P

a Salieu a été dévoilé comme vainqueur du BBC Sound de 2021.

L’artiste de 23 ans, qui a connu une année d’évasion en 2020 et a sorti sa superbe première mixtape en novembre, est arrivé en tête d’une liste restreinte qui présentait quatre autres étoiles montantes de la scène musicale: Holly Humberstone, BERWYN, Greentea Peng et GRIFF.

Cela signifie que Salieu suit les traces d’Adele, Michael Kiwanuka, Ellie Goulding et d’autres en remportant la distinction. Il a déclaré: «J’étais juste très heureux d’être même inclus sur la liste aux côtés d’artistes incroyables, dont certains que je connais personnellement. Ils ont tous un talent fou, alors être le gagnant de quelque chose comme ça si tôt dans mon voyage me semble fou.

Pas familier avec Salieu ou sa carrière extrêmement prometteuse jusqu’à présent? Voici ce que vous devez savoir.

Salieu est né à Slough mais a déménagé en Gambie, le pays d’origine de ses parents, peu après sa naissance. À l’âge de huit ans, il est retourné au Royaume-Uni, s’installant cette fois à Coventry. Son héritage familial et le temps qu’il a passé dans la nation africaine découlent de sa musique, des genres qu’il façonne dans son style, jusqu’à sa prestation vocale et ses paroles. «Gambian brudda, Mr K Kinte», il rappe sur le morceau Frontline, une chanson qui s’inspire également de son éducation difficile dans la banlieue de Coventry Hillside: «Ils ne connaissent pas la vie de quartier / font toujours mazza inna frontline.»

Il a parlé dans le passé de ses coups avec la violence – son ami a été poignardé et tué en 2018, et lui-même a reçu une balle dans la tête l’année suivante – mais dit que ces expériences l’ont amené à faire de la musique. Il a d’abord commencé à perfectionner son art dans un studio local, y passant des jours à la fois, avant de déménager à Londres.

Sa carrière musicale a pris vie avec le morceau de 2019 Dem A Lie – sa première sortie après avoir été soutenu par un grand label, Warner – mais les choses ont augmenté d’un niveau après avoir abandonné Frontline au début de 2020, assurant une forte rotation sur les stations de radio et des soutirages. des millions de flux (4,5 millions sur Spotify, en l’état).

Cela aurait été une année encore plus grande pour lui s’il n’y avait pas eu la pandémie, avec quelques machines à sous élevées sur les programmations des festivals européens, mais Salieu a consolidé sa place en tant que celui à surveiller avec la sortie de sa première mixtape, Send Them To Coventry , en novembre. Il a montré la capacité de Salieu à défier les genres, fusionnant des sons populaires de Grande-Bretagne, d’Afrique et d’Amérique, et produisant quelque chose qui lui est propre. Comme il l’a dit à ES Magazine l’année dernière, il n’est pas une «star de la crasse… Je suis une star de tout».

Quelles chansons dois-je écouter?

La chanson qui a fait découvrir à beaucoup d’entre nous le talent fulgurant de Salieu. Des paroles tranchantes, une diffusion fluide, une ligne de basse de tremblement de terre et le genre de refrain qui résonnera autour de votre crâne pendant des jours.

C’est peut-être la meilleure chose qu’il ait publiée jusqu’à présent, avec un rythme irrésistible et une fonctionnalité divertissante de BackRoad Gee. Il est sorti en 2020, mais ce sera un candidat sérieux pour la chanson de l’été 2021 (si nous sommes tous autorisés à sortir d’ici là).

Rien que de la positivité et de la confiance en soi sur celui-ci, le dernier morceau de sa mixtape, dans lequel il nous exhorte tous à «protéger votre énergie». La voix mélodieuse de Mahalia est un superbe ajout.

Tout va bien, Salieu partira pour sa toute première tournée au Royaume-Uni plus tard cette année, avec un grand rendez-vous à Londres en mai. Les dates complètes de la tournée sont ci-dessous:

11 mai – Thekla, Bristol

12 mai – Belgrave Music Hall, Leeds

13 mai – Gorilla, Manchester

14 mai – La grande évasion, Brighton

17 mai – Salles de sauvetage, Nottingham

18 mai – Village Underground, Londres

19 mai – Institut 2, Birmingham

21 mai – Kasbah, Coventry