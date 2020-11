UNE

Dans la mesure où les scandales hollywoodiens vont, cela a été l’un des livres d’histoire, et il ne semble pas s’éteindre de si tôt. Cela a commencé le mois dernier lorsque l’acteur marié de 51 ans, Dominic West, a été photographié en train d’embrasser sa co-star de 31 ans, Lily James, lors d’un voyage à Rome.

Un jour après la publication des photos, West et sa femme Catherine FitzGerald ont posé pour cette séance photo inoubliable dans une démonstration d’unité provocante à l’extérieur de leur maison dans le Wiltshire. Dans le plus étrange des mouvements publicitaires, ils ont partagé un baiser maladroit pour les paparazzi tout en se tenant à côté d’une note signée déclarant «Notre mariage est fort et nous sommes toujours très ensemble».

Sans surprise, il a maintenant été affirmé que FitzGerald avait dit à des amis que son mariage avec Dominic West était «comme terminé», après avoir apparemment admis avoir des sentiments pour Lily James.

Jusqu’ici, tellement bizarre. Mais qui est Catherine FitzGerald, la femme de 49 ans de West?

Richesse et aristocratie

Née sur la côte ouest de l’Irlande dans une dynastie aristocratique anglo-irlandaise de 800 ans, Catherine FitzGerald n’est pas étrangère à la haute vie. Son père, Desmond FitzGerald, était le dernier chevalier de Glin et FitzGerald a grandi dans un château de 21 chambres sur un domaine à couper le souffle de 400 acres à Limerick.

en relation

Parlant de son enfance à Glin Castle, Fitzgerald a déclaré au magazine Tatler en 2015: «Mes parents étaient souvent absents et nous nous sommes donc divertis en tant qu’enfants. C’était assez isolé mais nous avions de très bons amis dans le village.

La mère de Catherine, Olda, a vendu le château à Catherine et Dominic en 2015 après la mort de son père, qu’ils ont ensemble rénovés en un hôtel et un lieu d’événements de 6000 £ par nuit. Le couple a loué le bâtiment à des invités superstars, dont Taylor Swift et Mick Jagger.

Des relations

L’histoire d’amour entre Catherine et Dominic a commencé lorsqu’ils se sont rencontrés en tant qu’étudiants au Trinity College de Dublin dans les années 1980.

Le vieil Etonien a été pris avec Catherine, la décrivant comme «belle, intelligente et spectaculairement dédaigneuse».

Comme elle avait remporté une bourse compétitive, elle avait droit à une chambre dans Rubrics, le plus ancien et le plus grand bâtiment de l’université, «ce qui la rendait bien sûr encore plus attrayante», a-t-il déclaré à l’Irish Independent en 2016.

Le couple est sorti pendant six mois avant de se séparer après l’université, Catherine épousant Edward Lambton, 7e comte de Durham, en 1995 jusqu’à leur divorce en 2002.

“Nous [West and FitzGerald] Nous sommes sortis ensemble pendant six mois et nous nous sommes bien amusés », a déclaré Catherine à l’Irish Independent. «Il est arrivé à mon 21e ici, puis il est parti et nous nous sommes séparés. Notre meilleur ami était également à Trinity avec nous. Nous avons tous eu des vies séparées, mais nous étions liés par notre meilleur ami, Dominic Geraghty, également acteur.

(

Dominic West et Lily James

/ Dave Benett / . pour Har)

West a continué à sortir avec Polly Astor, avec qui il partage une fille. «Je voulais sortir», a déclaré Dominic, qui avait 28 ans lorsque Polly est tombée enceinte de Martha, dans une interview avec le Daily Mail des années plus tard. «J’ai très gravement blessé Polly, mais à l’époque je n’étais pas prêt à m’installer.

«Martha avait environ trois ans lorsque Polly et moi nous sommes séparés, et The Wire en faisait vraiment partie. Les femmes étaient extrêmement importantes pour moi et je voulais être égoïste un peu plus longtemps. Je voulais jouer sur le terrain, je suppose », dit-il.

C’est après cela qu’un FitzGerald, 32 ans, a retrouvé West alors qu’il travaillait sur The Wire. S’adressant à l’Irish Independent l’année dernière au sujet de la réunion avec West, elle a déclaré: «J’avais 32 ans à l’époque. Je me sens si chanceux.”

Le couple a ravivé leur romance et s’est marié au château de Glin en juin 2010, puis a eu quatre enfants ensemble.

La famille fait régulièrement des voyages jusqu’à Glin depuis leur base londonienne à Shepherd’s Bush et leur domicile dans les Cotswolds. «C’est tellement agréable de revenir», a-t-elle déclaré à Tatler en 2015. «Nos enfants sont amis avec tout le monde à Glin. Les gens avec qui je suis allé à l’école sont toujours amis.

Carrière

Catherine elle-même travaille comme paysagiste et jardinière – une passion qui, selon elle, vient de son enfance entourée de rhododendrons et de pins de Monterey de son château familial.

Après avoir travaillé pour Arabella Lennox-Boyd en tant que concepteur de plantes, elle a fondé sa propre entreprise d’aménagement paysager.

En plus de travailler sur les jardins de sa propre maison, elle a travaillé sa magie sur le château de Hillsborough, le croissant Lansdowne, le parc Clarendon, l’avenue Holland Park, le château de Glenarm et l’église St Olav.

Elle a également travaillé comme rédactrice indépendante sur l’aménagement paysager et le jardinage pour House & Garden, The Garden et Interiors Magazine.

Cercle intérieur

Alors que FitzGerald a fait de nombreuses interviews sur sa carrière, elle semble essayer de garder sa vie personnelle hors des projecteurs. Son instagram @catofglin est privé avec un nombre d’abonnés triés sur le volet de moins de 2000, et contient simplement un lien dans la bio vers @glin_castle.

Cependant, des sources ont déclaré que Catherine demandait maintenant conseil à ses sœurs Nesta, une illustratrice, et Honor, une actrice et sa mère.

Avec une carrière réussie et une fortune héritée pour démarrer, il est prudent de dire que – si West a ruiné les choses pour de bon avec sa femme – FitzGerald ira très bien sans lui.