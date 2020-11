O

ttobah Cugoano, le premier Africain à réclamer publiquement l’abolition totale de la traite des esclaves, est devenu le premier personnage historique noir à être honoré d’une plaque bleue.

La plaque est en cours d’installation par English Heritage à Schomberg House, Pall Mall, où Cugoano travaillait comme serviteur.

Les plaques bleues de Londres visent à relier les personnages historiques aux bâtiments du présent et English Heritage examine actuellement les histoires de personnages ethniques noirs et minoritaires de l’histoire pour obtenir une représentation plus diversifiée du projet.

Cugoano, qui a été vendu aux Européens pour «une arme à feu, un morceau de tissu et du plomb», est devenu le dernier personnage à être honoré d’une plaque bleue.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le pionnier de la lutte contre l’esclavage.

Qui était Ottobah Cugoano?

Ottobah Cugoano est né dans un village près de la côte du Ghana, anciennement connue sous le nom de Gold Coast. Il a été enlevé en 1770 alors qu’il jouait avec d’autres enfants dans un champ et a été vendu à des Européens en échange «d’une arme à feu, d’un morceau de tissu et de plomb».

Après avoir été kidnappé, Cugoano et d’autres esclaves ont été transportés aux Antilles et il a raconté plus tard comment des captifs désespérés ont essayé de couler le bateau car ils préféraient la mort à la vie à bord.

Pendant deux ans, il a travaillé dans des plantations à la Grenade et dans d’autres îles en tant qu’esclave. On pense que Cugoano a ensuite été amené en Angleterre par un éminent propriétaire d’esclaves.

Il décida «d’apprendre la lecture et l’écriture, qui devinrent bientôt ma récréation, mon plaisir et mes délices», mais on sait peu de choses sur la manière dont il a gagné sa liberté.

En 1784, il était employé comme domestique et deux ans plus tard, il faisait campagne contre l’esclavage et devint un chef de file de la communauté noire géorgienne de Londres.

Alors qu’il travaillait comme domestique à Londres, il a écrit un livre «radical» appelant à l’abolition immédiate de l’esclavage et à l’émancipation des esclaves.

Pensées et sentiments sur le mauvais et mauvais trafic de l’esclavage et du commerce des espèces humaines a été l’un des premiers livres anti-esclavagistes écrits par des noirs à être publié en Grande-Bretagne.

Il a repris un argument clé utilisé par les apologistes de l’esclavage – la complicité des Africains dans le commerce.

Il a invité les lecteurs à imaginer des raids d’esclaves sur la Grande-Bretagne par des pirates africains, «aidés par certains de vos propres voisins insidieux, car il peut y avoir parmi vous des hommes assez vils pour faire une telle chose s’ils pouvaient en tirer de l’argent».

Qu’est-ce que le Mois de l’histoire des Noirs?

Il a également écrit que «la différence de couleur et de teint, qu’il a plu à Dieu de désigner parmi les hommes, n’est pas plus inconvenante que les différentes nuances de l’arc-en-ciel sont inconvenantes pour l’ensemble …

«Cela ne modifie pas la nature ou la qualité d’un homme, qu’il porte un manteau noir ou blanc – qu’il le mette ou le dépouille, c’est toujours le même homme.

David Olusoga, membre du groupe anglais sur les plaques bleues du patrimoine, diffuseur et historien, a déclaré: «Ottobah Cugoano était un homme remarquable, qui avait lui-même connu les horreurs de l’esclavage.

«Ayant survécu, il a utilisé des mots et des arguments pour lutter contre la traite négrière et l’esclavage.

«Cugoano était un véritable pionnier – le premier Africain à réclamer l’abolition totale de l’esclavage et l’un des leaders de la communauté noire géorgienne de Londres. Je suis ravi qu’English Heritage célèbre sa vie avec une plaque bleue. »

La maison Schomberg sur Pall Mall a été mentionnée dans le frontispice de l’édition de 1787 de Pensées et sentiments.

Le militant du XVIIIe siècle a disparu des archives historiques en 1791 et les historiens ne savent pas s’il est mort cette année-là.

English Heritage a déclaré que seulement 4% des 950 plaques bleues de Londres sont dédiées à des personnages noirs et asiatiques de l’histoire, en partie à cause d’un manque de documents historiques pour établir un lien définitif entre les gens et le bâtiment dans lequel ils vivaient.

“Que nous ayons ces liens définitifs pour Cugoano et que le bâtiment historique survit sous une forme qu’il aurait reconnue, cela signifie que c’est une occasion très rare d’honorer un Londonien noir du 18ème siècle”, a-t-il déclaré.

