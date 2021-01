Enfin, nous avons un nom.

Mirza est une romancière à succès et a un CV qui rivalise avec celui de son nouveau mari: son premier roman, A Place for Us, est un best-seller du New York Times et le premier à être publié par une nouvelle maison d’édition appartenant à une actrice très réputée.

De son éducation californienne à une rencontre très poétique, voici tout ce que nous savons sur la nouvelle épouse pas si mystérieuse de l’acteur.

Qui est-elle?

Fatima Farheen Mirza, 30 ans, est née en 1991 en Californie. Ses parents sont d’origine indienne. Sa mère a grandi à Birmingham et son père a grandi à Hyderabad en Inde.

Après avoir commencé les cours de pré-médecine, Mirza est passée à l’écriture créative et a obtenu une place au prestigieux atelier des écrivains de l’Iowa, où elle était professeur-écrivain et dont les diplômés incluent Ann Patchett et Curtis Sittenfeld.

Son premier roman, A Place for Us, est un best-seller du New York Times et suit comme un mariage indien rassemble une famille au cours de laquelle les parents Rafiq et Layla doivent tenir compte des choix de leurs enfants. Mirza dit qu’elle a eu l’idée du livre pour la première fois à l’âge de 18 ans.

C’était le premier roman publié par la nouvelle empreinte de l’actrice Sarah Jessica Parker, SJP pour Hogarth – Mirza dit qu’elle venait de descendre du métro de New York lorsque l’actrice a appelé avec la bonne nouvelle.

«La première chose dont je me souviens avoir dit était: ‘Oh mon Dieu, je reconnais ta voix qui remonte à des années’», a-t-elle déclaré au Guardian en 2018, ajoutant: «Je me suis enfoncée dans un McDonalds pour échapper au bruit et pendant que nous parlions, les gens J’ai continué à demander à partager la table avec moi. Un tel moment surréaliste.

«J’ai été abasourdi pendant notre conversation, car elle a parlé de manière si réfléchie des scènes mêmes qui comptaient le plus pour moi dans le livre et je me suis sentie tellement réconfortée qu’elle a compris ce que ces scènes signifiaient pour les personnages, pour moi.

Mirza et Parker ont posé pour la couverture de Harper’s Bazaar après sa publication en 2018 et Parker a qualifié l’histoire de «déchirante» et «d’actualité». Le romancier lauréat du prix Pulitzer, Paul Harding, l’a qualifiée «d’une œuvre d’une beauté extraordinaire et passionnante».

Mirza boxe pendant son temps libre et compte plus de 9000 abonnés sur Instagram.

Le rendez-vous mignon

L’histoire d’amour de Mirza avec Ahmed est si poétique qu’elle aurait pu être écrite par l’auteur elle-même. Les deux hommes se sont rencontrés dans un café à New York, après s’être tous les deux assis à la même table où ils s’étaient rendus pour écrire.

“Nous nous bousculions tous les deux sur les mêmes points de prise pour ordinateur portable, comme une manière très moderne de se rencontrer”, a déclaré Ahmed à l’animateur Jimmy Fallon lors du Tonight Show de la semaine dernière. À l’époque, il était à New York pour préparer son dernier film, Sound Of Metal.

Il a poursuivi: «Nous avons noué une amitié et nous nous sommes reconnectés sur toute la ligne. Mais c’est bizarrement comme l’une des nombreuses choses à propos de la préparation de ce rôle qui était si spéciale, cela a juste apporté beaucoup de bonté dans ma vie.

«De toute évidence, j’ai rencontré Fatima pour la première fois et rencontré tellement de personnes dans la communauté sourde qui sont devenues des amis. Il y a juste quelque chose dans toute cette période autour de ce film qui a en quelque sorte changé la vie.

Les indices

Mirza publie régulièrement sur sa page Instagram publique – mais y avait-il des indices?

En octobre, le romancier a publié une photo d’un poteau de but de football sous-titrée: «Nous avons couru avec des casquettes de baseball. Correction: vous avez couru, j’ai erré. Passé un homme avec un perroquet, bleu vif, panache rouge. Tous les buts manquaient de filets. Un jour comme un autre, mais alors: le perroquet au-dessus de sa tête, strie bleue, tout droit. «Vous» auriez-vous pu être Ahmed?

Mirza a également partagé des photos de cafés et de plusieurs à New York et dans les environs (le café exact n’a pas été confirmé) et elle et Ahmed ont partagé des messages réfléchissants pour 2020 à la fin de l’année.

«Année folle», a écrit Ahmed dans une légende d’Instagram en décembre, tandis que Mirza l’a décrite comme «transformatrice» et «clarifiante» dans un article le jour du Nouvel An. Maintenant, nous connaissons l’une des raisons pour lesquelles.