milieu de l’un des moments les plus difficiles de la quarantaine. Et bien que les résultats bruts ne soient pas un flop au box-office, ils étaient bien en dessous des estimations du brut qu’un tel titre pourrait atteindre. L’inconfort et l’inconfort de Nolan face à la probabilité que les productions Warner fassent partie d’une nouvelle façon de faire des affaires sont plus justifiés. Mais surtout, ils reflètent ce que sera probablement l’opinion d’une grande partie de l’industrie.

Un long chemin de désaccords et de plans incomplets

Warner Bros. a retardé le lancement de Tenet à trois reprises au cours de 2020 en raison de la pandémie. C’était l’un des premiers productions de haut calibre subissant des changements de date appréciables, et aussi l’un de ceux qui nous ont permis d’analyser les mouvements du marché. Comme si cela ne suffisait pas, Tenet – qui devrait être le grand succès de l’été américain – est devenu un cobaye à travers lequel Warner a essayé de tester trois situations entièrement différentes.

Nolan, le début de la fin

Premièrement, le comportement du public. Malgré les recommandations, les mesures de sécurité et les promesses des cinémas de respecter des règles d’hygiène strictes, la participation aux projections est restée minime. Tenet, avec sa longue campagne d’intrigues et de marketing, semblait le moyen idéal pour attirer les fans vers les films.

Cependant, malgré le soutien des médias et de l’industrie, le film n’a pas réussi à mobiliser de grandes masses. Et au fil du temps, il était plus qu’évident qu’il n’obtiendrait pas un énorme succès. Ni une réactivation des projections en salles.

Deuxièmement, Tenet a dû faire face au phénomène Mulan presque simultanément. Cela a mis en échec une bonne partie des sociétés de distribution et des chaînes de théâtre. La stratégie inattendue semble être la contrepartie de la tentative de Warner d’analyser le comportement du public dans les théâtres. Et bien que les données de Mulan n’aient pas été concluantes, elles ont clairement indiqué que la première en ligne n’était pas le risque considérable que l’industrie avait précédemment posé.

Enfin, Tenet a montré que même les grands noms étaient incapables d’attirer le public vers les films. Une réalité qui est devenue beaucoup plus évidente lorsque, à la mi-octobre, le film de 1993 Hocus Pocus a réussi à conquérir le film de Nolan. le comportement étrange au box-office de la production cela a provoqué certaines interprétations dans les médias spécialisés sur le fait que les salles de cinéma n’étaient plus prévisibles. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas faire partie d’une manœuvre planifiée à la recherche de la relance de l’industrie.

Christopher Nolan contre le nouveau monde en ligne

Après une situation aussi difficile, il est compréhensible que Nolan ne soit pas du tout intéressé par les lancements simultanés. Cependant, il est clair que le directeur est préoccupé par l’impact éventuel d’une telle décision.

Christopher Nolan a déclaré à ET Online qu’il était «incrédule. Surtout à cause de la façon dont ils l’ont fait », dans une allusion évidente au nombre de cinéastes qui n’ont pas reçu beaucoup d’attention. Warner semble avoir décidé d’assimiler l’importance de la sortie en salles à une sortie en ligne sans consultation préalable. «Il y a tellement de controverse à ce sujet parce qu’ils ne l’ont dit à personne. (Les premières) En 2021, ils ont certains des meilleurs cinéastes du monde, ils ont certains des de plus grandes stars qui ont travaillé pendant des années dans certains cas Dans ces projets, ils sont censés être de superbes expériences d’écran. Ils sont destinés à être disponibles pour un public le plus large possible … Et maintenant, ils sont utilisés comme un leader de la perte pour le service de streaming, pour le service de streaming naissant, sans aucune consultation. Il y a donc beaucoup de controverse ».

Bien sûr, Christopher Nolan fait référence au fait que bon nombre des premières qui iront directement à HBO Max font partie d’un catalogue de superproductions créées pour le cinéma, au même titre que Tenet. Votre opinion pourrait être la même que Patty Jenkins, Denis Villeneuve et James Gunn, qui ont travaillé sur des blockbusters de spectaculaire spectaculaire visuelle et intrigue.

Un de plus sur la liste

Warner Bros.

Christopher Nolan est-il le porte-parole involontaire des troubles derrière la décision de Warner? Le cinéaste n’a pas commenté ce point précis, mais il y a clairement un inconfort considérable.

Nolan entretient depuis longtemps de bonnes relations avec Warner. Le studio a été le lieu de ses grandes expériences visuelles et narratives. Ses films primés aux Oscars se comportent toujours bien au box-office, de sorte que la combinaison de Tenet et La décision de Warner a peut-être suscité un malaise considérable entre la société et le cinéaste.

«C’est très, très, très, très désordonné. Un vrai appât. Ouais, ce n’est pas la façon dont vous traitez les cinéastes, les stars et les gens que… ces gars ont tellement donné pour ces projets. Ils méritaient d’être consultés et de parler de ce qui allait se passer avec leur travail », a-t-il déclaré.

Bien sûr, Christopher Nolan évoque le fait que la grande majorité des productions qui viendront en streaming sont le travail d’années de grandes équipes. Dune a été considéré comme le grand film de science-fiction de la décennie, tandis que Suicide Squad a bien l’intention de revitaliser l’univers cinématographique élargi de DC d’une nouvelle manière. Dans les deux cas, l’arrivée du streaming réduit l’efficacité des futures campagnes marketing en faveur du retour en salles, ainsi que l’utilisation de la popularité de titres similaires pour vaincre la résistance au problème qui aurait pu provoquer les longs mois d’enfermement.

Tout contre Warner

Nolan a eu des mots plus forts dans une déclaration partagée avec The Hollywood Reporter qui a critiqué HBO Max comme “le pire service de streaming”.

“Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars de cinéma se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming”, a-t-il déclaré. «Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire sortir le travail d’un cinéaste partout, à la fois au cinéma et à la maison, et ils le démontent au moment où nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qui leur manque. Sa décision n’a pas de sens économique et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement. “

Nolan a ajouté à ET Online que Warner utilise «la pandémie comme excuse pour se battre pour un avantage à court terme. Et c’est vraiment dommage », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas la façon de faire des affaires et ce n’est pas la meilleure pour la santé de notre industrie.”

Pourtant, Christopher Nolan est optimiste sur le fait que l’écosystème des émissions de films prospérera bientôt. «Lorsque les salles de cinéma reviennent et que les gens retournent aux salles, lorsque le vaccin a été libéré et que le gouvernement fédéral a réagi adéquatement en matière de santé, je suis très optimiste quant aux perspectives à long terme de l’industrie», a-t-il déclaré.

