aphael Warnock est entré dans l’histoire en devenant le premier sénateur noir de l’ancien État américain confédéré de Géorgie.

Le pasteur baptiste, qui a passé les 15 dernières années à diriger l’église d’Atlanta où Martin Luther King Jr a prêché une fois, a vaincu le président sortant républicain Kelly Loeffler pour placer la majorité du Sénat à la portée de son parti démocrate.

Dans un discours marquant sa victoire, le révérend Warnock, 51 ans, a déclaré: «Ma mère, qui était une adolescente grandissant à Waycross, en Géorgie, avait l’habitude de ramasser le coton de quelqu’un d’autre. Mais l’autre jour, parce que c’est l’Amérique, les mains de 82 ans qui cueillaient le coton de quelqu’un d’autre sont allées aux urnes et ont choisi son plus jeune fils pour être sénateur des États-Unis.

Alors, qui est l’homme de l’un des États du sud qui a combattu pour l’esclavage pendant la guerre civile américaine et qui n’est maintenant devenu que le onzième sénateur noir de l’histoire américaine?

Martin Luther King – En images

Le leader américain des droits civiques Martin Luther King (1929-1968) s’adresse à la foule lors de la marche sur Washington au Lincoln Memorial, Washington DC, où il a prononcé son discours “ I Have A Dream ”

1964

Coretta Scott King et son mari Martin Luther King le 9 décembre 1964 à Oslo où le pasteur américain et leader des droits civiques a reçu le 10 décembre le prix Nobel de la paix

1964

Le champion de boxe poids lourd Muhammad Ali et le Dr Martin Luther King s’entretiennent avec des journalistes à Louisville le 29 mars 1964

AP

Un télégramme au Dr Martin Luther King Jr. emprisonné du boxeur Muhammad Al

1961

Le pasteur américain et militant des droits civiques Martin Luther King (1929-1968) le 23 mai 1961

1963

Les dirigeants des droits civils se tiennent la main alors qu’ils dirigent une foule de centaines de milliers de personnes lors de la marche sur Washington pour l’emploi et la liberté, Washington le 28 août 1963

1963

Le révérend Martin Luther King et d’autres leaders des droits civiques se réunissent avant un rassemblement au Lincoln Memorial le 28 août 1963 à Washington

1963

Le président américain John F.Kennedy à la Maison Blanche avec les dirigeants des droits civiques “ Marche sur Washington ” (de gauche à droite) Whitney Young, le Dr Martin Luther King (1929-1968), le rabbin Joachim Prinz, A. Philip Randolph, président Kennedy , Walter Reuther (1907 – 1970) et Roy Wilkins. Derrière Reuther se trouve le vice-président Lyndon Johnson le 28 août 1963

1964

Militant américain des droits civiques Martin Luther King Jnr (1929-1968

1964

Le leader américain des droits civiques Martin Luther King (1929-1968) (à gauche) reçoit le prix Nobel de la paix de Gunnar Jahn, président du Comité du prix Nobel, à Oslo le 10 décembre 1964

1964

Le leader américain des droits civiques, le Dr Martin Luther King, Jr. (1929-1968) se tient aux côtés de son épouse Coretta et du maire de New York, Robert F.Wagner, qui reçoit la médaille d’honneur de la ville de New York le 18 décembre 1864

Le président Lyndon B Johnson (1908-1973) discute de la loi sur les droits de vote avec le militant des droits civiques Martin Luther King Jr

1965

Martin Luther King (1929-1968) et son épouse Coretta Scott King mènent une marche pour les droits civiques de Selma, en Alabama, à la capitale de l’État à Montgomery. Sur la gauche (tenant une bouteille), le diplomate américain Ralph Bunche (1904-1971)

1965

Le militant afro-américain des droits civiques Martin Luther King, Jr. (1929-1968, au centre) écoutant une radio à transistors en première ligne de la troisième marche de Selma à Montgomery, Alabama, pour faire campagne pour l’enregistrement approprié des électeurs noirs le 23 mars 1965. Parmi les autres manifestants figurent: Ralph Abernathy (1926 – 1990, deuxième à gauche), Ralph Bunche (1903 – 1971, troisième à droite) et le rabbin Abraham Joshua Heschel (1907 – 1972, extrême droite). La première marche s’est terminée par la violence lorsque des manifestants ont été attaqués par la police. Le second a été avorté après qu’une injonction légale a été émise

1965

Dr Martin Luther King (1929 – 1968) (lors d’une marche pour les droits civiques en Alabama. Assis à côté de lui se trouve son collègue militant des droits civiques et pasteur Ralph Abernathy (1926 – 1990)

1965

Le Dr Martin Luther King (1929-1968) à la marche des droits civiques de l’Alabama qu’il a dirigée le 15 mars 1965

