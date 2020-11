O

à côté de l’école communautaire Gayhurst à Hackney, les parents, les enseignants et les enfants marchent et se tiennent debout sur la route – actuellement vide de voitures. La route a été temporairement bloquée dans le cadre de l’initiative School Streets, qui vise à réduire l’exposition des enfants à la pollution de l’air pendant la course à l’école.

Gayhurst a été parmi les premières écoles à essayer le programme en janvier 2018. Transport for London a maintenant financé 430 nouvelles rues scolaires, dont 300 ont déjà commencé.

L’idée est simple. Chaque matin et après-midi, la route devant les portes de l’école est temporairement fermée à la fois à l’école et à la circulation.

L’autorité locale applique un arrêté de gestion de la circulation à la rue, restreignant temporairement l’accès aux véhicules motorisés – ce qui signifie que la rue devient une zone piétonne et réservée aux cyclistes. Les militants disent que le résultat est un environnement plus sûr, plus sain et plus agréable.

Emma Griffin est une mère et une militante du nord de Londres qui a trois enfants à Gayhurst. La rue de l’école n’a pas seulement aidé en termes de pollution de l’air, dit-elle, notant: «Cela a vraiment changé l’atmosphère et la vie à l’extérieur de la porte de l’école presque instantanément.

Elle se sent également plus confiante quant à la qualité de l’air pendant la course de l’école. «L’école se trouve dans une rue très fréquentée avec beaucoup d’autobus et beaucoup de circulation», dit-elle.

“[Pollution] peut avoir un impact dévastateur sur les enfants, y compris un retard de croissance de leurs poumons, et les gens n’y prêtaient tout simplement pas assez d’attention, mais maintenant ils ont l’impression que cela passe au premier plan.

Alors qu’un grand nombre d’enfants marchent ou se rendent à l’école à vélo à Londres, tous les enfants ne le peuvent pas pour des raisons de distance, parce qu’ils ont des frères et sœurs dans différentes écoles ou qu’ils sont handicapés – ceux qui détiennent des badges bleus valides sont exemptés des restrictions sur les rues scolaires. .

La sécurité est une autre considération pour les parents, en particulier pour le cyclisme. Une enquête récente commandée par Sustrans a révélé que 81% des parents londoniens disent qu’il est essentiel de permettre aux familles de marcher et de se rendre à l’école plus facilement et en toute sécurité.

Bien que le programme School Streets soit populaire auprès de nombreux parents et enseignants, ce n’est pas une solution miracle pour résoudre le problème de l’exposition des enfants à la pollution atmosphérique. Ils sont également exposés sur le chemin de l’école et dans la cour de récréation.

Mary Creagh, directrice générale de Living Streets, un organisme de bienfaisance qui promeut la marche quotidienne, note que certains parents sont dissuadés de marcher ou de faire du vélo pour se rendre à l’école parce qu’ils sont maintenant tellement préoccupés par la pollution atmosphérique.

Elle dit: «Les familles nous ont dit qu’elles aimaient se rendre à l’école à pied, mais les préoccupations concernant les courses de rats et la pollution de l’air les découragent.

«Ils veulent voir des voitures plus lentes, des passages à niveau plus sûrs et plus de rues scolaires.

«Cela aide les familles à choisir la marche – en améliorant leur santé mentale et physique, en réduisant la congestion et en nettoyant l’air sale de Londres pour tout le monde.»

