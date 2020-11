Qui est Brie Larson? connaître quelques détails de sa biographie | .

Née le 1er octobre 1989 et à l’âge de 31 ans, l’actrice, productrice et réalisatrice Brian Sidonie Desaulniers internationalement connue sous le nom de Brie larson est connue pour l’un de ses films les plus récents Capitaine MarvelCependant, il y a des détails plus intéressants que vous serez sûrement intéressés à connaître sur sa biographie, nous en présentons ici quelques-uns.

Ses parents sont Sylvain et Heather Desaulniers. Avant leur divorce, ils travaillaient tous les deux comme chiropraticiens. Elle est née en Californie, mais lorsque ses parents se sont séparés, elle est allée vivre à Los Angeles avec sa mère et sa sœur.

Il a commencé sa carrière dans une émission de télévision alors qu’il n’avait que 10 ans et à ce jour, il n’a cessé d’apparaître sur les petits et les grands écrans.

Même si tu ne le crois pas Brie larson Il a déjà travaillé dans le cinéma et la télévision pendant une carrière de 20 ans, il y a eu environ 56 films et séries depuis 1999.

Même si son film Studios Marvel On pourrait dire que ce fut un succès, de nombreux internautes ont commencé à la critiquer surtout pour l’autonomisation féministe qui a été donnée à son personnage dans les films Avengers suivants.

On dit même que certains de ses co-stars n’étaient pas à l’aise avec sa participation, car ils lui ont donné trop de visibilité selon certaines interviews et opinions de certains internautes sur Twitter.

Brie larson Elle est également scénariste, chanteuse et youtubeuse des États-Unis, lauréate de plusieurs prix importants tels qu’un Golden Globe, un Oscar, un prix Bafta et l’Actors Guild Award.

Malgré son jeune âge, elle a eu une carrière assez large, à partir de laquelle on peut trouver des projets importants auxquels elle a participé à la fois au cinéma et à la télévision.

Comme vous avez pu le voir au début de la note que nous avons discuté de son nom de famille complet, c’est qu’il a décidé de changer son nom de scène précisément en Larson, car c’était le nom de jeune fille de son arrière-grand-mère suédoise, même si vous devez plus tard dans une interview avec Jimmy Fallon dans Ce soir, elle a mentionné qu’elle avait pris ce nom de famille grâce à une poupée American Girl qu’elle avait reçue lorsqu’elle était petite.

L’actrice Brie larson Elle a participé à un total de 38 projets cinématographiques et en termes de télévision, elle a eu l’opportunité d’apparaître dans 18 émissions soit en tant qu’invitée, soit en tant qu’acteur.

Actuellement, le protagoniste de “Captain Marvel” est célibataire, puisque l’année dernière en 2019, elle a mis fin à sa relation avec le chanteur de rock Alex Greenwald, elle a déclaré qu’ils ressentaient tous les deux un grand amour pour l’art et l’histoire.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il y a quelque temps, Brie Larson a parlé de son expérience de certaines auditions qu’elle avait eues dans sa carrière, notamment Star Wars et les Hunger Games.

Ce qui est intéressant à propos de sa carrière, c’est qu’elle est également devenue une youtubeuse, et a même dû demander des conseils pour lancer du contenu sur YouTube, jusqu’à présent, il semble qu’elle a plutôt bien réussi.

Bien qu’elle n’ait que 16 vidéos, elle compte environ 446000 abonnés à sa chaîne, où elle révèle quelques expériences de sa vie et de sa carrière ainsi que des conseils de beauté.

Merci d’avoir regardé ma première vidéo YouTube! C’était formidable d’apprendre de tous ceux qui se sont joints. Assurez-vous de les suivre! Laissez un commentaire pour me faire savoir avec quels créateurs je devrais aussi travailler, s’il vous plaît! Je suis très enthousiasmé par ce voyage; assurez-vous de me faire savoir ce que vous voulez voir. Aimez ou abonnez-vous si vous le souhaitez … ou pas. Vous décidez! », Intro de sa chaîne.

Lire aussi: L’actrice Brie Larson partage son expérience sur ses castings ratés