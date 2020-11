Qui est Emma Corrin? l’actrice qui joue Lady Diana | AP

Sûrement si vous avez un compte Netflix, vous avez déjà vu la saison la plus récente de la série The Crown créée ce dimanche 15 novembre, elle inclut le personnage de la La princesse de Wale Aussi connue sous le nom de Lady Di ou Lady Diana, qui est interprétée par l’actrice Emma Corrin, vous serez sûrement intéressé à en savoir un peu plus sur elle.

Emma Corrin a eu l’occasion de donner vie à l’une des personnalités les plus aimées du cinéaste britannique dans le monde, car il est intéressant de noter qu’elle est également l’une des plus photographiées de toute l’histoire.

comme vous le savez Dame di Elle a perdu la vie il y a quelques années, bien que beaucoup appartiennent à cet événement à sa propre royauté, d’autres pleurant simplement son départ, tous ceux qui l’ont connue en sont venus à ressentir une grande affection envers elle.

Dès le début sur Twitter, plusieurs internautes ont immédiatement fait le nom à la fois de la série, Lady Di et de celle de Emma Corrin.

Il y a ceux qui prétendent que sa performance a été si fidèle à la princesse de Galles qu’ils devraient sans aucun doute lui décerner tous les prix possibles pour sa grande performance.

Actuellement l’actrice anglaise a 24 ans, elle a commencé sa carrière il y a trois ans, grâce à sa performance dans la série The Crown, elle deviendra encore plus connue dans le monde entier, Netflix étant l’une des plateformes avec le plus d’abonnés dans le monde, sur l’ensemble du phénomène de la famille royale britannique fait de sa contribution à la série l’une des plus importantes à ce jour.

Emma Corrin Il est né le 1er décembre 1995 à Royal Tunbridge Wells, en Angleterre, depuis qu’il était très jeune il avait un grand penchant pour le théâtre, il a étudié le théâtre et a eu l’occasion de suivre des cours importants, il a décidé de se pencher vers le théâtre lui-même et les arts.

En trois ans, il a réussi à participer à trois films de 2017 à 2020.

Le rêve de Cesare Alex Mauvais comportement

Quant à la télévision, il y a également eu trois participations dont The Crow.

Grantchester pincer la couronne

Dans son compte Instagram officiel, il compte environ 92.500 followers, sûrement après ces débuts dans The Crown, ce chiffre commencera à augmenter considérablement, en particulier en raison de la grande acceptation qui a été constatée sur les réseaux sociaux avec sa participation à la série. .

Imaginez avoir été marié à Lady Di et ne pas l’apprécier. Carlos Je te déteste tellement “,” Ça ne peut pas être sérieux, c’est Lady Di et lui décerner tous les prix “,” La ressemblance qu’Emma Corrin a avec Lady Di est impressionnante, excellent travail de la directrice de casting “, ont écrit certains internautes.

Sûrement à partir de maintenant le nom de Emma Corrin commencera à se faire entendre dans les foyers des familles britanniques et dans d’autres parties du monde grâce à son rôle.

Avec seulement 83 publications sur son compte Instagram officiel, Emma Corrin a honoré Lady Diana Spencer tout au long de ses publications, a mentionné la charmante princesse à plusieurs reprises et a également montré son émotion et sa fierté à jouer ce personnage emblématique. .

La soi-disant «princesse du peuple» a été relancée grâce à la jeune actrice qui, bien qu’elle ait 4 ans de plus que Lady Di lorsqu’elle a épousé le prince Charles, conserve toujours l’essence et surtout la personnalité de l’une des femmes les plus influentes de tout le monde depuis son mariage non seulement avec Carlos mais avec toute la famille royale britannique.

Espérons en voir un peu plus sur les futurs projets d’Emma Corrin, avec cette interprétation qu’elle a faite pour Netflix nous sommes sûrs qu’elle est une excellente actrice.

