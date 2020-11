W

ho a tué Elena Alves? Depuis que The Undoing a atterri sur Sky Atlantic en octobre, nous nous sommes retrouvés pris dans les rebondissements du dernier mélodrame brillant de Nicole Kidman (si vous n’en avez pas encore vu, spoilers à venir …).

Jouant comme une version new-yorkaise de Big Little Lies, The Undoing retrace les retombées après qu’Elena, une étrangère parmi les mamans chics à la porte de l’école jouée par Matilda de Angelis, ait été brutalement assassinée à la suite d’une collecte de fonds à l’école.

Avant sa mort, elle s’était vivement intéressée à la porteuse de manteau extravagante Grace Fraser (Kidman) – dont le mari apparemment charmant, Jonathan (Hugh Grant), devient une personne d’intérêt quand il s’éloigne peu après le meurtre. Sa liaison avec Elena – et le fait qu’elle semblait sur le point de tout dire à sa femme – lui donne certainement un motif. Cependant, le cas contre lui semble presque trop beau pour être vrai – tout comme Grace. Quelque chose ne va pas chez elle – et ce n’est pas seulement son penchant pour les vêtements d’extérieur matelassés vert mousse.

Bien que la série soit basée sur You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, vous ne trouverez pas de réponses concluantes en retournant aux dernières pages du roman – le showrunner David E. Kelley a clairement indiqué que si les premiers épisodes de The Undoing suivent le livre assez près, les choses se passent hors piste à partir de là.

Avant la finale très attendue de l’émission, nous avons jeté un coup d’œil aux principaux suspects …

Jonathan Fraser (Hugh Grant)

Jonathan est sûrement le principal suspect – mais le cas est-il si simple?

Les preuves contre Jonathan, jouées joyeusement par Grant dans son intégralité en mode charmeur louche, se cumulent certainement. Sa compréhension de l’éthique de base est douteuse – il a été licencié de son poste de l’un des meilleurs oncologues pédiatriques de New York parce qu’il dormait avec la mère de son patient, d’une part. Il avait clairement laissé entendre qu’Elena était sur le point d’affronter Grace à propos de leur liaison, menaçant ainsi sa vie de fantaisie dans l’Upper East Side financée par son beau-père heureux en espèces, et voulait clairement la faire taire. Il a même couché avec elle la nuit du meurtre, donc son ADN est partout sur la scène du crime – bien que, comme le souligne son avocat whipsmart Haley Fitzgerald (Noma Dumezweni), cela ne prouve pas de manière concluante qu’il l’a tuée.

Les drapeaux rouges continuent à venir et à venir. Dans l’épisode cinq, nous apprenons que sa sœur de quatre ans est décédée sous ses soins à l’adolescence – et sa mère affirme qu’il n’a ressenti aucun remords. Il avait même raconté à nouveau l’histoire à son fils Henry, remplaçant la jeune fille par un chien. Tout cela dresse une image effrayante d’un homme narcissique aux tendances psychopathiques. Et pourtant, il est difficile de ne pas être au moins partiellement persuadé par la demande répétée de Jonathan à sa femme, lui demandant de voir que l’infidélité et le meurtre ne sont pas la même chose. De plus, nous nous sentirions un peu à court de choses si Jonathan s’avérait être le meurtrier: Kelley a sûrement un dernier acte courbe dans sa manche.

Grace Fraser (Nicole Kidman)

Que cache Grace?

Pourquoi Grace a-t-elle été capturée sur une caméra de vidéosurveillance près de la scène du crime la nuit de la mort d’Elena? Elle a ignoré les preuves contre elle en affirmant qu’elle aime juste faire de longues promenades à New York la nuit, mais il semble exagéré que n’importe qui serait aussi désireux d’atteindre son objectif de 10000 pas. Comme le dit l’avocat de Jonathan: «Vous êtes arrivé à vous ancrer en marchant sur les traces de l’amant matraqué à mort de votre mari? Hmm.

