Il y a un nouveau méchant à Hollywood et il est particulièrement dangereux. Il s’agit de Jason Kilar, PDG de WarnerMedia qui a pris la décision de sortir des films dans les cinémas et les plateformes de streaming en même temps. Sera-t-il responsable de la mort du cinéma tel que nous le connaissons?

C’est une question compliquée. Depuis la semaine dernière, diverses voix de l’industrie ont manifesté leur mécontentement face à une décision qui met en échec les timides tentatives de la Mecque du cinéma pour sauvegarder la projection sur grand écran. La stratégie de Warner de publier ses grands projets en cinéma et en streaming en même temps est un coup qui peut avoir d’énormes conséquences, en plus d’influencer les décisions éventuelles d’autres studios.

En fait, il y a quelques jours, Disney Plus a annoncé un mouvement similaire parmi les nombreuses nouvelles qu’il a révélées lors de sa journée des investisseurs. Plus de la moitié de ses principales sorties arrivera en même temps dans les salles et sur le petit écran, ce qui montre très clairement que l’initiative de Warner Il n’est pas seulement considéré comme un mouvement sûr au milieu d’un moment d’incertitude, mais comme la phrase définitive de la projection cinématographique telle que nous la connaissons.

Tout indique Netflix et son modèle économique

La raison: les studios commencent à imiter le modèle économique de Netflix, qui vise une base d’abonnés plus large, contrairement à la perception traditionnelle d’un cinéma créé pour attirer le public vers les théâtres. Pendant près de cinq ans, la plateforme a concentré ses efforts sur la création de grandes productions qui assureraient un plus grand nombre de nouveaux clients, au lieu d’essayer de s’adapter aux règles traditionnelles d’Hollywood. Le résultat? un catalogue plein de productions de premier ordre. Cela leur a assuré leur position de producteur d’une influence considérable dans le monde du cinéma.

Mais c’est un phénomène plus subtil: Netflix n’est pas en compétition pour balayer le week-end d’ouverture avec un film, mais pour assurer une rétention des abonnés d’au moins deux ans, idéalement trois. L’investissement vise donc à rendre votre catalogue plus attractif, à sécuriser votre audience et à continuer à accroître le prestige du contenu produit. Le tout en augmentant progressivement le coût de votre abonnement.

Warner cherche-t-il à profiter d’un tel phénomène? Tout indique oui.

Le tour de Jason Kilar et Warner

Jason Kilar est devenu le PDG de WarnerMedia en mai et a fait face aux moments les plus difficiles de la quarantaine. Changements de calendrier, report de premières et annulation de productions. Il semble enfin avoir trouvé le moyen idéal de sauvegarder les actifs du studio, alors que le mouvement a été critiqué par des agents, des propriétaires de théâtre, des producteurs et des acteurs ces derniers jours.

L’annonce a pris l’industrie par surprise. Sans aucune indication préalable, Warner a publié dans un communiqué de presse surprise que 17 films prévus pour 2021, dont Dune et Matrice 4, serait diffusé simultanément dans les salles et sur le service de streaming de l’entreprise, HBO Max. L’information a même surpris les réalisateurs et les acteurs qui font partie du conglomérat Warner.

Christopher Nolan Il est devenu un porte-parole involontaire des talents des coulisses de la société et a déclaré au Hollywood Reporter à quel point ils étaient mécontents de cette décision:

«Certains des plus grands cinéastes et stars de notre industrie se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma. Et ils se sont réveillés pour découvrir qu’ils le faisaient pour le pire service de streaming. ”

Pour sa part, Denis Villeneuve, qui dirige Dune, a déclaré à Variety: “Warner aurait pu tuer la franchise Dune.” Le film, qui sortira en décembre, ne couvre que la moitié du roman de Frank Herbert. La stratégie était pour le cinéaste de terminer l’histoire de science-fiction dans une suite.

Peu de temps après, il est apparu que ni Nolan ni Villeneuve, ni la majeure partie d’Hollywood, n’avaient été informés des projets du studio avant leur annonce.