1965

Le militant américain des droits civiques Martin Luther King (1929-1968) et son épouse Coretta Scott King mènent une marche pour le droit de vote des noirs de Selma, en Alabama, à la capitale de l’État à Montgomery le 30 mars 1965

1966

Le pasteur américain et leader des droits civiques Martin Luther King s’adresse aux militants du “Mouvement pour la paix le 29 mars 1966 à Paris

1967

Le leader américain des droits civiques Dr Martin Luther King (1929-1968) lors de la convocation “ Peace On Earth ” à Genève le 31 mai 1967

1967

Le leader américain des droits civiques, le Dr Martin Luther King, Jr. (1929-1968), sous le regard du Dr Charles Bousenquet, signe le diplôme à l’Université de Newcastle après avoir reçu un doctorat honorifique en droit civil, Newcastle, Angleterre le 14 novembre 1967

1968

Le leader américain des droits civiques, le Dr Martin Luther King Jr. (1929 – 1968), couché à Memphis, Tennessee, alors que ses collègues lui rendent hommage (de droite à gauche); Andrew Young, Bernard Lee et le révérend Ralph Abernathy (1926 – 1990)

1968

Le pasteur et leader des droits civiques Ralph Abernathy (1926 – 1990) préside les funérailles du leader des droits civiques assassiné Martin Luther King (1929 – 1968), Ebenezer Baptist Church, Atlanta, Géorgie. La veuve du roi, Coretta Scott King, est assise avec leurs enfants près de son cercueil au premier rang le 9 avril 1968

Faire l’histoire

À l’âge de 35 ans, en 2005, il est devenu le plus jeune pasteur de l’Église baptiste Ebenezer à Atlanta – où le Dr Martin Luther King a été baptisé et prêché une fois.

La stature du révérend Warnock en tant que chef d’une église historique a également contribué à façonner et à consolider son statut politique.

Lui et 10 autres personnes ont été arrêtés en 2014 pour avoir protesté contre le refus des républicains d’étendre la couverture médicale de Medicaid, a rapporté NBC.

Trois ans plus tard, il a été de nouveau arrêté, en tant que l’un des nombreux pasteurs qui manifestaient contre une tentative d’abroger la loi sur les soins abordables, ce qui permet aux Américains d’obtenir plus facilement une assurance maladie.

Un membre de sa congrégation, Cecilia Baker, a déclaré à NBC que le révérend Warnock avait un «engagement envers l’équité qui est inébranlable».

“Ses messages de dimanche sont édifiants et presque toujours éducatifs sur le paysage politique et son impact sur les Noirs. Il se bat pour sa communauté depuis la chaire et fera de même à Washington”, a-t-elle déclaré.

L’ancien président Barack Obama a exprimé son soutien à Warnock à l’approche des élections de novembre.

«Vous ne trouvez pas beaucoup de gens à Washington comme le révérend Warnock», a déclaré M. Obama dans une publicité de campagne en octobre pour le rév. Warnock. «Et c’est exactement pourquoi nous devons le faire entrer en fonction.»

Jon Ossoff, 33 ans, deviendrait le plus jeune membre du Sénat s’il gagnait

Que se passe-t-il maintenant?

Le révérend Warnock a assuré l’un des deux tours de scrutin du Sénat de Géorgie, l’autre étant toujours à gagner.

L’accent est maintenant mis sur la deuxième course entre le républicain David Perdue, un ancien dirigeant d’entreprise de 71 ans qui a occupé son siège au Sénat jusqu’à l’expiration de son mandat dimanche, et Jon Ossoff, ancien assistant du Congrès et journaliste.

Tôt mercredi, M. Ossoff a remporté la victoire mais les candidats étaient bloqués dans une course serrée et il était trop tôt pour appeler un vainqueur.

“Cette campagne a porté sur la santé, l’emploi et la justice pour les habitants de cet État – pour tous les habitants de cet État”, a déclaré M. Ossoff dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux mercredi matin.

«Que vous soyez pour moi ou contre moi, je serai pour vous au Sénat américain. Je servirai tout le peuple de l’État. »

En vertu de la loi géorgienne, un candidat qui suit peut demander un recomptage lorsque la marge de victoire est inférieure ou égale à 0,5 point de pourcentage.

Si M. Ossoff gagne, les démocrates auront le contrôle total du Congrès, renforçant ainsi la position du président élu Joe Biden alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier.

en relation

La victoire de M. Warnock est le symbole d’un changement frappant dans la politique géorgienne alors que le nombre croissant d’électeurs diversifiés et formés à l’université exercent leur pouvoir au cœur du Sud profond.

Cela marque la fin de près de deux décennies au cours desquelles les démocrates ont été exclus de leurs fonctions dans tout l’État et fait suite à la victoire de Joe Biden en novembre, lorsqu’il est devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle à porter l’État depuis 1992.

À seulement 33 ans, M. Ossoff serait le plus jeune membre du Sénat.