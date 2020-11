C

Éloignez-vous des yeux des deux vieux blancs qui se chamaillent pendant une seconde. Les vrais gagnants des élections américaines d’hier soir? Quatre femmes démocrates de couleur, connues sous le nom d’“ escouade ” d’AOC, rassemblant une escouade de pouvoir progressiste au Congrès américain.

Le chef de file est, bien sûr, Alexandria Ocasio-Cortez, la députée de New York et chérie de gauche que les super fans ont appris à connaître et à aimer pour sa personnalité Instagram terre-à-terre et sa féroce défenseur des droits des femmes, des immigrés et des travailleurs. familles de classe.

Depuis 2018, Ocasio-Cortez a formé une puissante fraternité avec trois autres femmes du Congrès de couleur poussant des politiques allant des soins de santé universels pour tous les Américains à des propositions avant-gardistes sur le changement climatique. Il s’agit de Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan.

Ocasio-Cortez les a surnommés The Squad sur Instagram lorsqu’ils ont été élus il y a deux ans et depuis lors, ils ont formé une alliance forte, se dressant contre Trump. Tous les quatre ont fait l’objet d’attaques xénophobes fréquentes de la part du président, en particulier Omar à qui il est accusé de nous avoir dit «nous» – à sa majorité blanche – «comment diriger notre pays».

(. / .)

Les bonnes nouvelles d’hier soir? Les quatre femmes ont été réélues. Les nouvelles encore meilleures? Ils ont gagné de nouveaux alliés. Parmi les autres représentants progressistes qui ont été réélus, on compte Pramila Jayapal de Washington et Mark Pocan du Wisconsin.

Pendant ce temps, les progressistes, Jamaal Bowman de New York et Cori Bush du Missouri, se rendent pour la première fois au Congrès, après avoir remporté leurs élections respectives. «Notre fraternité est résiliente», a tweeté Omar après la victoire d’hier soir. «Le Squad continue de croître», a déclaré la commentatrice politique Alexandra Rojas.

De la première des deux femmes musulmanes à être élues au Congrès au pasteur et activiste du BLM qui vient de remporter son premier siège, ceci est un guide pour la nouvelle super-équipe d’AOC.

Alexandrie Ocasio-Cortez

(Alexandria Ocasio-Cortez / Win McNamee / .)

Contexte: Née dans le Bronx dans une famille portoricaine, la diplômée en économie était auparavant militante et gagnait sa vie en tant que serveuse et barman avant de se présenter au Congrès en 2018. Elle était la plus jeune femme jamais élue au Congrès.

Signifie: Garder les familles immigrées ensemble, rendre le pays plus égalitaire et lutter contre le changement climatique.

Instagram suivant: 7,6 millions (@aoc)

Citation de tueur: «Je ne me suis jamais vu faire de la politique, mais maintenant que je suis assis ici dans cette pièce avec vous tous, je sens que nous ne pouvons accomplir de grandes choses qu’ensemble.

Ilhan Omar

(Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar photographiés en février / Saul Loeb / . / .)

Contexte: Omar est arrivé aux États-Unis à l’âge de 12 ans, après avoir fui la guerre civile en Somalie. Sa famille a passé quatre ans dans un camp de réfugiés au Kenya avant de venir en Amérique. Son grand-père l’a inspirée à s’impliquer dans la politique et avant de se présenter aux élections, elle a travaillé comme éducatrice communautaire à l’Université du Minnesota. Elle est la première somalienne américaine membre du congrès américain et l’une des deux premières femmes musulmanes à être élues au Congrès en 2018.

Signifie: Antisémitisme, libération de la dette des étudiants, salaires équitables et antiracisme (le mois dernier, Trump a faussement laissé entendre qu’elle n’était pas américaine).

Suivi Instagram: 1,2 million (@ilhanmn)

Citation de tueur: «Nous construisons un mouvement qui considère ma lutte comme intrinsèquement liée à votre lutte, et voit un monde où tous les travailleurs peuvent être élevés. Ensemble. Le vote d’aujourd’hui – les résultats de cette élection – ne sont pas la fin. Ce n’est que le début.”

Ayanna Pressley

(Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar et Rashida Tlaib / .)

Contexte: Né à Cincinnati et élevé à Chicago, Pressley est le seul enfant d’une mère célibataire et avait un père qui était dans et hors du système de justice pénale. Sa mère, organisatrice des droits des locataires, lui a inculqué la valeur de l’engagement civique. Elle est devenue la première femme de couleur du Massachusetts à être élue au Congrès et en janvier, elle a parlé de son diagnostic d’alopécie pour sensibiliser le public.

Signifie: Soins de santé maternels, dénonciation des violences sexuelles, abolition du salaire minimum pourboire et abaissement de l’âge de vote de 18 à 16 ans.

