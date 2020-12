Qui est Gillian Anderson? L’actrice qui a participé à The Crown | Instagram

Sa performance dans la série “The Crown” pourrait l’amener à devenir l’une des favorites pour remporter plusieurs prix comme celui de la meilleure actrice dans un second rôle à la télévision, du moins c’est ainsi que les critiques l’ont anticipé après la dernière représentation de Gillian Anderson, qui joue Margaret Thatcher dans la série dépeignant le drame royal.

La star anglo-américaine Gillian Anderson vient au drame Netflix pour jouer le premier ministre anglais mieux connu sous le nom de “La dame de fer“, un terme qui s’appelait le propre Margaret Thatcher pour être considérée comme une femme «de forte volonté et de détermination».

Gillian Anderson, 52 ans est une actrice reconnue pour avoir joué certains rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision, dans la série X-File (X-Rays), où elle incarne l’agent spécial Dana Scully elle-même qui prendra également son rôle au grand écran.

Il y avait deux films de The X-Files: “The X-Files: Fight the Future” (1998) et “The X-Files: I Want to Believe” (2008). En 2012, il a participé au film “Double agent”.

Cependant, ce ne sont pas ses seules performances puisqu’il s’est également aventuré dans des films tels que “The House of Joy” (2000), “The Last King of Scotland” (2006), “Johnny English Reborn” (2011).

À la télévision, en 2019, il incarne Jean Milburn dans la série de Netflix “S3x Education “et ce 2020, a été une révélation en caractérisant la première femme à occuper le poste de” Premier ministre “en Grande-Bretagne, il faut dire, une grande reconnaissance est attendue pour son travail.

De la voix distinctive à la coiffure du casque et à la garde-robe rembourrée aux épaules, Gillian a réussi à dépeindre presque parfaitement le leader politique britannique.

C’était un portrait tellement vivant que l’auraient dit d’autres acteurs collaborant à la série, Olivia Colman qui joue “Queen Elizabeth”, qui a également reçu de très bonnes critiques pour sa performance, ceci sans nuire à la performance de l’actrice Helena Bonham Carter.

Ce dernier se manifesterait sur l’œuvre de Gillian; «C’était comme avoir un fantôme présent, a convenu l’actrice Helena Bonham Carter, qui a donné la vie à la princesse Margaret (la défunte sœur de la reine Elizabeth).

Comment avez-vous réalisé cette magnifique performance?

Anderson travaillerait très dur pour obtenir les accents et la cadence vocale de l’ancienne chef du Parti conservateur, dont on se souvient depuis longtemps, passant apparemment plusieurs heures à utiliser les enregistrements audio et vidéo eux-mêmes pour la guider dans l’amélioration de sa performance.

Par la suite, l’histrionique a passé les tests de la perruque, de la garde-robe et du maquillage tout au long d’un processus amusant qui n’a cessé de nécessiter une grande équipe créative.

Tout le monde a décidé et discuté de la couleur particulière de la perruque et s’il y en aurait plus d’une dans la saison, a-t-il expliqué. Le premier modèle a dû être ajusté et d’énormes verrous ont été enlevés pour qu’il ne ressemble pas trop à un casque, a ajouté Anderson, comme décrit par AP.

Bien que l’un des détails les plus remarquables de la saison quatre soit que Thatcher est une femme de la classe moyenne qui a en fait fait ses études à Oxford, et il est à noter qu’elle ne prétend pas répondre aux normes des Windsors, elle diffère même grandement avec beaucoup de leurs comportements, comme décrit dans les chapitres.

Gillian Anderson et sa relation avec Peter Morgan

Peut-être que le détail que peu de gens connaissent dans tout cela est la relation entre Anderson et Peter Morgan (le créateur de la série). On ne pouvait pas savoir si Anderson aurait accepté de jouer le rôle s’il avait connu la fin que les deux auraient après la série.

Gillian Anderson et Peter Morgan ont eu une relation non conventionnelle de quatre ans, bien que pas très courante car le couple n’a jamais voulu vivre ensemble et Anderson révélerait à un moment donné “cela devient un moment si spécial lorsque nous nous réunissons.”

Maintenant, apparemment, ils révèlent la prétendue rupture à laquelle des raisons telles que le manque de temps entre eux, leur famille respective vit avec leurs enfants et les horaires de travail chargés pèseraient sur la relation qu’ils ont conclue en «bons termes», soulignent-ils récemment.

Pour sa part, Anderson a été marié et divorcé deux fois. Le premier, en 1994, était avec Clyde Klotz, un décorateur qui est le père de sa fille de 25 ans, Piper. Une décennie plus tard, il a rejoint l’ancien journaliste Julian Ozanne, mais cela n’a pas duré non plus. De plus, elle a deux enfants, Oscar et Felix, âgés de 13 et 11 ans, issus d’une relation ultérieure avec l’homme d’affaires Mark Griffiths.