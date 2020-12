T

L’opérateur de la Bourse de Londres a annoncé avoir choisi un nouveau directeur général.

La nomination de l’experte en réglementation Julia Hoggett a fait parler la ville (à distance) lundi, nous avons donc pensé donner une brève introduction au nouveau patron de la bourse de Londres …

Lorsqu’elle prendra ses nouvelles fonctions au printemps prochain, Julia Hoggett supervisera le marché principal de la capitale britannique. La LSE appartient au London Stock Exchange Group et, dans son nouveau rôle, l’ancien banquier relèvera de Murray Roos, directeur du groupe des marchés de capitaux du Groupe.

Hoggett, qui vient tout droit du rôle de directeur de la surveillance du marché au sein du régulateur de l’industrie, la Financial Conduct Authority, succèdera au directeur général par intérim Denzil Jenkins, qui continuera à occuper ce poste entre-temps. Jenkins a pris la relève après le départ de Nikhil Rathi pour assumer un rôle de premier plan à la FCA plus tôt cette année.

Dans une déclaration publiée ce matin, Hoggett a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre London Stock Exchange plc, et le groupe dans son ensemble, à un moment où le rôle de Londres en tant que centre financier mondial est si important.

«Des marchés propres et transparents sont à la base d’un marché dynamique et dynamique et resteront au centre des préoccupations.»

Commentant sa nomination, Roos a déclaré: «Julia apporte au Groupe une compréhension approfondie des marchés primaires et secondaires du secteur réglementaire et commercial.

«Je suis impatient de travailler avec Julia alors que nous continuons à renforcer notre position de chef de file dans les infrastructures des marchés financiers et la bourse internationale du monde.»

Dans son rôle de régulateur à la FCA, Hoggett a travaillé sur des questions affectant le secteur financier découlant du vote sur le Brexit. Plus récemment, elle a exprimé la nécessité d’appliquer une réglementation et une surveillance strictes maintenant que de nombreuses entreprises de services financiers opèrent à distance.

En plus d’occuper le rôle de haut niveau de FCA, Hoggett a précédemment occupé des postes de direction dans des institutions telles que Bank of America Merrill Lynch et JPMorgan.

La jeune femme de 47 ans ne sera pas la première femme à occuper le poste de direction de la LSE, car elle suit les traces de Dame Clara Furse, qui a dirigé l’échange de 2001 à 2009.

Mais l’ancien banquier, qui a été un ardent défenseur des droits des femmes, des personnes LGBTQ + et des minorités sur le lieu de travail, sera la première personne ouvertement gay à occuper ce poste.

Il a été rapporté que Hoggett, une mère de deux enfants, avait aidé à organiser le tout premier événement de recrutement dédié aux gays et lesbiennes dans la ville de Londres tout en travaillant chez JP Morgan.

(

Lady Hale a rendu la décision selon laquelle la décision de Boris Johnson de proroger le Parlement en 2019 était illégale

/ Daniel Hambury / @ stellapicsltd)

La nouvelle chef de la LSE partage son temps entre Dublin et Londres, où elle vit avec sa partenaire, Wendy, dans la même rue que sa mère – la juge pionnière Lady Brenda Hale.

Hale est le président de la Cour suprême qui a rendu la décision selon laquelle la décision de Boris Johnson de proroger le Parlement en 2019 était illégale.

Elle est devenue la première femme membre de la plus haute cour de Grande-Bretagne lorsqu’elle a été nommée à la Chambre des lords en tant que Lord of Appeal en 2004, puis est devenue présidente de la Cour suprême, qu’elle a rejoint lors de sa fondation en 2009.

L’esprit juridique a attiré une nouvelle génération de fans lors des décisions de prorogation de l’année dernière, faisant la une des journaux pendant des jours alors que les fans spéculaient sur la broche en forme d’araignée qu’elle portait pour le jugement.

Dans une interview que le couple a donnée au Sunday Times l’année dernière, Hoggett a déclaré qu’elle n’avait même pas envisagé de rivaliser avec sa mère “remarquable”.

Elle a déclaré: «Nous sommes tous les deux très motivés – Maman m’a appris la valeur du travail acharné, mais je n’ai pas grandi en pensant que je devais égaler son succès. Quand ta mère est quelqu’un d’aussi remarquable que la mienne, tu n’es pas en compétition. “