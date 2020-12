O

À première vue, ils ne pourraient pas être plus différents – Boris Johnson ébouriffé et performativement chaotique et l’élégante présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen – ses cheveux royalement coiffés dans un style de films élaborés et un lifting maximal des racines (pensez Margaret Thatcher avec un allusion à la brillance de feu la princesse Diana).

Mais leurs histoires de vie ont plus de similitudes qu’il n’en ressort immédiatement. La relation entre von der Leyen, ou VDL comme son équipe l’appelle, et Johnson pourrait déterminer notre avenir après le Brexit. Alors, qui est-elle et comment s’entend-elle avec notre premier ministre?

Alors que les deux blondes se sont rencontrées cette semaine dans le quartier glacial de Bruxelles pour un dîner du destin – soupe de potiron et pétoncles, turbot cuit à la vapeur et pavlova avec sorbet à la noix de coco – l’Europe attendait de voir le résultat de leurs entretiens ultimes. Les enjeux sont importants, en particulier pour la Grande-Bretagne qui envisage un accord sur les conditions commerciales pour compenser un début chaotique jusqu’en 2021 et limiter les retards gênants sur le transport de marchandises via les ports britanniques. Quatre ans après le vote sur le Brexit et près d’un an après le départ de la Grande-Bretagne Brexited de l’UE, beaucoup se résume à l’interaction des deux dirigeants blonds (e). De très grands écarts subsistent entre le Royaume-Uni et l’UE, a déclaré le numéro 10, et il est peu probable que les négociations se prolongent au-delà de dimanche.

Mais leurs histoires de vie ont plus de similitudes qu’il n’en ressort immédiatement, ce qui explique une plus grande facilité dans leurs transactions que le permafrost qui est descendu sur la relation Theresa May-Merkel ou les tirs perpétuels que Jean-Claude Juncker, le prédécesseur de von der Leyen a distribué à la Grande-Bretagne après la victoire de Leave.

Von der Leyen et Johnson partagent la même alma mater – l’École européenne de Bruxelles et les deux sont la progéniture de pères qui étaient actifs dans la politique pro-européenne, apprenant à parler français, la lingua franca de l’eurocratie. Mais alors que Johnson a choisi la voie de la perturbation des continuités de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE comme voie d’accès au pouvoir, Von der Leyen est l’initié ultime de Berlin, jouant soigneusement selon les règles de la politique consensuelle de Merkel (qui sont conçues pour garantir que la chancelière elle-même est restée à la barre pendant 15 ans, un record).

Accord, pas d’accord ou le plus fin des accords écrémés, un initié de la Commission note que von der Leyen et Johnson «se côtoient mieux à un niveau personnel que n’importe lequel de leurs ancêtres, partageant souvent un sourire ou une blague» – même lorsque sa frustration officielle avec La Grande-Bretagne en tant que «cousins ​​maladroits» de l’Europe est palpable. Elle est surnommée la blonde Hitcock pour sa capacité à la garder au frais sous la pression.

Sans aucun doute, Johnson lui rappelle également l’époque moins contrôlée de sa vie – une période échappant aux confins d’une famille conservatrice stricte et politiquement proéminente du nord de l’Allemagne pour étudier à la LSE et embrasser la culture punk de la fin des années 70. À une époque où les familles des politiciens étaient ciblées par la faction terroriste de l’Armée rouge, elle s’est enregistrée sous le nom de Rose Ladson (sa famille a adopté le nouveau nom en l’appelant Röschen, petite rose) et son père s’est arrangé pour qu’elle vive à Earl’s Court, avec le protection supplémentaire d’un propriétaire en qui ils avaient confiance, Jacek Rostowski, plus tard ministre des Finances polonais. Rostowski a également connu une brève période dans les guerres du Brexit en tant que candidat pour le parti de courte durée (et finalement implosé) Change UK.

Le jeune von der Leyen, m’a-t-il rappelé un jour, était «plein d’entrain, poli, sociable et généralement en route pour les clubs». Elle avait également l’habitude de laisser la porte d’entrée ouverte, ce qui sapait plutôt l’obsession de la famille pour sa sécurité. Elle est allée voir The Buzzcocks, a apprécié les discothèques et se souvient avec tendresse de son séjour ici, en disant: «Londres était l’incarnation de la modernité, de la liberté, de la joie de vivre à tout essayer – une liberté intérieure.

