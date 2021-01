La nouvelle série documentaire Netflix, Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, traduit en espagnol par Night Stalker: Hunt for a Murderer, explore la terrible histoire vraie de Richard Ramírez, qui était l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres du monde. l’histoire des États-Unis.

La frénésie criminelle de Richard Ramírez a terrorisé la Californie et le monde entier en 1985. Elle n’avait pas de signature claire et ses victimes étaient des hommes, des femmes et des enfants. L’âge n’était pas un facteur, ni la race ni le statut socio-économique. C’était une course contre la montre pour un jeune détective nommé Gil Carrillo et un enquêteur d’homicide Frank Salerno pour trouver l’homme surnommé le “Night Stalker” dont ils n’avaient que le modèle qu’il a assassiné, précisément, sans aucun modèle.

Plus de 35 ans plus tard, Richard reste l’un des tueurs en série les plus connus de tous les temps. La série documentaire explique comment le tristement célèbre tueur a été traqué et traduit en justice.

LES MEURTRES DE RICHARD RAMÍREZ

La série de crimes de Richard Ramírez a commencé en 1984. Il a assassiné, violé et poignardé une veuve de 79 ans nommée Jennie Vincow en juin 1984. Près d’un an plus tard, en mars 1985, Richard a de nouveau frappé. Il a tiré et tué Dayle Okazaki et a attaqué sa colocataire, María Hernández, qui a survécu. Cette même nuit, il a tué Tsai-Lian Yu. Les meurtres consécutifs ont déclenché une frénésie médiatique.

Il a continué à commettre une série de meurtres, de viols et de vols. Lors de son procès en 1989, il a été reconnu coupable de 13 chefs d’accusation de meurtre, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 vols qualifiés. Encore plus tard, en 2009, Richard a été lié au meurtre brutal de Mei Leung, 9 ans, à San Francisco avec un test ADN.

Prétendant être sataniste, Richard a forcé certaines de ses victimes à “jurer par Satan” tout en les terrorisant. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Richard a levé la main pour montrer un pentagramme dessiné dessus.

Avant d’être condamné à mourir dans la chambre à gaz, Richard a déclamé devant le tribunal. Ses derniers mots avant d’être condamné étaient: «Lucifer habite en chacun de nous… Vous ne le comprenez pas… et on ne s’attend pas à ce que vous le fassiez, vous n’en êtes pas capable. Je suis au-delà de votre expérience. Je suis au-delà du mal. Légions de la nuit, course de la nuit. Ne répétez pas les erreurs du Night Stalker et n’ayez aucune pitié. Je serai vengé ».

Un autre ajout à cette horrible histoire est qu’il s’est marié en prison. La relation entre Richard et Doreen Lioy a commencé en 1985 après qu’elle a commencé à lui rendre visite en prison. Ils se sont mariés en 1996. «Il est gentil, drôle et charmant», dit-elle. «Je pense que c’est une personne formidable. Il est mon meilleur ami; C’est mon collègue », a-t-il déclaré à CNN en 1997. Apparemment, il a démissionné en 2009.

Ramírez est décédé des complications d’un lymphome le 7 juin 2013, à l’âge de 53 ans. Il était soigné au Marin General Hospital, en Californie. À l’époque, le tueur en série souffrait également de «toxicomanie chronique et d’une infection virale chronique à l’hépatite C».

