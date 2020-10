L’épisode 10×16 tant attendu de The Walking Dead est finalement sorti le 4 octobre. Avec lui, la saison 10 était close; du moins à partir de ce stade, car il a été récemment annoncé qu’il y aurait une extension de 6 chapitres supplémentaires. Ceci avant la saison 11 qui débutera jusqu’en 2021 et se terminera en 2022, qui sera la dernière de la série basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman.

Ainsi, le chapitre intitulé “Un certain destin«Cela se termine par un surprenant cliffhanger lorsque des soldats étranges et singuliers font leur apparition et menacent l’entourage d’Eugène, Ezekiel, Yumiko et Princess. Qui sont ces personnages et dans quelle mesure sont-ils pertinents pour l’avenir de The Walking Dead? Ici, nous l’examinons.

La République

En bref, les soldats en uniforme à la fin de “A Certain Doom” appartiennent au Commonwealth, ou au Commonwealth.. Une grande population d’au moins 50 mille personnes, qui a largement surmonté l’apocalypse et a pu s’établir en atteignant une certaine normalité.

Les lecteurs des bandes dessinées de The Walking Dead savent bien en quoi consiste cette dernière étape de l’histoire de l’univers Kirkman. Bien que la série ait emprunté des chemins différents vers la publication, certains éléments importants ne changent pas, et La Mancomunidad en fait partie. Et c’est que son importance dans le récit de cette apocalypse des morts-vivants est vitale, d’autant plus que c’est à la suite de l’incursion de cette communauté dans l’histoire que les bandes dessinées qui ont cessé d’être publiées l’année dernière dans leur numéro sont fermées 193.

Même avec tous les changements apportés par l’adaptation télévisée de The Walking Dead, le Commonwealth est entré en scène. Les soldats arrivant à la gare, où Eugène et sa compagnie s’attendaient à voir Stéphanie, sont le fer de lance de l’avenir de la série..

Une fin à ‘The Walking Dead’

Après avoir surmonté la menace des Whisperers, notre équipe de survivants, désormais dirigée par Maggie, changera à jamais votre destin, puisque The Mancomunidad est le dernier fil qui sera abordé dans la série; comme cela s’est passé dans les bandes dessinées de The Walking Dead. C’est pourquoi l’apparition de cette communauté dans l’adaptation télévisuelle d’AMC est d’une importance vitale.

D’une manière ou d’une autre, tous les chemins mènent au Commonwealth, puisque la destination de Rick Grimes semble être celle-ci, et donc celle de Michonne qui le suit. Le groupe avancé dirigé par Eugene a atteint cette population particulière et nous verrons comment ils se réunissent et sous quelles conditions le reste des personnages le font.

Il sera intéressant de voir une autre façon d’affronter et d’avancer dans l’apocalypse, ainsi que de former une immense société qui, malgré tous les changements, a réussi à établir une certaine sécurité et normalité, comme nous l’avons dit plus haut. Et est-ce que Le Commonwealth parvient à surmonter de nombreux problèmes après l’effondrement du monde, et il l’a fait à tel point que bon nombre des conflits internes sont liés aux maux sociaux habituels: stratification sociale, inégalité, etc. Nous serons attentifs à ce que la série The Walking Dead nous réserve.

Ce n’est pas la fin de l’univers de ‘The Walking Dead’

AMC

Malgré le fait que la série principale devrait déjà se terminer en 2022. Il reste encore beaucoup à voir. D’une part, nous avons la trilogie de films consacrée à Rick Grimes. Aussi la récente série spin-off de The Walking Dead, intitulée Monde au-delà, aussi bien que Craindre le mort-vivant qui en est à sa sixième saison. Mais cela ne s’arrête pas là, un spin-off dédié à Carol et Daryl a récemment été confirmé, ce que nous avons déjà vu cuisiner dans le dernier épisode, lorsque ces grands amis ont enfin surmonté leurs conflits.

Donc, Nous pouvons déjà voir où la fin de The Walking Dead se profile avec la présentation de La Mancomunidad à la fin de la saison 10. Le reste des épisodes, c’est-à-dire l’extension de cette saison qui comportera 6 chapitres supplémentaires, arrivera début 2021. “Si tout se passe bien”, comme indiqué succès de la showrunner The Walking Dead Angela Kang.

L’article Qui sont les étranges personnages à la fin de la saison 10 de ‘The Walking Dead’? Il a été publié dans Explica.co.