Citation de tueur: «Ensemble, nous nous sommes battus pour notre humanité commune. Nous avons organisé. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons légiféré sur nos valeurs. Je suis si fier d’être votre membre du Congrès et votre partenaire dans le travail. Je crois en notre pouvoir. Et nous ne faisons que commencer.

Rashida Tlaib

(Riposte: Rashida Tlaib (Photo: Bastiaan Slabbers / NurPhoto via . / NurPhoto via .)

Contexte: Né d’immigrants palestiniens de la classe ouvrière à Detroit, Tlaib était l’aîné de 14 enfants. Elle a maintenant deux jeunes fils et a commencé sa carrière politique en 2004 lorsqu’elle a effectué un stage avec le représentant de l’État Steve Tobocman. Elle est la première femme d’origine palestinienne à être élue au Congrès.

Signifie: Politique d’immigration, anti-racisme, droit à l’avortement et Medicare For All.

Citation de tueur: «L’équipe est grande.»

Pramila Jayapal

(@repjayapal)

Contexte: Jayapal, née en Inde, a passé son enfance à Jakarta et à Singapour et a poursuivi ses études en Amérique à 16 ans. Elle était auparavant militante des droits civiques et directrice exécutive de OneAmerica, un groupe pro-immigration créé après le 11 septembre. Son livre Pilgrimage: One Woman’s Return to a Changing India, parle de son séjour en Inde en 1995. Elle est devenue la première femme amérindienne à être élue à la Chambre des représentants des États-Unis en 2016 et elle vient d’être réélue pour une troisième terme consécutif.

Signifie: Réfugiés, victimes de violence domestique, soins de santé universels, antiracisme.

Citation de tueur: «Je pense qu’il est absolument inacceptable de voir le racisme et la haine sortir de la Maison Blanche, la façon dont ce président alimente les flammes de la division à travers le pays.»

Mark Pocan

(@repmarkpocan)

Contexte: Hier soir, il a remporté sa réélection au Congrès pour réclamer son cinquième mandat.

Signifie: Réforme de l’infrastructure, de l’économie et de l’éthique.

Citation de tueur: «Que vous soyez ou non d’accord avec les opinions d’Omar, Tlaib et Ocasio-Cortez d’un point de vue idéologique, ils méritent d’avoir une voix dans le débat public. Tellement fiers de ce que @IlhanMN, @RashidaTlaib, @AOC et les nombreuses femmes de couleur de @USProgressives font au Congrès.

Jamaal Bowman

(@JamaalBowmanNY)

Contexte: L’ancien directeur d’école a parlé de grandir noir dans des logements sociaux, d’être battu par des policiers âgés de 11 ans et de s’impliquer dans la réforme de l’éducation en tant qu’enseignant. Il a été élu à la Chambre des représentants du 16e district du Congrès hier soir.

Signifie: Emploi, lutte contre le racisme, logement abordable et éducation.

Citation de tueur: «Lorsque vous avez les ressources, vous vous attendez à ce que les ressources continuent d’être présentes et de servir votre famille et votre communauté. Lorsque vous en avez moins, vous avez généralement tendance à vouloir simplement avoir ce dont vous avez besoin pour survivre et vous débrouiller. Cela a toujours été le cas. »

Cori Bush

(@coribush)

Contexte: L’infirmière autorisée et pasteur est une militante de Black Lives Matter et la victoire de la nuit dernière marque son effort de près de quatre ans pour être élue. Vous la reconnaîtrez peut-être pour avoir joué aux côtés d’AOC dans le documentaire Netflix Knock Down The House en 2019. Elle vient de devenir la première députée noire du Missouri.

Signifie: Black Lives Matter, Medicare For All, réforme de la justice pénale et salaire minimum.

Citation de tueur: “C’est incroyable. Mais c’est aussi triste. Parce que nous sommes en 2020 et que je serai la première femme du district et la première membre du Congrès noir de l’état. Mais je ne changerais pas ce moment pour pouvoir être ici.

Marie Newman

(@ marie4congress)

Contexte: L’entrepreneur américaine, consultante en marketing et cadre à but non lucratif est née à Chicago et a créé sa propre organisation caritative pour lutter contre l’intimidation. Elle a travaillé sur plusieurs campagnes démocrates et a fait pression pour des mesures de contrôle des armes à feu telles que la vérification des antécédents. Elle vient de remporter son premier siège de district au Congrès.

Signifie: Droit à l’avortement, contrôle des armes à feu, Medicare for All, légalisation de la marijuana et immigration.

Citation de tueur: «Cette économie ne fonctionne pas pour tout le monde. Cela fonctionne pour très, très peu de gens. »