Le style de Maluma et J Balvin est frappant, irrévérencieux, coloré et scandaleux, ils portent des pièces que peu d’hommes oseraient porter.

Cheik arabe

Sur votre compte Instagram, J. Balvin il porte une tunique arabe, très similaire à celle qu’il a présentée Maluma récemment après avoir visité les Émirats arabes unis.

Cheveux roses

Maluma Elle a décidé de changer le ton de ses cheveux et son choix était une couleur pastel que de nombreux fans ont louée. Il est à noter que ces changements de couleurs dans leurs cheveux sont maintenant devenus très à la mode dans le reggaeton, étant J. Balvin un grand pionnier de cette couleur.

Tenue orange

Maluma a opté pour un costume orange et des lunettes noires pour les MTV EMA 2020.

J. Balvin a choisi la même couleur pour les Latin Grammy Awards en 2014.

Empreinte d’animal

Comme «Tigresse de l’Est»! Maluma présente un aspect imprimé animal sur IG.

J. Balvin Il est également un amoureux de «l’imprimé animal». Il a montré une veste brillante à Porto Rico.

Costume jaune

J. Balvin Éblouissez dans un costume jaune surdimensionné aux Billboard Awards 2019.

Maluma dans un costume jaune pastel ajusté aux MTV VMA 2020.

Accessoires accrocheurs

Maluma avec un collier un peu exagéré avec des photos de sa famille.

J. Balvin, a demandé à l’artiste japonais Takashi Murakami et au célèbre joaillier Ben Baller de créer une collection coûteuse de colliers inspirée de son album ‘Colors’. La collection comprend 12 fleurs plaquées or 18 carats. Chaque pièce est signée par le chanteur et les artistes.

Chapeau bob

Ces chapeaux étaient un favori des années 90, mais ils sont revenus pour donner à nos tenues une touche amusante et décontractée. J. Balvin avec imprimé serpent.

Maluma pose avec un chapeau à imprimé hawaïen pour promouvoir la nouvelle ligne de vêtements d’été qui émerge de son dernier single “Hawaii”.

Bandana

Maluma avec bandana blanc pour filmer un clip vidéo avec Anitta.

J. Balvin portant l’accessoire aux Billboard Latin Music Awards 2017.

Costume et pose

Maluma et J Balvin, avec un costume formel et la même pose pour la presse lors d’événements musicaux.

Poils latéraux

Maluma avec des cheveux lâches et décolorés posant avec désinvolture. Ses racines sombres et son style désaligné le font comparer à certains rockers.

Un autre des looks les plus célèbres de J. Balvin il est poil long sur le dessus et rasé sur les côtés. C’est une coupe de cheveux assez traditionnelle pour les hommes, mais les couleurs lui donnent une touche supplémentaire et risquée.

Cuir coloré

Pour un look décontracté, les deux artistes choisissent des vestes en cuir colorées.

Ses jouets “

J. Balvin avec un costume spécial qui laisse entrevoir que son nouveau et luxueux passe-temps le rend très divertissant: le motocross.

Maluma il a posé sur son IG avec un quad ostentatoire, qu’il a acheté en quarantaine.

Cheveux bleu clair

J. Balvin Il portait ses cheveux teints en bleu clair pour la première de sa nouvelle vidéo pour la chanson “Azul”.

Maluma pose avec des cheveux bleu clair. Compte tenu de la nouvelle couleur de cheveux du chanteur, qu’il a combinée avec une tenue du même ton, certains de ses followers ont commenté que cela pourrait être quelque chose de similaire à ce que le Colombien J Balvin a également fait avec son album “Colores”.