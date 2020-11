Dans sa déclaration de démission, M. Cain a confirmé qu’il s’était vu offrir une promotion au poste clé de chef de cabinet du Premier ministre.

Son départ a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait être suivi par Dominic Cummings, le principal conseiller du Premier ministre considéré comme la figure la plus puissante du n ° 10. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur la campagne référendaire 2016 de l’UE menée par M. Johnson et sont considérés comme de proches alliés politiques. .

Mais alors que M. Cummings aurait été mécontent de la façon dont son ami avait été traité, il a été rapporté qu’il avait décidé de rester pour le moment pour travailler sur la réponse du gouvernement au coronavirus – en particulier l’accélération du programme de tests de masse.

Voici tout ce que vous devez savoir:

Qui est Lee Cain?

Lee Cain a commencé sa carrière en tant que journaliste de tabloïd, travaillant pour le Sun and Mail dimanche avant de passer au Mirror.

Alors qu’il travaillait au Mirror, il s’est déguisé en poulet et a suivi David Cameron pendant la campagne électorale de 2010.

Il est ensuite devenu responsable de la communication lors de la campagne «Vote Leave», où il a travaillé en étroite collaboration avec M. Cummings. Après le référendum sur le Brexit, il a travaillé comme conseiller spécial pour Boris Johnson au Foreign Office.

Il est resté avec M. Johnson lorsqu’il a démissionné deux ans plus tard à cause de l’accord proposé par Theresa May sur le Brexit et a travaillé sur sa campagne pour lui succéder à la tête des conservateurs.

Lorsque M. Johnson est devenu Premier ministre, M. Cain est devenu son chef des communications.

Suite à l’annonce de la démission de M. Cain, M. Johnson a déclaré qu’il avait été «un bon ami et allié» et qu’il «manquerait beaucoup».

Lee Cain était un proche allié de Dominic Cummings

«Je tiens à remercier Lee pour son service extraordinaire au gouvernement au cours des quatre dernières années», a-t-il déclaré.

«Il a été un véritable allié et ami et je suis très heureux qu’il restera directeur des communications jusqu’au nouvel an et aidera à restructurer l’opération.

Pourquoi a-t-il démissionné?

L’annonce soudaine de la démission de M. Cain est intervenue moins de 24 heures après avoir annoncé qu’il deviendrait le chef de cabinet du Premier ministre.

Dans sa déclaration de démission, M. Cain a confirmé qu’on lui avait offert la promotion et qu’il avait pris la décision de démissionner après «mûre réflexion».

La décision de le placer en tant que chef de cabinet – ce qui aurait signifié qu’il était l’une des rares personnes du n ° 10 à avoir un accès direct à M. Johnson – a été considérée comme renforçant l’emprise de la faction Vote Leave sur l’opération Downing Street.

Cependant, il s’est heurté à une résistance immédiate, la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds – qui s’est affrontée dans le passé avec M. Cummings – se serait fermement opposée à la nomination.

Allegra Stratton, l’ancienne journaliste de télévision amenée à animer les conférences de presse télévisées n ° 10 de l’année prochaine, aurait également fait objection à cette nomination.

Que signifie sa démission?

Les dernières manœuvres interviennent au milieu du mécontentement croissant d’un nombre croissant de députés conservateurs face à la performance du n ° 10 et à sa gestion de l’épidémie de coronavirus.

Sir Geoffrey Clifton-Brown, membre éminent de l’influent comité d’arrière-ban conservateur de 1922, a déclaré que M. Johnson avait besoin de quelqu’un qui puisse servir de lien avec le parti au Parlement.

«Je pense qu’il est essentiel que le premier ministre ait un chef de cabinet. Quelqu’un que nous pouvons contacter si nous en avons vraiment besoin », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre conservateur Jake Berry a déclaré que le Premier ministre «tamponnait son autorité Johnsonian» à Downing Street.

Le député de Rossendale et Darwen a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Le départ de Lee Cain montre, je pense, que le Premier ministre reprend le contrôle de son gouvernement.

Boris Johnson

«Il passe d’une opération de campagne à une opération uniquement axée sur le bon gouvernement. Je pense que c’est une bonne décision pour le premier ministre.

«Alors que nous franchissons cette sombre étape, comme vous le dites, de 50 000 décès dus à cette épouvantable maladie, il est grand temps, je pense, qu’il y ait eu un peu de changement de garde au numéro 10.» M. Cain est le dernier d’une série de démissions du gouvernement.

Qui d’autre a démissionné sous Boris Johnson?

Jonathan Slater, le secrétaire permanent du ministère de l’Éducation, a démissionné lorsque M. Johnson “a conclu qu’il y avait un besoin d’un nouveau leadership officiel” après la controverse sur les résultats du A-Level.

Sir Mark Sedwill a annoncé son départ de ses fonctions de secrétaire du Cabinet en juin au milieu des informations faisant état d’affrontements avec M. Cummings.

Il a été remplacé en tant que haut fonctionnaire du pays par Simon Case, et a déclaré en juillet que les critiques anonymes «démoralisantes» à l’encontre des fonctionnaires avaient «augmenté ces dernières années».

Le plus haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Sir Simon McDonald, considéré comme un critique du Brexit, a été informé qu’il devait démissionner avant que le département ne soit fusionné avec le ministère du Développement international (DfID).

Après sa démission en juin, il a été annoncé début août que Sir Philip Barton avait été nommé haut fonctionnaire choisi pour diriger le nouveau Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

En février de cette année, le haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, Sir Philip Rutnam, a démissionné, accusant le ministre de l’Intérieur Priti Patel d’intimidation.

Sir Jonathan Jones aurait quitté le bureau du procureur général en septembre en raison d’un différend avec Downing Street au sujet des préoccupations selon lesquelles le Premier ministre voulait revenir sur certaines parties de l’accord sur le Brexit concernant l’Irlande du Nord.