Lorsqu’elle discute d’infidélité avec ses clients dans un premier épisode, elle a presque l’air de parler d’expérience – peut-être qu’elle était déjà au courant des indiscrétions de Jonathan avant la nuit de la collecte de fonds. Son épisode d’évanouissement à Central Park a sûrement une signification plus profonde, aussi,

Est-ce que ces scènes des flashbacks d’attaque d’Elena, ou simplement son imagination? A-t-elle réprimé les souvenirs ou est-elle juste très douée pour jouer l’innocent aux flics – et à tout le monde? Comment expliquez-vous cette peinture à l’huile de déchets de Grace dans l’atelier d’Elena? Nous avons besoin de réponses, dès que possible.

Henry est-il aussi innocent qu’il le paraît?

Le chérubin Henry semblait être l’un des seuls personnages au-dessus de tout soupçon – le pauvre garçon veut juste avoir un chien de compagnie et pratiquer ses gammes et ses arpèges en paix! Dans l’épisode cinq, cependant, tout a changé lorsque Grace a découvert l’arme du crime dans… attendez… l’étui à violon de son fils. Nous savons déjà à partir d’une scène de flashback qu’Henry avait repéré son père (qu’il adore – nous le savons parce qu’il a une image de la mi-Noughties Hugh Grant à son chevet) lâchant Elena devant les portes de l’école dans les semaines qui ont précédé le crime. Irrité par la trahison de son père, aurait-il pu porter le coup fatal? Ou est-il juste en train de couvrir Jonathan? Quoi qu’il en soit, il était obsédé par la couverture médiatique continue de l’enquête sur le meurtre.

Fernando Alves (Ismael Cruz Cordova)

Le mari d’Elena est-il à blâmer?

Fernando Alves, le mari d’Elena, n’a pas passé un très bon moment. Sa femme a eu une liaison avec Jonathan – le médecin qui s’occupait de leur fils malade – et a ensuite eu un bébé secret avec lui. Et puis elle a été assassinée. Mais est-ce que Fernando l’a fait? Il a un motif évident. Jusqu’à présent, essayer de l’impliquer dans le crime a été la principale stratégie de l’avocat de Jonathan, Hayley. Mais la défense n’a pas été en mesure de fournir de preuves physiques le reliant à la scène, de sorte que la théorie reste difficile à prouver.

Sylvia Steineitz (Lily Rabe)

Sylvia n’est jamais loin du drame

Sylvia, l’avocate curieuse de Grace, est si impatiente de s’impliquer dans le drame qu’elle a suscité des soupçons. À première vue, elle ressemblait à une copine qui adorait juste le bavardage, quittant même une réunion de travail importante pour discuter avec Grace au sujet du meurtre d’Elena. Mais elle a admis plus tard que Jonathan avait demandé son avis juridique concernant ses problèmes de travail, ce dont Grace ignorait tout. La récente confession de Jonathan selon laquelle il avait eu une autre liaison a soulevé des sourcils parmi les téléspectateurs que Sylvia pourrait être l’autre femme. Même si c’est vrai, il est difficile de comprendre quelle pourrait être sa motivation – mais nous n’excluons rien.

Franklin Reinhardt (Donald Sutherland)

La série a sous-utilisé Sutherland jusqu’à présent – est-il le tueur?

Pourquoi quelqu’un aurait-il choisi Donald Sutherland dans leur émission de télévision pour le laisser se morfondre dans les galeries d’art et jouer du piano en fronçant les sourcils? La présence de cette légende agissante à elle seule soulève nos soupçons que Franklin, le père de Grace, pourrait avoir plus à voir avec le meurtre d’Elena qu’il n’y paraît. Pourquoi aurait-il payé la caution de Jonathan s’il croyait vraiment l’avoir fait? Il est farouchement protecteur de Grace, il serait donc peu probable que Jonathan ait la liberté de s’approcher d’elle s’il soupçonnait vraiment qu’il était violent.

Une autre théorie qui fait le tour est que Franklin a peut-être eu une liaison avec Elena lui-même. Étant donné qu’elle était une artiste et qu’il évolue dans de puissants cercles du monde de l’art, la connexion semble pratique. Il aurait pu découvrir qu’elle était également impliquée avec Jonathan – dont il n’est pas le plus grand fan du monde – et qu’elle était submergée par la fureur.

Le dernier épisode de The Undoing est diffusé sur Sky Atlantic et Now TV le 30 novembre à 21h