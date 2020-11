W

Quand Allegra Stratton vérifiait comment son nouveau rôle d’attachée de presse de Downing Street était rapporté, elle est tombée sur une ligne qui a choqué.

«Un article de la BBC la décrit comme« une ancienne journaliste », dit un ami. «Cela l’a fait s’asseoir. Elle n’a plus fait de journalisme que depuis six mois; ça doit être surprenant de l’avoir écrit comme ça.

Ce mois-ci, Stratton, 39 ans, sera bientôt à la télévision tous les soirs, menant les points de presse quotidiens du gouvernement. Non seulement c’est un travail qui n’a jamais existé auparavant – il est inspiré par les conférences de presse de la Maison Blanche comme moyen pour le gouvernement de présenter son message directement au public – mais devenir la réponse du Royaume-Uni à CJ Cregg de l’aile ouest est une nouvelle direction. pour elle.

Jusqu’en avril, Stratton était rédacteur en chef national des nouvelles d’ITV. Lorsqu’elle a quitté ce poste pour devenir directrice des communications stratégiques de Rishi Sunak, ses collègues ont été surpris, mais ont compris que c’était une opportunité intéressante et une chance de façonner la politique (Stratton a proposé le slogan «Eat Out to Help Out»). Mais cette dernière initiative, représenter le gouvernement à la télévision en direct pendant que les journalistes vous font des coups, est plus un saut.

«Nous nous sommes demandé ce qui la poussait», raconte un ami. “ Elle n’a pas besoin d’argent (c’est 100000 £ par an), elle ne le fera pas pour la gloire, elle a dit qu’elle ne filait pas et je ne penserais pas qu’elle veut être une politicienne. ”

D’autres sont surpris du saut politique que Stratton, connu de ses amis sous le nom de «Legs», a pris. Bien qu’il soit marié au rédacteur politique du Spectator, James Forsyth, qui est très proche de la ligne du parti du magazine de droite et qui est le meilleur ami de Rishi Sunak depuis l’école (Sunak était le meilleur homme au mariage de Forsyth et Stratton et ils sont les parrains et marraines des enfants de l’autre), «les allégeances politiques d’Allegra n’étaient pas toujours aussi claires», dit un ami.

Dans la vingtaine, elle est sortie avec la journaliste du Guardian Aditya Chakrabortty, elle était amie avec Jo Cox et proche d’Ed Miliband. En 2010, elle a signé avec Simon et Schuster pour écrire un livre sur David et Ed Miliband avec Lance Price, un ancien conseiller spécial de Tony Blair. «Si Allegra était conservatrice à cette époque, elle a gardé le silence», dit un ancien collègue. “ Pour diverses raisons, y compris Allegra qui a hésité à l’idée, le livre n’a pas été écrit. ” «Elle n’est pas idéologique», dit un autre ami. “Elle était pro-Remain mais comprend que l’UE n’est pas géniale.”

D’anciens collègues décrivent Stratton comme une femme qui joue avec une chauve-souris hétéro, défend ce en quoi elle croit et est gentille, sensible et «aime être stimulée intellectuellement, elle n’est pas du genre à se détendre». “ Son mari est obsédé par la politique mais Legs est plus simplement curieux de tout, de la même manière que Rishi. Elle comprend l’Angleterre centrale, comme l’a fait le conseiller de Tony Blair, Anji Hunter. Alors, que peut-elle attendre de son nouvel emploi?

«L’attaché de presse a un rôle difficile», déclare un autre collègue. “ Il y a une raison pour laquelle Trump en a traversé tant. Mais si vous avez déjà fait le saut dans un poste gouvernemental et que le Premier ministre vous demande de jouer un rôle, c’est incroyablement enivrant.

“ Les gens lui ont demandé si elle était sûre de ce dans quoi elle s’embarquait, mais elle s’est sentie très forte lorsque le Premier ministre lui a demandé; c’est important et elle le respecte », dit Cass Horowitz, qui a travaillé avec Stratton lorsqu’elle était co-présentatrice de Robert Peston sur Peston et au Trésor.

