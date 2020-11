Le monde pleure actuellement la perte de Jeopardy de longue date! l’hôte Alex Trebek, décédé dimanche à l’âge de 80 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. Trebek laisse dans le deuil son épouse, Jean Currivan-Trebek, leurs deux enfants, Matthew et Emily, et Nicky, la fille de son ex-épouse Elaine Trebek Kares, qu’il a adoptée. Nicky a en fait suivi les traces de son père sur Jeopardy !, car elle a travaillé dans les coulisses du jeu télévisé depuis ses débuts en 1984.

Selon Heavy.com, Nicky avait six ans lorsque Trebek a épousé Kares en 1974. Il «l’a élevée avec amour et lui a donné son nom». Trebek et Kares se sont séparés en 1981. L’animateur du jeu télévisé a ensuite épousé Currivan-Trebek en 1990 et le couple a accueilli deux enfants ensemble, Matthew et Emily. Currivan-Trebek a écrit un essai pour Insidewink, qui a été publié peu avant la fête des pères cette année, dans lequel elle a expliqué que Nicky était un membre cher de leur famille.

«… Nous avons l’avantage supplémentaire que Nicky fasse partie de notre famille», a écrit Currivan-Trebek. «Nicky est la fille de la première épouse d’Alex, Elaine, pour qui j’ai une grande affection. Nicky a quelques années de moins que moi et j’ai donc aimé la connaître et je la considère comme l’une de mes plus chères amies. Elle est pleine d’émotion avec un soupçon de rock n’roll… une personne vraiment bienveillante. J’ai l’impression que notre petite famille était censée être … les étoiles étaient toutes alignées pour rassembler des personnalités si uniques qui se soutiennent et se respectent profondément. Comme mentionné précédemment, Nicky a travaillé aux côtés de son père sur Jeopardy! depuis des années maintenant. Elle a même expliqué ce que c’était de travailler avec Trebek dans la série et s’est demandé si elle se sentait sous pression supplémentaire depuis que son père était à la barre.

“J’ai commencé à travailler sur l’émission l’année où elle a commencé, en 1984”, a déclaré Nicky. “Je ne peux pas expliquer la relation spéciale que j’ai eue avec Jeopardy!. Ma vie m’a pris de nombreuses directions différentes au cours des 30 dernières années, mais être de retour chez Jeopardy! Au cours des cinq dernières années a été une bénédiction incroyable.” Elle a ajouté: “En ce qui concerne la pression supplémentaire? Bien sûr, bien sûr, mais je peux la gérer. Je suis coriace comme lui. LOL. J’ai l’impression que plus d’yeux sont sur moi pour faire la bonne chose et très consciente quand je faire la mauvaise chose (haha) mais dans l’ensemble travailler sur Jeopardy! a été et est toujours comme ma deuxième famille. La famille Jeopardy! est forte et résiliente. J’ai la chance d’en faire partie. “