À LSE, elle a changé fréquemment de matière académique. «Personne ne pensait qu’elle était un cadeau pour l’économie», note un camarade de LSE. Von der Leyen est finalement passé à étudier la médecine, à la faculté de médecine de Hanovre, spécialisée en gynécologie. Elle a rencontré son mari médecin, Heiko, là-bas. Il est maintenant un entrepreneur dans la technologie des cellules souches et surnommé «le deuxième mari le plus silencieux d’Allemagne» après l’autre moitié presque invisible d’Angela Merkel, Joachim Sauer.

Le couple a sept enfants et vit dans une ferme de randonnée près de Hanovre (où Ursula est la plus heureuse de se moquer avec des chevaux et ses chèvres de compagnie le week-end).

Rares sont ceux qui doutent qu’elle ait pu lancer sa propre carrière au départ en raison de l’importance de son père dans la politique chrétienne-démocrate allemande. Mais elle était aussi assez astucieuse pour s’allier à Angela Merkel dans les premières années difficiles lorsque la chancelière faisait face à des rangs masculins hostiles et au snobisme pour ses racines à l’est et avait besoin d’un allié qui connaissait le social, ainsi que les leviers politiques du complexe allemand. machine politique.

Les deux, dit un initié, sont des «amis politiquement proches» plutôt que des «sœurs comparant les coiffeurs». Von der Leyen a toujours été le «bras le plus long d’Angela Merkel», observe l’un de ses anciens collaborateurs, qui ajoute également: «Mais elle a montré son acier, vous ne survivez pas dans les querelles de cabinet de diverses coalitions (où les emplois sont répartis entre les parties) sans se démarquer ou au moins montrer votre valeur au patron. »

J’ai expérimenté ce charme d’acier de première main dans un petit groupe de journalistes, autorisés derrière un cordon à parler brièvement avec Merkel et von der Leyen dans le débat télévisé de l’élection de la chancelière en 2017. La relation entre les deux femmes ressemblait à une scène de monarque et gestionnaire que vous pourriez voir dans The Crown – avec von der Leyen remettant du vin pour une séance photo au chancelier et détournant la conversation lorsque les sujets entre trop maladroits (aka dignes d’intérêt) pour Merkel.

Lorsque von der Leyen nous a interrompu pour nous dire que c’était «assez», nous avons rassemblé des journalistes suppliés de différer – et nous nous sommes retrouvés tirés en arrière par les équipes de sécurité pour permettre au chancelier de se retirer. C’est une illustration de la raison pour laquelle Merkel en est venue à considérer von der Leyen comme une personne capable de lire ses intérêts et de faire certaines des lourdes sanctions en son nom. Après que le fracas se soit calmé, von der Leyen a plaisanté, «nous avons juste senti qu’il était temps pour notre vin!»

Plus largement cependant, son mandat en tant que secrétaire à la Défense a laissé des points d’interrogation sur la compétence dans une carrière qui a basculé de succès en catastrophes. «Le plus faible de tous nos ministres», a objecté une ancienne collègue indignée du Cabinet à sa nomination en tant que présidente de la Commission européenne en 2019.

Elle a eu un problème de démission quasi-manquée quand il est apparu qu’elle avait copié des pans de son doctorat (elle a nié l’avoir fait intentionnellement, mais l’incident a soulevé des questions persistantes sur sa rigueur) et il y a eu de fréquentes critiques d’un manque de maîtrise des détails comme défense. secrétaire, années où l’armée allemande a été en proie à des problèmes d’organisation et de budget. Von der Leyen était heureux de s’échapper de la caserne politique à Bruxelles.

Von der Leyen ne peut pas elle-même déplacer les lignes rouges fixées par l’UE (avec les grandes puissances d’Angela Merkel et Emmanual Macron en arrière-plan). La défense passionnée du marché unique par Merkel hier a également montré qu’il y avait une marge très limitée pour le genre de compromis donnant-donnant que les ailes «réalistes» du gouvernement britannique et de l’UE espéraient porter ses fruits.

Le fil Twitter de Von der Leyen a rapporté mercredi qu’elle avait «hâte» de rencontrer Johnson et qu’elle était «ravie» que les maux de tête liés au marchandage de dernière minute sur l’accord de retrait et à la réouverture des problèmes entourant la frontière irlandaise aient été résolus – une pierre d’achoppement pour un accord supprimé au moins. Elle sait quand déployer la gentillesse au lieu de l’irritation avec le Brexit Grande-Bretagne. Cela fait moins de bleus que ceux qui l’ont précédé. Mais après le café et le cognac de fin de soirée, les lignes rouges qui séparent Boris et Bruxelles ne semblent pas beaucoup plus douces.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist