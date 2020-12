Qui est Zara Phillips? sa grossesse est une nouvelle en royauté | .

L’une des nouvelles qui remplirait sûrement les membres royaux d’une grande joie est la confirmation de la grossesse de Zara Philips, mariée à Mark Tindall, la petite-fille de la reine Elizabeth II attendrait son troisième enfant, a confirmé le propre mari du royal.

On sait peu de choses sur la petite-fille du Reine Isabel II, Zara Tindall (nom marié), cependant, a joué aux côtés de la famille royale dans de nombreux moments importants et particulièrement plus qu’avec sa propre mère, la princesse Anne, elle garde un lien spécial avec le monarque de 94 ans.

Zara Philips est un membre très important de la royauté et ils disent qu’elle a une place très spéciale au cœur de la reine Elizabeth II, elle est l’une de ses “petites-filles les plus gâtées”, fille de la princesse Anne, la seule femme des quatre enfants de le monarque et le duc Philippe d’Édimbourg.

La princesse Anne et son premier mari, le capitaine Mark Philiphs, ont eu deux enfants pendant leur mariage, Peter et Zara Philips.

La petite-fille aînée du souverain du trône d’Angleterre et son mari, le duc Philippe d’Édimbourg, ont épousé le joueur de rugby de Gloucester le 30 juillet 2011.

Deux ans plus tard, en 2013, leur fille Mia Grace Tindall est née aujourd’hui, âgée de 7 ans, et en 2018 une autre fille est venue dans la famille, Lena Elizabeth, aujourd’hui encore le couple est sur le point de jouer dans leur deuxième étape en tant que parents après que Zara en ait perdu deux. bébés après la naissance de leurs filles.

C’étaient quelques-unes des raisons pour lesquelles le joueur a fait remarquer, ils n’ont pas révélé la nouvelle au début, car ils préféraient attendre un peu avant de rendre la grossesse publique.

“Il veut que ce soit un garçon”

L’ancien joueur a fait part de la nouvelle de son deuxième fils très heureux, ce qui a sans aucun doute rendu très heureux tous ceux qui font déjà partie de cette nouveauté, y compris l’heureuse arrière-grand-mère, la reine Elizabeth.

Un troisième Tindall est en route », a déclaré l’ancien capitaine de l’équipe de rugby d’Angleterre.

Z va très bien. Elle fait toujours très attention à tout ce qui s’est passé dans le passé et elle est également très excitée », a déclaré Mike, qui espère personnellement que le nouveau bébé sera un garçon.

En revanche, le couple n’a pas révélé plus de détails sur la date à laquelle la naissance pourrait avoir lieu puisqu’ils précisent même qu’ils n’en ont pas discuté avec leurs filles.

Nous ne l’avons pas dit à Mia parce que nous savions qu’elle le dirait à tout le monde à l’école. Maintenant que nous avons fait l’échographie et tout ça, bien sûr, nous lui dirons, “promit Mike.” Lea grandit très vite et tout ce qu’elle veut, c’est que quelqu’un soit plus petit qu’elle pour qu’elle puisse se déguiser. “

Que dit la reine?

Sans aucun doute, Buckingham Palace a été rempli de joie à cette nouvelle, l’arrivée d’un nouvel arrière-petit-fils a apporté un grand bonheur aux arrière-grands-parents, en particulier à Elizabeth II qui aime apparemment les familles nombreuses.

Le lien fort qui unit Isabel à sa petite-fille

La relation entre Zara et Isabel est très particulière car ils partagent tous les deux un grand amour pour les chevaux et les courses, même la petite-fille d’Isabel est une “Amazonie” décorée et depuis plusieurs années le goût particulier du monarque pour cette espèce est connu , quelque chose qui l’a toujours accompagnée depuis son plus jeune âge.

Il est à noter que la dernière gagnante des Jeux olympiques s’est tenue à Londres en 2012 en participant à la compétition équestre dans laquelle elle a obtenu la médaille d’argent, étant la première royale anglaise à obtenir une médaille olympique.

En revanche, bien que Zara et son frère ne bénéficient pas de titres nobles par décision de leurs parents, afin qu’ils puissent vivre une vie plus libre, la femme d’aujourd’hui de 39 ans est très proche de la famille et est même marraine de Prince George, premier-né. du prince William et Kate Middleton.