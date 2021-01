Il permettra une meilleure coordination entre les autorités locales, les efforts devant être coordonnés par le maire en sa qualité de président du London Resilience Forum.

Cela impliquera son adjoint au maire chargé des incendies et de la résilience Fiona Twycross, le commissaire aux incendies Andy Roe et les 33 arrondissements, les directeurs généraux du conseil et les dirigeants des arrondissements communiquant par le biais de l’organisation des Conseils de Londres.

Le forum s’appuiera sur des personnalités clés de la santé à travers Londres, telles que le directeur régional de Londres du NHS England, Sir David Sloman, et le directeur londonien de Public Health England, le professeur Kevin Fenton.

Qu’est-ce qui a poussé le maire à faire cette déclaration?

Les derniers chiffres montrent qu’il y a plus de 7 000 patients atteints de covid dans les hôpitaux de Londres – près de 2 000 de plus que le premier pic d’avril dernier – et près de 1 000 sont sous ventilateurs. Il y a eu près de 500 décès de covid dans les hôpitaux de Londres annoncés au cours des trois derniers jours.

Selon l’Office for National Statistics, on estime qu’un Londonien sur 30 est atteint de covid.

Hier, il est apparu que six des 18 fiducies NHS aiguës de la capitale étaient réduites à des chiffres uniques en termes de lits inoccupés, plusieurs n’ayant pas un seul lit de soins intensifs de rechange dimanche.

La «souche Kent» du virus, qui est plus contagieuse, est responsable d’environ 80% des nouveaux cas à Londres, les personnes âgées de 19 à 30 ans étant hospitalisées. Normalement, les patients covidés âgés de 50 ans et plus.

Les hôpitaux ouvrent quotidiennement des zones de «pointe», mais les médecins affirment que le plus gros problème est le manque d’infirmières qualifiées.

Normalement, il y a une infirmière pour chaque patient en soins intensifs. À l’heure actuelle, dans les grands hôpitaux tels que le Royal London, une infirmière en soins intensifs doit s’occuper de trois patients désespérément malades, souvent accompagnés d’infirmières non spécialisées.

Dans les unités de soins intensifs du Royaume-Uni, cela se produit depuis des mois, avec seulement une brève accalmie en été, et le personnel est épuisé et tombe malade.

Y a-t-il d’autres problèmes?

Le service ambulancier de Londres est proche du point de rupture, avec plus de 8 000 appels par jour, contre 5 000 lors d’une journée «normale» chargée. Cela a entraîné de longues attentes pour les ambulances, avec des rapports aujourd’hui selon lesquels un homme avec une jambe cassée a dû attendre six heures à l’extérieur.

Des pompiers sont en cours de recrutement pour aider à conduire des ambulances et travailler aux côtés de médecins qualifiés.

Les équipes d’ambulance ont du mal à reprendre la route après avoir emmené les patients à l’hôpital parce que les A & E sont très occupés. Environ 800 patients par semaine sont bloqués dans les ambulances de Londres pendant plus d’une heure parce que le personnel de l’hôpital est trop occupé pour les admettre.

Quelle est la définition d’un incident majeur?

Un incident majeur est défini comme «dépassant le cadre des opérations habituelles et est susceptible d’entraîner des préjudices graves, des dommages, des perturbations ou des risques pour la vie humaine ou le bien-être, les services essentiels, l’environnement ou la sécurité nationale».

En outre, «la gravité des conséquences associées à un incident majeur est susceptible de limiter ou de compliquer la capacité des intervenants à fournir des ressources et à gérer l’incident.» Les pouvoirs de déclarer un incident majeur font partie de la loi sur les éventualités civiles.

Que peut faire le gouvernement?

Le maire a demandé au Premier ministre un soutien financier plus important pour les Londoniens qui ont besoin de s’isoler et ne peuvent pas travailler.

Il souhaite également des données de vaccination quotidiennes – à l’heure actuelle, elles ne sont disponibles qu’une fois par semaine à l’échelle nationale – pour s’assurer que les Londoniens les plus vulnérables sont protégés le plus rapidement possible.

En outre, le maire a demandé que les masques faciaux soient portés régulièrement à l’extérieur de la maison, y compris dans les files d’attente des supermarchés et d’autres endroits à l’extérieur qui peuvent être bondés, et la fermeture des lieux de culte.

Des incidents majeurs ont-ils déjà été déclarés?

Oui – les exemples précédents incluent les attentats terroristes du 7 juillet en 2005, le crash du tramway de Croydon en 2016, et l’incendie de la tour Grenfell et les attaques terroristes sur le pont de Westminster et le pont de Londres en 2017, bien qu’aucun n’ait eu l’impact de la pandémie actuelle.