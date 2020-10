L’ancien chef du département de la Sécurité intérieure, Miles Taylor, s’est attribué le mérite de l’éditorial anonyme du New York Times sur une “résistance” secrète au sein de l’administration Trump publié en 2018, et maintenant de nombreux Américains cherchent à en savoir plus sur lui. L’éditorial de Taylor, “Je fais partie de la résistance à l’intérieur de l’administration Trump”, était explosif à l’époque, et maintenant il offre plus de détails dans une interview avec CNN mercredi soir. Taylor appelle maintenant le peuple américain lui-même à servir de «contrôle» aux «caprices» du président Donald Trump.

Taylor a publié un article de blog mercredi, affirmant qu’il était l’auteur de l’éditorial qui a exaspéré Trump et a déclenché une enquête interne massive en 2018. Taylor a déjà approuvé publiquement l’ancien vice-président Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020, et il a été présenté dans une vidéo réalisée par les électeurs républicains contre Trump en août. Il convient également de noter qu’il n’est pas le premier responsable de l’administration Trump à se prononcer contre le président, bien que le secret de son éditorial le distingue.

La Maison Blanche appelle l’auteur nouvellement révélé “ anonyme ”, Miles Taylor, un “ ancien membre du personnel de bas niveau et mécontent ”, rapporte @kaitlancollins pic.twitter.com/leEUwm3QRR – The Lead CNN (@TheLeadCNN) 28 octobre 2020

Taylor était en charge du département de la sécurité intérieure à un moment où il adoptait la politique controversée de séparation de la famille de Trump pour les nouveaux immigrants à la frontière sud. Selon le dernier rapport du New York Times, les parents d’au moins 545 de ces enfants n’ont toujours pas été retrouvés, ce qui a incité certains à se demander dans quelle sorte de «résistance» Taylor était réellement impliquée.

Dans le nouveau billet de blog de Taylor, il a écrit qu’il avait «tort» d’essayer de donner au peuple américain l’espoir d’une résistance de l’intérieur de la Maison Blanche il y a deux ans. Il a écrit: “Le pays ne peut pas compter sur des bureaucrates bien intentionnés et non élus autour du président pour le diriger vers ce qui est juste. Il a de toute façon purgé la plupart d’entre eux. Ils ne peuvent pas non plus compter sur le Congrès pour nous délivrer des caprices capricieux de Trump.”

«Les gens eux-mêmes sont le contrôle ultime du chef de la direction du pays», a écrit Taylor.

NOUVEAU: Annonce de témoignage de l’ancien chef d’état-major du DHS de Trump @MilesTaylorUSA, déclarant son soutien à Joe Biden et décrivant la présidence de Trump comme “terrifiante” et “faisant activement des dommages à notre sécurité”. REGARDEZ et accédez à https://t.co/Nz2NiSCquN pour en savoir plus. pic.twitter.com/iChqOdIIew – Électeurs républicains contre Trump (@ RVAT2020) 17 août 2020

Taylor a été nommée au département de la sécurité intérieure en 2017, occupant à l’origine le poste de chef de cabinet de la secrétaire à la sécurité intérieure elle-même, Kirstjen Nielson. Avant cela, Taylor avait travaillé pour l’administration du président George W. Bush. Taylor a démissionné en novembre 2019 et en août 2020, il a déclaré à CNN qu’il avait démissionné suite à la gestion par Trump de l’immigration illégale.

Taylor a affirmé qu’il avait personnellement vu Trump offrir des pardons fédéraux au personnel de la sécurité intérieure pour toute poursuite pénale qu’ils pourraient engager pour leur traitement des immigrants illégaux. Cependant, il a toujours défendu l’interdiction de voyager des musulmans de Trump, sa politique de séparation de la famille et d’autres mesures qui ont conduit au traitement inhumain des enfants à la frontière sud aujourd’hui.

Pour en savoir plus sur l’histoire de Taylor, écoutez son interview sur CNN mercredi soir à 21 h HE.