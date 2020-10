Au cours de l’épisode de lundi, Dancing With the Stars a révélé que l’épisode de la semaine prochaine comportera une double élimination lors de l’épisode du 2 novembre. À la veille du jour du scrutin, ABC appelle le prochain épisode, “Double Elimination Night – Use your Vote!” Cela réduira le champ de neuf paires à seulement sept. Alors, quels couples courront le plus de risques de rentrer chez eux lors de cet épisode spécial?

Afin de déterminer qui rentrera à la maison, il peut être plus facile de regarder quelles paires sont les mieux placées pour rester en dehors des deux derniers. Pour commencer, Nev Schulman et Jenna Johnson ont remporté le premier score parfait lors de l’épisode Villains Night, il semblerait donc très improbable qu’ils soient coupés, surtout si le juge a le dernier mot. Johnny Weir et Britt Stewart semblent également en bonne position avec le trio de Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli. La paire avait un 27 lundi et est tombé juste en deçà d’une marque parfaite avec un 29 il y a deux semaines.

Alors que Weir et Stewart revendiquent des scores élevés, le couple est également l’une des deux équipes restantes à être déjà sauvées dans les deux derniers, ce qui signifie qu’ils pourraient s’y retrouver à nouveau lors de la double élimination. L’autre paire à être sauvée plus tôt dans la saison était Jeannie Mai et Brandon Armstrong, qui vient de survivre aux deux derniers lundi. Les deux couples pourraient se retrouver en bas du vote des fans, bien qu’ils aient déjà prouvé qu’ils avaient le respect du juge avec des arrêts déjà utilisés.

Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvintsev pourraient entrer en territoire dangereux. Les deux ont eu leur score le plus bas (24) lors de leurs quatre dernières danses lundi et les juges ne semblaient pas trop satisfaits de la déception. Après un 18 choquant la semaine précédente, Skai Jackson et Alan Bersten ont répondu avec un 27 lundi et semblent être de retour dans les bonnes grâces des juges et des fans. Jamais encore dans les deux derniers, Nelly et Daniella Karagach pourraient bientôt voir cette séquence se terminer après des scores précédents près du bas, bien qu’elles aient sauvé leur meilleur score de la saison lundi et se dirigent vers la double élimination avec une certaine confiance.

Bien qu’il soit difficile de prévoir qui se trouvera en difficulté pour la double élimination, la prédiction la plus simple suggérerait que Mai pourrait se retrouver là-bas à un moment donné lundi prochain en raison d’être leur dans le dernier épisode. Weir a fait un bon score, mais en raison du vote des fans qui les a déjà placés une fois en bas, il reste également une possibilité, bien qu’il soit peu probable qu’il soit renvoyé à la maison par les juges. Parmi les équipes restantes, Chrishell Stause et Gleb Savchenko ont en fait le score global le plus bas sur les sept semaines avec 144 points, soit quatre de moins que Nelly et Karagach.

En entrant dans la double élimination, les célébrités les plus menacées semblent être Mai, Stause, Nelly et Weir. Dancing With the Stars sera diffusé lundi prochain à 20 h HE sur ABC.