Début 2020, M. Cummings a déclaré dans un article de blog qu’il souhaitait devenir «en un an largement redondant».

Il a déclaré vendredi que «sa position n’avait pas changé» mais que les rumeurs selon lesquelles il menaçait de démissionner après le départ du directeur des communications de Downing Street, Lee Cain, avaient été «inventées».

Voici tout ce que vous devez savoir sur M. Cummings, son rôle et le moment où il pourrait quitter Downing Street.

Qui est Dominic Cummings?

M. Cummings est devenu célèbre en politique, d’abord en tant que conseiller de Michael Gove, puis en tant que directeur de campagne au sein du groupe officiel du Brexit Vote Leave.

Il a été interprété par Benedict Cumberbatch dans un drame de Channel 4 sur la campagne Brexit, qui a joué son rôle en couvrant un bus rouge avec le chiffre contesté de 350 millions de livres sterling par semaine, arguant que l’argent pourrait être utilisé pour financer le NHS.

M. Cummings, un personnage haineux pour de nombreux politiciens pro-UE, a déclaré que l’argument de 350 millions de livres sterling / NHS était «nécessaire pour gagner» la campagne.

M. Johnson a nommé M. Cummings dans son équipe de direction en tant que conseiller principal au numéro 10 lorsqu’il est devenu Premier ministre à l’été 2019.

en relation

«Bien sûr, l’autre chose importante est de nous assurer que nous avons le déploiement de tests de masse pour vaincre ce virus. Ces deux choses se situent maintenant à l’horizon à court terme.

“Il nous manquera, mais là encore, nous entrons dans une phase différente et le Brexit le sera, nous avons déjà quitté l’Europe, mais la période de transition sera terminée et les choses évoluent et les conseillers vont et viennent.”

Les députés conservateurs ont exhorté M. Johnson à utiliser les événements pour remodeler l’équipe à Downing Street et renouer avec le parti parlementaire, dont certains se sentent «perdus» pour les conseillers au cours de l’année écoulée.

Reportage supplémentaire de PA Media.