Il y a des théories selon lesquelles, comme le dit une personne proche du gouvernement, «le Premier ministre était jaloux de Sunak et a braconné sa star». Le personnel de Sunak insiste sur le fait que ce n’est pas un adieu, c’est la même équipe. Mais une autre ancienne collègue se demande si elle sera plus fidèle à Sunak qu’à Johnson, d’autant plus que des tensions surgissent au sujet des dépenses: “ Je peux la voir défendre la politique de Rishi – le trésor est Planet Sane – mais si No10 a une politique comme sa récente sur l’envoi les demandeurs d’asile sur une île, l’Allegra que je connais peut avoir du mal à faire valoir cela.

Son nouvel emploi signifie également faire partie d’une équipe avec Dominic Cummings. Le mari de Stratton travaille avec la femme de Cummings, Mary Wakefield, au Spectator et un ami dit: “ Ils sont socialement serrés, de bons amis, toujours dans et hors des maisons d’Islington l’un de l’autre – Dominic peut être très charmant s’il vous aime et il le fait. éteignez, étonnamment ». «Allegra est un individu rare», déclare un autre collègue. “ Elle est proche de Rishi, a toujours beaucoup aimé Boris, ce qui en a fait un choix évident pour cela, et elle et son mari s’entendent bien avec Cummings. Elle est plus branchée que quiconque qui pourrait jouer ce rôle, elle a une expérience télévisuelle et est une personne de détails.

Des tensions pourraient cependant apparaître avec le directeur de la communication de Johnson, Lee Cain, un ancien journaliste désormais hostile aux médias. C’est Caïn qui est venu avec les briefings quotidiens, pour donner la ligne du gouvernement directement aux électeurs plutôt que par des briefings de lobby.

«Allegra va peut-être voir Lee partir», déclare un ancien collègue. “ Je ne peux pas voir l’équipe de Boris être ravie que la femme de droite de Rishi soit maintenant leur voix et Lee n’aimerait pas que Allegra soit considéré comme le plus ancien de lui. Un ancien membre du personnel de No10 voit une autre difficulté. «Le côté délicat est ce qui se passe lorsque le gouvernement n’a rien à dire. La stratégie habituelle est de priver les médias de lignes d’information s’ils n’aiment pas une histoire pour qu’elle meurt, mais si vous êtes engagé dans une conférence quotidienne, c’est difficile.

Robert Peston, avec qui Stratton a co-organisé Peston de 2016 à 2018, la décrit comme une “ collègue solidaire, créative et bien informée en politique. Elle est partie parce qu’elle voulait plus de temps avec sa famille et vouloir faire des reportages plus sérieux.

«Allegra a toujours été la personne qui est capable de poser la question qui vous fait arrêter et réfléchir, c’est pourquoi elle sera si formidable pour cela», dit Horowitz. “ Elle a passé quatre ans sur la route avec ITN à rencontrer beaucoup de personnes différentes, elle a donc une vision approfondie. ”

Ses anciens collègues d’ITN se sentent protecteurs envers Stratton. «Quand j’ai vu la réaction qu’elle avait eue d’obtenir le poste sur Twitter, je lui ai dit de ne pas regarder», raconte Faye Clark, qui était sa productrice. «La personne dont ils parlaient était en désaccord avec l’Allegra que je connais. Je pense qu’elle aura hâte d’essayer de communiquer les politiques et de façonner une partie de cela, mais elle voudra le faire à sa manière. Clark a couvert le Brexit avec Stratton et se souvient qu’on lui a reproché d’avoir soulevé les conséquences économiques d’un trop grand départ de l’UE en interviewant Johnson.

Stratton et Clark ont ​​rendu compte du trafic de drogue dans les comtés en 2016, avant que de nombreux membres du ministère de l’Intérieur ne le prennent au sérieux. Ils ont parcouru le pays, dormant sur les étages des hôpitaux de Liverpool pour pouvoir enregistrer des images de victimes de crimes au couteau entrant et se disputant sur la musique à écouter dans la voiture (Stratton aime “ la pop joyeuse et insouciante ”). Horowitz la décrit comme “ terre à terre ”, racontant comment le jour où son poste d’attachée de presse a été annoncé, elle a tout abandonné et est allée à Boots pour lui acheter un collyre – “ les paparazzi étaient confus mais c’est une indication d’elle caractère attentionné ».

