Les fans de Cobra Kai ont beaucoup appris sur le passé de John Kreese dans la saison 3. Tout au long de la saison, Cobra Kai a présenté des flashbacks à un jeune Kreese (Martin Kove) qui a combattu au Vietnam. Mais dans la finale de la saison 3, Kreese est vu tenant une photo de lui-même aux côtés de quelques amis de son service au Vietnam, appelant finalement un en particulier pour une faveur.

Nous ne savons pas qui est l’ami, mais il est probable que Kreese lui demandera de l’aider, lui et sa classe Cobra Kai, à éliminer Miyagi-Do et Eagle Fang dans la saison 4. Cela a conduit certains fans à se demander si Kreese appelle réellement Terry Silver – le méchant principal dans The Karate Kid Part III. Dans le film de 1989, Silver (Thomas Ian Griffith) est présenté comme un vétéran du Vietnam qui a rencontré Kreese pendant leur temps ensemble. Il aide Kreese à revenir sur Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et M. Miyagi (Pat Morita), envoyant Kreese à Tahiti pendant qu’il recrute sournoisement Mike Barnes (Sean Kanan) pour battre Daniel au tournoi de karaté All Valley.

Silver dit à Daniel et M. Miyagi que Kreese est mort et finit par manipuler Daniel pour qu’il participe au tournoi après avoir refusé. Daniel vient à Silver pour son aide après que Miyagi ait refusé de le former. Mais après avoir cassé le nez d’un homme en raison de son style de combat plus agressif, Daniel choisit de se retirer du tournoi. Silver révèle alors à Daniel son véritable agenda et Barnes l’attaque. Miyagi sauve Daniel et les deux trains pour le tournoi. Quand tout a été dit et fait, Daniel élimine Barnes et remporte le tournoi pour la deuxième fois.

Dans une interview avec Collider en septembre, Kove a évoqué la possibilité que Griffith revienne pour reprendre son rôle de sadique Silver. «Pour être parfaitement honnête, je ne connais même pas totalement la réponse à cette question. Donc nous allons garder ça sous-jacent de l’interview, vous savez? Je ne connais même pas vraiment la réponse!

Il serait logique que Silver soit le mystérieux ami du Vietnam car il n’y a eu personne de The Karate Kid Part III pour faire une apparition sur Cobra Kai autre que Daniel et Kreese pour le moment. Dans la troisième saison – alerte spoil – les fans ont vu le retour de Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto) qui étaient les personnages principaux de The Karate Kid Part II. Les fans ont également assisté au retour d’Ali Mills (Elisabeth Shue) qui a fait une apparition dans les neuvième et dixième épisodes de la série Netflix.