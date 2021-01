Qui est María Penella? La petite-fille de Chespirito jouera à la télévision | Instagram

Apparemment, la nouvelle production que Televisa prépare atteindra les écrans du bras des nouvelles valeurs, l’une d’elles est Maria Penella, une des petites-filles de “Chespirito” qui jouera dans le mélodrame attendu “Tu te rappelles de moi».

L’une des actrices qui a suscité la curiosité parmi les personnages de cette distribution est María Penella Gómez, qui aurait apparemment pu suivre les traces de son grand-père exceptionnel, Roberto Gómez Bolaños, mieux connu sous le nom de “Chespirito”,

Qui est María Penella?

Sans aucun doute, une nouvelle qui ravit les fans de l’artiste immortel “Chespirito”, emblème du divertissement à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique à travers des personnages tels que “El Chavo del 8“ou le” El Chapulín Colorado “qui le consacrera avec une renommée internationale, et aujourd’hui il est considéré comme un souvenir inoubliable pour le public.

C’était lors du premier mariage de Gómez Bolaños, l’interprète de “Chavo del 8”, il a été marié pendant 23 ans avec Graciela Fernández Pierre avec qui il a eu six enfants: Teresa, Graciela, Cecilia, Paulina, Marcela et Roberto.

Des années plus tard, il a divorcé de sa femme et plus tard sa romance avec Florinda Meza, une actrice bien connue qui a joué “La Popis” et “Mme Florinda»Dans la série télévisée rappelée.

De son deuxième mariage avec Florinda, il n’avait pas de progéniture, cependant, les enfants avec Graciela ont donné à “Chespirito” 12 petits-enfants, parmi lesquels María Penella, fille de Marcela, (fille du comédien).

Apparemment, María Penella Gómez est l’une de celles qui ont hérité de l’inquiétude et de la fascination de son grand-père pour les choses liées au show business. De son côté, a déclaré María, elle prend comme porte-bonheur pour forger sa carrière au milieu.

C’est un honneur d’être sa petite-fille, je dois beaucoup respecter cette mémoire, d’abord en tant que grand-père, et deuxièmement en tant qu’idole et icône de la culture mexicaine, de la télévision, du théâtre, du cinéma, et d’autre part, utiliser cette étoile comme une bénédiction Pour construire mon propre chemin

Il est ma star car il est toujours là, et comme tous nos proches qui ne sont plus là quand on a besoin de leur parler, ils parlent et c’est tout », a-t-il dit un jour dans une interview au journal Publimetro.

Il est à noter que María Penella a fait ses premières apparitions au théâtre à l’âge de 13 ans, en 2009, elle a joué dans le rôle de “Le Journal d’Anne Frank”, depuis lors, elle a continué à participer à de nombreuses pièces, telles que “Anita l’orpheline”, “Petite Voix” ou “L’Homme de La Manche”, dans lequel il a donné vie à la petite-fille de “Don Quichotte” et “Dulcinée”.

Il s’est également aventuré en 2016 dans le roman-série mexicain “Hotel de los Secretos”, produit par son oncle Roberto Gómez Fernández pour la chaîne Televisa.

Elle sera une méchante dans “Tu te souviens de moi”

Lundi prochain, le 18 janvier, la nouvelle histoire de la maison de production de San Ángel, “Te acuerdas de me”, où María Penella jouera un méchant, apparaîtra à la télévision.

Avec d’autres membres de la distribution tels que Gabriel Soto, Fátima Molina, Guillermo García Cantú, Marisol del Olmo et Pedro Sicard dans les rôles antagonistes. En outre, les performances stellaires d’Alejandro de la Madrid, Federico Ayos, Natalia Téllez, Joshua Gutiérrez et les premiers acteurs Rebecca Jones, Juan Carlos Barreto et Ana Bertha Espín.

En plus d’autres débuts comme celui de Nina Rubin, fille du célèbre animateur Andrea Legarreta. L’histoire sortira sur les écrans le lundi 18 janvier prochain sur El Canal de las Estrellas, à 21h30.

C’est Gabriel Soto lui-même qui a parlé pour les caméras Hoy et a révélé quelques avancées sur la nouvelle production sous la direction de Carmen Armendáriz.

C’est un roman plein d’intrigues, d’amour, de passion, qui va très vite, dans chaque chapitre quelque chose de nouveau se produit », a déclaré le également protagoniste de Soltero con hijas, dans une interview avec le programme Hoy.

Dans d’autres détails, María Penella jouera le personnage de Marina, «une vigneronne respectée», une fille qui n’a jamais manqué de rien et qui est follement amoureuse de son mari, Pedro Cáceres (joué par Gabriel Soto) pour qui elle se battra afin qu’il ne l’abandonnez pas pour Vera (Fátima Molina), le véritable amour de “Pedro”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Vous pouvez également lire la photo choc de Causa de Doña Clotilde del Chavo del 8 sur Twitter