Stratton est «une personne Pret» qui aime les boules de mochi, les vêtements de & Other Stories et la lecture. Au Trésor, elle disparaissait parfois dans la petite cuisine pour prendre des appels concernant ses enfants – Vaughn a six ans et Xanthe a trois ans. Horowitz dit: “On pouvait l’entendre parler de tests d’orthographe, puis elle était de retour et directrice des communications.” Clark se souvient que Stratton effectuait un quart de travail de 10 heures en ondes le soir du Brexit juste après la naissance de Xanthe, courant dans la salle verte pour exprimer son lait afin que sa mère, qui s’occupait du bébé, puisse la nourrir.

Stratton porte le nom de la fille illégitime de Byron. Elle est née à Chiswick et est proche de ses deux jeunes sœurs et de son frère. Une sœur vient de déménager en Irak et travaille pour une organisation anti-mines, l’autre a travaillé comme nounou, et son frère, qui vivait avec elle avant d’aller à l’université, vient d’obtenir un diplôme d’ingénieur. «Allegra l’a aidé avec sa confiance», dit un ami. Son père est un traducteur international, sa mère était bibliothécaire et est maintenant artiste textile. Ils ont divorcé quand Stratton était jeune et que sa mère a épousé un vicaire d’une paroisse dans l’Oxfordshire. Allegra est allé à Latymer Upper School, où les anciens incluent Hugh Grant. Elle aimait ramer sur la Tamise (et aller aux pubs à Hammersmith par la suite). Les contemporains disent qu’elle voulait être journaliste dès son plus jeune âge et qu’elle avait un esprit analytique. Elle a étudié l’archéologie et l’anthropologie à l’Emmanuel College de Cambridge, puis a obtenu un emploi de productrice à la BBC avant de devenir correspondante politique au Guardian. En 2006, elle a écrit un livre, Muhajababes, sur la culture des jeunes dans le monde arabe. «Elle est apparue comme une Guardianista de centre gauche», raconte un ancien collègue. «Elle était définitivement une étoile montante».

En 2012, elle a rejoint Newsnight en tant que rédactrice politique. Peu de temps après avoir commencé le travail, elle a été critiquée pour la façon dont elle a parlé à une mère célibataire demandant une allocation de logement – la femme a déclaré qu’elle pensait que Stratton l’avait présentée à tort comme au chômage. Vingt-mille personnes ont signé une pétition demandant des excuses et une a été émise. Elle a également refusé de prendre part à l’émission dans laquelle Lord McAlpine a été accusé à tort d’agresseur d’enfants parce qu’elle n’était pas convaincue par l’histoire.

En 2009, elle a commencé à sortir avec Forsyth après une soirée avec des amis communs – “ c’était assez difficile pour notre gang ”, dit un ami. Forsyth a proposé sur Primrose Hill (il avait eu l’intention de demander lors d’un voyage au sommet de St Paul mais ne savait pas qu’elle avait peur des hauteurs) et ils ont eu un grand mariage avec beaucoup d’invités politiques de haut niveau dans une jolie église de campagne dans l’Oxfordshire en août 2011. Outre la présence des Sunaks, Matt Hancock était un invité, tout comme Ed Miliband, qui semblait légèrement hors de sa zone de confort parmi tous les conservateurs (cela a été exacerbé lorsqu’ils ont perdu le plan de salle et il a été la dernière personne restée debout à la recherche de sa place). «Allegra et James sont tous les deux sainement ambitieux, ce qui les a rapprochés», déclare un ami. «Leur mariage est un vrai partenariat, un peu comme celui d’Ed Balls et d’Yvette Cooper. Ce sera intéressant si James lui pose des questions lors des briefings.

Stratton a dit un jour: “En tant que journaliste, mon inclination est d’être audacieux, mais je sais que les politiciens doivent être plus prudents”. Revenir au journalisme après cela, autre que comme un expert, ne sera pas facile car elle sera considérée comme ayant cloué ses couleurs politiques au mât. «Il est peu probable que ce travail soit à long terme», déclare un ami. «Mais ce sera intéressant d’être à l’intérieur, surtout maintenant. Allegra est douce, polie et en contrôle – elle sait ce qu’elle fait.