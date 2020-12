B

Les négociations sur le rexit restent sur le fil du rasoir alors que les dirigeants britanniques et européens se démènent pour obtenir un accord de la onzième heure.

Cependant, le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, aurait donné une évaluation «pessimiste» et «sombre» des progrès lors d’un briefing avec les ambassadeurs des 27 États membres plus tôt dans la journée.

Donc, avec l’optimisme autour d’un accord de plus en plus sombre, à quoi ressemblerait exactement un Brexit sans accord? Et qu’est-ce que cela signifierait pour le public britannique?

Premièrement, quelle est la différence entre l’accord sur le Brexit et l’accord de retrait?

L’accord de retrait a été adopté le 31 janvier 2020, marquant la sortie officielle du Royaume-Uni de l’UE.

Une période de transition a été créée pour que les deux parties élaborent les règles de leur nouvelle relation – c’est celle-ci qui prendra fin le 31 décembre.

Les deux parties ont essayé de garantir les conditions de la future relation de la Grande-Bretagne avec le Bloc: l’accord insaisissable sur le Brexit.

Qu’est-ce qui n’est pas un accord et quel impact cela aurait-il sur la vie quotidienne?

Un non-accord prendrait plusieurs formes clés:

Tarifs et quotas

Un non-accord signifierait qu’à la fin de la période de transition du Brexit, le Royaume-Uni s’effondrerait hors du marché unique et de l’union douanière et ne respecterait pas les conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cela signifie qu’à partir du 1er janvier 2021, la Grande-Bretagne devrait appliquer des tarifs et des quotas aux marchandises entrant dans le pays en provenance de l’UE, et l’UE appliquerait ses prélèvements de «pays tiers» au Royaume-Uni.

Cela verrait le Royaume-Uni giflé avec des taxes plus élevées pour avoir tenté de vendre des produits à l’UE.

Les médicaments ne sont pas soumis à des tarifs douaniers en vertu des règles de l’OMC, mais il pourrait encore y avoir des retards importants dans les expéditions.

Frontières et coutumes

L’UE commencera à imposer des contrôles aux frontières sur les produits britanniques à partir du 1er janvier 2021 si un accord n’est pas conclu.

Le gouvernement a admis que les longues files d’attente et les retards persistants dureront probablement six mois ou plus aux principaux points de passage des frontières en cas de non-accord.

Les estimations du HMRC suggèrent que les entreprises britanniques pourraient dépenser 15 milliards de livres supplémentaires par an en paperasse en cas de non-accord, selon le Financial Times.

Vacances et séjour à l’étranger

Les Britanniques qui se rendent dans l’UE n’auront pas besoin de visa pour les séjours jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours.

Cependant, un visa peut être requis pour des séjours plus longs ou pour travailler ou étudier.

Frais d’itinérance mobile

Un non-accord pourrait signifier la fin de l’itinérance gratuite automatique pour les Britanniques voyageant dans l’UE afin que vous puissiez être facturé lorsque vous utilisez votre téléphone dans ses États membres.

Cependant, les opérateurs britanniques et européens pourraient conclure des accords bilatéraux pour éviter les frais d’itinérance.

Briefing Brexit: 24 jours jusqu’à la fin de la période de transition

Rien d’autre?

Oui. Beaucoup. Certains des autres domaines clés qui seraient touchés par un non-accord sont:

– Partage et sécurité des données internationales;

– Accès aux eaux de pêche;

– Normes et sécurité aéronautiques;

– Licence et réglementation des médicaments.

Dois-je faire quelque chose avant le 31 décembre?

Le gouvernement exhorte le public à se préparer à la fin de la période de transition en suivant son slogan «Check, Change, Go».

Un questionnaire sur le site Web dédié gov.uk est conçu pour offrir des conseils personnalisés sur la façon de se préparer à l’échéance imminente.

«Pour les particuliers, cela peut inclure l’enregistrement de vos droits de résidence», déclare-t-il.

Parallèlement, les entreprises sont encouragées à commencer à «se préparer à une nouvelle approche commerciale avec nos partenaires de l’Union européenne».

Alors, que va-t-il se passer à la fin de la période de transition?

S’il y a un accord, il devra avoir été approuvé par les deux chambres du Parlement du Royaume-Uni et par le Parlement européen, bien qu’il puisse y avoir juste un peu de marge de manœuvre.

La législation de l’UE autoriserait l’application provisoire de l’accord à partir du 1er janvier, à condition qu’il ait été signé par les dirigeants.

Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les ministres ont suggéré que «vous pouvez toujours trouver plus de temps» tant que les problèmes fondamentaux ont été résolus.