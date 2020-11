W

ell je suppose qu’au moins il est écossais. La star de l’Outlander, Sam Heughan, qui a facilement passé autant de temps sans vêtements en cinq saisons de la série impertinente que James Bond en 58 ans et 27 films, a provoqué une vague d’excitation sur Internet en disant que oui, si on lui demandait de jouer le superspy suranné, il serait bien sûr d’accord. TENEZ LA PAGE AVANT.

À son crédit, il a également partagé sa théorie sur le sujet que «tout acteur britannique raisonnablement connu qui porte un costume a instantanément son nom jeté sur le ring par les fans», ce qui est une façon très sensée de le voir.

Néanmoins, ne prétendons pas que même si nous en avons assez d’attendre que No Time To Die prenne enfin vie, nous ne sommes pas impatients de savoir qui succédera finalement au pauvre vieux Daniel Craig, qui doit se sentir très fatigué maintenant. .

Jetons un coup d’œil à certains des autres prétendants…

Hardy pourrait-il être l’homme pour le travail?

Tom Hardy, avec cette combinaison passionnante de garçon chic et de rugueux qui a fait de lui probablement le conteur le plus populaire que CBEEBIES Bedtime Stories ait jamais raconté, est parfait pour Bond. Vous pouvez imaginer de manière plausible des femmes autrement sensées s’affaiblissant aux genoux pour lui; De même, il semble un candidat probable pour étrangler joyeusement un agent de double croisement à mains nues tout en mangeant un anglais complet. Récemment, il a été rapporté qu’il avait obtenu le poste, ce qui a entraîné une réduction des cotes de paris. La productrice de franchise Barbara Broccoli, cependant, a déclaré à Total Film qu’aucune décision n’avait été prise. Mince.

Norton est surtout connu pour son tour de vicaire épris de jazz à Grantchester

La star de McMafia, James Norton, a été présentée comme l’un des premiers favoris pour remplacer Craig, et les rôles précédents en tant que psychopathe meurtrier (Tommy Lee Royce dans Happy Valley) et soldat aristocratique désabusé (Prince Andrei Bolkonsky, War & Peace) sembleraient faire de lui un bon pour l’espion quelque peu mort (il a dit au Gentleman’s Journal: “Bond est une telle icône et signifie tellement pour beaucoup, donc il y a une quantité inévitable de spéculation. Mais c’est tout ce que c’est – la spéculation. Très flatteur, très spéculation humiliante. ») Mais est-ce un problème que la grande majorité des fans le connaissent comme un vicaire alcoolique, amoureux du jazz et malchanceux (Sidney Chambers sur Grantchester)? Nous le craignons.

Madden a qualifié les rumeurs de Bond de «flatteuses»

Bien sûr, il a joué un vétéran de la guerre en Afghanistan écossais prêt à baiser une femme inappropriée dans Bodyguard, et a brièvement régné en tant que roi du nord en tant que Robb Stark dans Game of Thrones, mais pour mon argent, c’était le rôle de Richard Madden en tant que manager à long terme d’Elton John et ancien amant John Reid qui a montré son potentiel pour jouer un bâtard totalement impitoyable. Nous pensons qu’il ferait un meilleur méchant. Et sa réponse aux rumeurs était assez impassible: «C’est très flatteur d’être impliqué dans cette conversation. Mais tout est question et la semaine prochaine, je suis sûr que ce sera quelqu’un de différent.

Le Night Manager a provoqué une série de rumeurs Hiddleston-as-Bond

À son crédit, Tom Hiddleston a eu très peu de camion avec les rumeurs tourbillonnant autour de ses fesses, vu pour la dernière fois rebondir joyeusement dans le Night Manager, étant celui de Bond. «Personne ne m’en a parlé», a-t-il déclaré à Graham Norton en 2016, et maintenant qu’il est lié à la nouvelle série télévisée Loki, il semble peu probable qu’il soit libre. Quoi qu’il en soit, il est beaucoup plus amusant en tant que Dieu héroïquement impassible et sarcastique du mal que Bond, franchement moins que farouche et moderne.

Le personnage de Lynch a succédé à Bond en tant que 007

La nouvelle que la star de Captain Marvel, Lashana Lynch, avait été enrôlée en tant que «nouveau 007» a suscité une rafale de gros titres à la mode l’été dernier. La réalité est un peu plus nuancée: le Londonien de 32 ans jouera l’agent qui s’est vu attribuer le numéro d’agent de Bond après son départ du MI6 dans No Time To Die, longtemps retardé. Nous devrons maintenant attendre avril (soupir) pour que Lynch fasse ses débuts, mais nous avons hâte de la voir affronter Craig avec des one-liners barbelés scénarisés par Phoebe Waller-Bridge. En fait, Waller-Bridge devrait peut-être écrire à Lynch sa propre franchise d’action.

Lowden est un fan de Craig en tant que 007

La co-star de Hardy’s Dunkirk, Jack Lowden, a également été présentée comme un remplaçant potentiel, mais il semble que la star écossaise n’aime pas ses propres chances en tant que blonde Bond 2.0 – parce qu’il est un tel admirateur de Craig. «Je suis un grand fan de Daniel Craig et je ne pense pas qu’il devrait jamais arrêter de le faire», a-t-il déclaré plus tôt cette année. «Le lien avec l’âge est une idée géniale et je pense que nous devrions aller jusqu’au bout jusqu’à 85 ans de Daniel.» Imaginez la prime d’assurance.

Elba a affirmé qu’il était trop vieux pour devenir 007

Idris Elba a été un favori pour succéder à Craig depuis que ce dernier a annoncé avec grognon qu’il était prêt à raccrocher son smoking en 2015, et il ne fait aucun doute qu’il serait brillant (Stormzy le pense aussi – le rappeur a abandonné une référence aux chances d’Elba Bond dans son single Vossi Bop 2019). Cependant, le joueur de 48 ans a constamment balayé les rumeurs en affirmant qu’il était «trop vieux» pour assumer le rôle. Idris, votre nation a besoin de vous – et après le spectacle d’horreur qui était Cats, c’est le moins que nous méritions.

Peut-être que Mirren ferait un meilleur méchant de Bond

Nous pensons que c’est une bonne idée indécente – après tout le tour de camp d’Helen Mirren en tant qu’ancienne agent de réseau Victoria Winslow dans Red était de loin l’une des meilleures choses à propos du film, et elle a certainement compris l’ambiance de l’établissement britannique, après avoir joué la reine dans , euh, la reine – mais Babs Broccoli céderait probablement à cette pensée. Cela dit, Mirren a dit à Harper’s Bazaar qu’elle nourrissait une ambition secrète de jouer un méchant Bond, ce qui pourrait même être mieux.