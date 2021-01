UNE

manda Gorman a stupéfié le public avec son puissant poème d’inauguration «The Hill We Climb».

L’ancienne Première Dame Hilary Clinton a déclaré que le poète de Mme Gorman était «stupéfiant» et qu’elle ne pouvait pas attendre que la jeune femme de 22 ans se présente à la présidence en 2036.

Ici, nous examinons de plus près le talentueux poète.

Qui est Amanda Gorman?

À 22 ans, Mme Gorman est la plus jeune à réciter un poème lors de l’investiture d’un président.

Mme Gorman, originaire de Los Angeles et première lauréate nationale de la jeunesse poète du pays, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière qu’elle prévoyait de combiner un message d’espoir pour l’inauguration de M. Biden sans ignorer «les preuves de discorde et de division».

Elle avait réalisé un peu plus de la moitié de The Hill We Climb avant les événements du 6 janvier – le siège du Capitole américain par les partisans de Donald Trump – lui ont donné une «seconde vague d’énergie» pour terminer le poème.

Mme Gorman a écrit deux livres qui ont été publiés en septembre – l’histoire illustrée Change Things et une édition reliée de son poème inaugural, ainsi que d’autres œuvres.

Inauguration Day 2021 – En images

Joe Biden est assermenté en tant que président américain lors de son investiture sur le front ouest de la capitale américaine

.

Kamala Harris est assermentée en tant que vice-présidente des États-Unis alors que son épouse Doug Emhoff tient une bible lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

REUTERS

Le président Joe Biden signe trois documents, dont une déclaration d’inauguration, des nominations au cabinet et des nominations au sous-cabinet dans la salle du président au Capitole américain après la cérémonie d’inauguration

AP

Lady Gaga arrive pour chanter l’hymne national lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

REUTERS

Jennifer Lopez effectue lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

REUTERS

Le président élu américain Joe Biden et Jill Biden arrivent à l’inauguration de Biden sur le front ouest du Capitole américain

.

La vice-présidente élue Kamala Harris salue l’ancien président américain Barack Obama avant l’investiture de Joe Biden

REUTERS

Doug Emhoff, le vice-président élu américain Kamala Harris, Jill Biden et le président élu Joe Biden saluent à leur arrivée sur le front est du Capitole américain pour l’inauguration

.

La vice-présidente élue américaine Kamala Harris et son mari Doug Emhoff

.

L’ancien président américain Barack Obama et Michelle Obama lors de l’inauguration du président élu américain Joe Biden

.

Le président élu Joe Biden et sa femme Jill Biden arrivent

AP

L’ancien président américain George W. Bush et Laura Bush arrivent à l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

L’ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton arrivent avant l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis

REUTERS

Lady Gaga arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden o

.

La vice-présidente élue Kamala Harris (à droite) et son mari Doug Emhoff (à gauche) assistent à des services à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre

.

Le président élu américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington, DC,

. via .

Joe Biden

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à gauche, et son mari Paul Pelosi assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’apôtre lors des cérémonies du jour de l’inauguration

AP

L’ancien Yankee de New York Alex Rodriguez arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden

.

Le cortège du vice-président américain Mike Pence arrive au Capitole américain pour l’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris

.

Le président sortant Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent sur Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base

AP

Deux Marines américains prennent position sur le front ouest du Capitole américain alors que les préparatifs sont effectués avant la 59e cérémonie d’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris à Washington, DC

. via .

Marine One vole par le Washington Monument sur son chemin vers la Maison Blanche à Washington, DC

POOL / . via .

Les drapeaux américains sont visibles tôt le matin alors que les préparatifs se poursuivent pour l’investiture du président élu américain Joe Biden

. via .

Un orchestre militaire arrive au Capitole américain tôt le matin avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

Des sièges socialement distants sont visibles sur le front ouest du Capitole avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington

REUTERS

Des préparatifs sont faits à Joint Base Andrews dans le Maryland pour le départ du président américain sortant Donald Trump

. via .

Un jumbotron est vu avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

Le diagramme montre qui s’assiéra où pendant la cérémonie d’inauguration

AP

Des drapeaux américains représentant ceux qui n’ont pas pu assister à l’inauguration en raison de Covid-19, flottent dans le vent au Mall avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, DC

. via .

Garth Brooks effectue

.

Amanda Gorman récite un poème

REUTERS

Le président américain Joe Biden embrasse sa femme, le Dr Jill Biden après avoir prêté serment en tant que président, sous le regard de leurs enfants Hunter Biden et Ashley Biden

.

Une vue générale du Capitole lors de l’inauguration de Joe Biden

REUTERS

Les odes cérémonielles sont souvent vite oubliées, mais On The Pulse Of The Morning d’Angelou, qu’elle a lu lors de l’inauguration du président Bill Clinton en 1993, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires sous forme de livre.

Invitée à l’inauguration à la fin du mois dernier par la première dame Jill Biden, Gorman a déjà lu lors d’occasions officielles, y compris une célébration du 4 juillet lorsqu’elle était soutenue par le Boston Pops Orchestra.

Qu’a-t-elle dit dans son poème?

La jeune femme de 22 ans a convoqué des images terribles et triomphantes, et a parfois fait écho à l’oratoire de John F. Kennedy et du révérend Martin Luther King Jr, alors qu’elle criait au monde «alors même que nous pleurions, nous avons grandi».

Avec urgence et affirmation, elle a commencé par demander «Où pouvons-nous trouver la lumière / Dans cette nuance sans fin?» et a utilisé sa propre poésie et son histoire de vie comme réponse.

Le titre même du poème, The Hill We Climb, suggérait à la fois le travail et la transcendance.

«Nous ne nous sentions pas prêts à être les héritiers

«D’une heure si terrifiante.

«Mais en son sein, nous avons trouvé le pouvoir

«Pour créer un nouveau chapitre,

«Pour nous offrir de l’espoir et du rire.»

Consciente du passé, elle portait des boucles d’oreilles et une bague d’oiseau en cage – un hommage aux mémoires classiques d’Angelou Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante – qui lui a été offerte par Orpah Winfrey, un ami proche du défunt écrivain.

«Je n’ai jamais été aussi fier de voir une autre jeune femme se lever! Brava Brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou applaudit – et moi aussi », a tweeté Winfrey.

Gorman a également été félicité par le dramaturge de Hamilton Lin-Manuel Miranda, qui a tweeté: «OUI @TheAmandaGorman !!!»

Gorman a rapidement répondu: «Thx @Lin_Manuel! Avez-vous attrapé les 2 références @HamiltonMusical dans le poème inaugural? Je ne pouvais pas m’en empêcher!

Parmi les inspirations de Hamilton dans son poème figuraient: «L’histoire nous regarde», une variante de la chanson de Hamilton History Has Its Eyes On You.

Elle avait dit qu’elle ne mentionnerait pas spécifiquement le 6 janvier, mais sa référence était sans équivoque:

«Nous avons vu une force qui briserait notre nation plutôt que de la partager,

«Détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie.

«Et cet effort a presque réussi.

«Mais si la démocratie peut être périodiquement retardée,

«Il ne peut jamais être vaincu définitivement.»

Mme Gorman a également fait part de son désir de se présenter à une future inauguration, à un titre beaucoup plus grand, une ambition qu’elle a fermement exprimée dans son poème.

«Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque,

«Où une fille noire maigre,

«Descendu d’esclaves et élevé par une mère célibataire,

«Peut rêver de devenir président,

“Seulement pour se retrouver à réciter pour une personne.”

Reportage supplémentaire de PA Media.