Armando Manzanero est né le 7 décembre 1934, dès son plus jeune âge, il était impliqué dans la musique puisque son père était musicien et était l’un des fondateurs de l’orchestre de Yucalpetén, donc à l’âge de huit ans, il a commencé à étudier la musique à l’école de Beaux-Arts à Mérida.

Jamais au monde n’a été la première mélodie qu’il a composée en 1950 et un an plus tard, il a commencé à travailler comme pianiste. En 1957, Armando Manzanero prend le poste de directeur musical de la branche mexicaine de la maison de disques CBS Internacional.

Dans les années 60, il a commencé à obtenir le succès avec ses compositions puisqu’en 1962 il a remporté la cinquième place au Festival de la Canción au Mexique et en 1965 il a pris la première place au Festival de la Canción à Miami avec When I’m with you.

En 1966, le chanteur Carlos Lico interprète No, une chanson écrite par Manzanero et qui atteint les premières places à la radio. C’est ainsi qu’un an plus tard, le Yucatecan enregistre son premier album My First Recording, qui sera suivi d’autres comme A mi amor… con mi amor, Manzanero al Grande et bien d’autres.

Certaines de ses chansons les plus célèbres sont Adoro, We Are Boyfriends, Cet après-midi j’ai vu pleuvoir, Non, rien de personnel, j’ai appris avec toi et je ne sais pas pour toi.