Après le tremblement de terre

Kilar, 49 ans, n’a témoigné aux médias que six jours après l’annonce de WarnerMedia selon laquelle elle ébranlait les fondations d’Hollywood. Il l’a fait pour qualifier les critiques de «douloureuses» et pour réfléchir à la nécessité d’une évolution du marché au milieu d’une situation de plus en plus compliquée. “Nous avons clairement plus de travail à faire alors que nous naviguons dans cette pandémie et l’avenir en dépend.”

“Il n’y a pas de situation où tout le monde se lève et applaudit”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas ainsi que l’innovation se développe. Ce n’est ni facile ni censé être facile. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous devez attendre et être prêt pour certaines personnes qui ne sont pas à l’aise avec le changement. C’est bien.”

De plus, Kilar n’est pas seul au milieu de la tempête. Son supérieur, John Stankey, PDG de la société mère de Warner, AT&T, a défendu la stratégie, la qualifiant de “gagnant-gagnant-gagnant” lors d’une récente conférence d’investisseurs.

L’avenir de Warner et du cinéma

Bien sûr, la décision de WarnerMedia cela implique de sérieux défis. HBO Max C’est un service particulièrement coûteux pour l’offre limitée de contenu dont il dispose, critique qu’il porte depuis son lancement. En outre, il y a la diversification inexplicable des services de streaming de l’entreprise, qui comprend HBO Go, HBO maintenant, HBO Espagne, HBO Nordic, etc. Avec un total d’abonnés actifs de “seulement” 12,6 millions, il est loin derrière Netflix, qui compte 195 millions d’abonnés et Disney +, qui compte déjà 87 millions d’abonnés.

En fait, seulement 30% des personnes qui ont un abonnement par câble à HBO – en Amérique, car il n’y a pas une telle option en Europe – se sont inscrites à l’une des applications ou plateformes de streaming.

En plus de cela, l’équilibre de AT&T Elle a une dette proche de 170 milliards de dollars, ce qui pousse certains à Hollywood à se demander si l’entreprise peut investir suffisamment dans le contenu pour concrétiser ses objectifs.

HBO Max comme véhicule pour l’avenir de Warner

Cependant, HBO poursuit sa décision et a donné un coup de pouce à Kilar en lui permettant de répondre directement à Nolan, l’un des visages les plus connus et les plus respectés de l’industrie. En plus de remercier le réalisateur pour la préoccupation du cinéaste pour l’industrie cinématographique – et d’ignorer les attaques féroces contre sa stratégie – il l’a félicité de suivre “le flux de l’industrie”, dans des déclarations que plus d’un média ont qualifiées de “moqueuses” et irrespectueuses. .

“Je pense qu’il dirait que c’est un conteur et une compagnie de fans tellement dévoué qu’ils ne reculeront devant rien pour s’assurer qu’il aille aussi loin que possible pour aider à la fois le conteur et le fan”, a déclaré Kilar à Variety. Nolan n’a pas répondu à la provocation.

Quoi qu’il en soit, Kilar admet que la société aurait dû être plus sensible à la manière dont les acteurs et les cinéastes recevraient l’annonce. Il l’a dit dans une interview avec le New York Times:

“Un point très important à faire, quelque chose qui aurait dû faire une partie centrale de notre communication originale, est que nous abordons soigneusement l’économie de cette situation avec un principe directeur de générosité pour notre angle le plus important.”

Sauver Warner à tout prix, même si cela signifie détruire le modèle économique du cinéma

Ce qui est clair, c’est que Kilar n’est pas un romantique et qu’il n’est pas intéressé à se faire de nouveaux amis à Hollywood, mais à sauver Warner d’une débâcle sans précédent.

Si 2021 s’avère aussi improductive que 2020, les producteurs et les studios risquent de faire face à une crise financière temporaire. Quelque chose que l’exécutif est prêt à éviter de toute façon. “Il y a des choses dont vous pouvez parler, dont vous pouvez parler et dont vous pouvez parler, mais cela ne change pas nécessairement le résultat”, a déclaré Kilar à Variety. «Je ne pense pas que cela aurait été possible si nous avions passé des mois à discuter avec toutes les personnes impliquées. À un certain moment, quelqu’un doit prendre les rênes. Il est nécessaire de conduire la réflexion du consommateur et de prendre des décisions en son nom ».

Un mouvement unique qui a peut-être changé à jamais l’histoire du cinéma.

