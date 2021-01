Le Prince de Bel-Air a fait ses débuts à l’écran il y a près de 30 ans avec l’épisode pilote qui sortait en septembre 1990. La série a relancé la carrière hollywoodienne de Will Smith et Alfonso Ribeiro. Au cours des six saisons, le casting de personnages est devenu une partie des ménages de nombreuses personnes et continue d’être une option de streaming pertinente, même en voyant une réunion spéciale de la distribution en novembre dernier. Parmi les stars de la série qui sont quelque peu tombées sous les feux de la rampe se trouvait Karyn Parsons.

Elle a été impliquée dans The Fresh of Bel-Air du début à la fin en jouant le rôle de Hilary Banks, la fille aînée de la famille et est l’un des membres de la famille les plus proches de Smith dans la série. Avant son évasion dans la sitcom NBC, Parsons n’avait joué que de petits rôles dans diverses émissions comme The Bronx Zoo en 1987, Hunter et CBS Summer Playhouse, toutes deux en 1988. Son rôle dans The Fresh Prince of Bel-Air a vu ses 146 derniers épisodes. , qui est facilement son rôle le plus distingué dans sa carrière d’actrice.

Elle a décroché un rôle principal dans une série Fox appelée Lush Life qui ne dure que sept épisodes avant d’être annulée. Parsons s’est un peu plus impliqué dans les films après cela, apparaissant dans Major Payne en 1995, Mixing Nia en 1998 et The Ladies Man en 2000 avec Tim Meadows. En 2001, ABC l’a nommée pour apparaître dans le casting de The Job qui a été dirigé par Denis Leary. La course de Parson ici dure deux saisons alors que la série a été abandonnée après 19 épisodes. Ce serait l’une de ses dernières fois sur le petit écran avec ses seuls autres crédits à venir en tant qu’acteur vocal dans Static Shock en 2002. Depuis lors, Parsons a pris une banquette arrière à Hollywood en tant qu’actrice et est devenue à la place écrivain. pour un organisme à but non lucratif qu’elle a fondé appelé Sweet Blackberry, qui vise à partager des histoires d’individus afro-américains prospères.

Les fans de The Fresh Prince of Bel-Air étaient cependant ravis de la voir revenir dans le cadre des retrouvailles de novembre. Elle a dit AUJOURD’HUI que la réunion était «vraiment émouvante» en raison de l’absence de James Avery, décédé en 2013. La réunion a été diffusée sur HBO Max et a vu tous les acteurs principaux revenir et prendre part à la session qui a eu lieu dans un a recréé l’ensemble de salon de Banks.