amala Harris est la nouvelle vice-présidente élue de Joe Biden alors que Joe Biden a été annoncé comme président élu des États-Unis.

Alors que Biden gagnait l’État de Pennsylvanie pour dépasser les 270 votes des collèges électoraux nécessaires pour la victoire, le vice-président Kamala s’est rendu sur Twitter pour dire: “ Cette élection est bien plus que @JoeBiden ou moi. Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons.’

Le sénateur californien, 55 ans, est un ancien candidat à la présidentielle éprouvé qui travaillera désormais en étroite collaboration avec Biden, qui avait promis d’élire une vice-présidente.

Elle est la première femme noire et la première personne d’origine indienne à être élue à la Maison Blanche, et seulement la quatrième femme à être choisie sur un billet présidentiel.

Mme Harris a approuvé M. Biden en mars en tant que challenger des démocrates du président républicain Donald Trump pour la Maison Blanche après s’être retiré de la course elle-même.

Voici ce que vous devez savoir sur elle:

Mme Harris a été élue au Sénat en 2016

Qui est Kamala Harris?

Fille de parents jamaïcains et indiens, Mme Harris est née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie.

Elle a ensuite obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université Howard et un diplôme en droit de l’Université de Californie et s’est lancée dans une carrière dans le droit qui la verrait devenir procureure de district de San Francisco et procureure générale de Californie – la première Afro-américaine. et la première femme à le faire – avant la transition vers la politique.

Mme Harris a été élue au Sénat en 2016, devenant ainsi la deuxième femme afro-américaine et la première sénatrice sud-asiatique-américaine de l’histoire, selon son site Web.

Depuis, elle a siégé au Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, au Comité spécial du renseignement, au Comité du pouvoir judiciaire et au Comité du budget.

Lors de sa candidature à l’investiture démocrate, Mme Harris s’est présentée comme une candidate à l’histoire qui pourrait plaire aux progressistes et aux modérés.

Mais elle a abandonné la course en décembre 2019 après avoir subi une baisse des sondages, affirmant que la diminution des dons avait rendu «de plus en plus difficile» la compétition.

Ses vues hésitantes sur la façon de résoudre les problèmes de santé du pays et sur l’opportunité d’embrasser son passé de procureure faisaient partie des faux pas qui ont ralenti la campagne après son lancement fastueux au début de cette année.

Après son abandon, Mme Harris a approuvé M. Biden et a continué à gagner les éloges d’un large éventail de démocrates pour avoir été un ardent défenseur de la réforme de la police lors des récentes manifestations de masse contre le racisme déclenchées par le meurtre de George Floyd à Minneapolis en mai.

Mme Harris et M. Biden se sont affrontés lors d’un débat primaire démocrate en juin de l’année dernière à propos du travail passé de ce dernier avec des sénateurs qui étaient en faveur de la ségrégation raciale et de son opposition antérieure à une politique de lutte contre la ségrégation dans les écoles.

M. Biden, qui a servi deux mandats en tant que vice-président de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, a déclaré plus tard qu’il “détestait” les opinions des ségrégationnistes au milieu d’une réaction violente sur son travail avec deux sénateurs démocrates du sud, James Eastland du Mississippi et Herman Talmadge de Géorgie , après avoir rejoint le Sénat lui-même dans les années 1970.