O

h merde! La saison quatre de Call My Agent commence jeudi et Netflix a annoncé que ce serait la dernière. La plupart d’entre nous viennent tout juste de vraiment entrer dans notre obsession pour la brillante série française, qui suit les hauts et les bas de l’équipe de longue date travaillant dans une petite agence de talent parisienne, luttant contre leur propre vie personnelle dramatique tout en ayant constamment à obtenir leurs clients. hors des ennuis.

Et quels clients! De grands noms font la queue pour voir les invités de l’émission depuis le début, mais le public britannique qui n’est pas au courant de la télévision et du cinéma français a souvent été laissé fouiller frénétiquement sur Google pour savoir qui étaient réellement ces personnes d’une élégance indescriptible qui se retrouvent dans des éraflures idiotes. Pour que vous puissiez savourer chaque moment magnifique de cette dernière saison, voici un petit aperçu de ses grandes étoiles.

Charlotte Gainsbourg

(

Charlotte Gainsbourg

/ .)

Un début facile, qui ne connaît pas Charlotte Gainsbourg? La fille anglo-française de Jane Birkin et Serge Gainsbourg est une présence très appréciée sur nos écrans depuis des décennies, aimée autant pour son bonheur, Patti Smith-esque ne donnant absolument aucune f *** s que pour ses performances. – qui comprend An Impudent Girl, pour laquelle elle a remporté le César de l’actrice la plus prometteuse, The Cement Garden, Jane Eyre de Franco Zeffirelli et Melancholia de Lars von Trier. Lors de son apparition dans Call My Agent, elle est coincée avec un rôle indésirable dans le film d’un ami dont elle fera tout son possible pour sortir, ce dont elle a joué dans IRL Nymphomaniac de Von Trier, dans lequel elle attaque ses propres soldats avec un paire de ciseaux, est assez alarmant.

Franck Dubosc

(

Franck Dubosc

/ . via .)

Acteur, écrivain et humoriste, Dubosc est aussi connu en France pour son stand-up que pour son travail à l’écran. Son émission la plus récente était 50/50, un regard sur la vie au-delà de 50 ans (il a 57 ans), quand on est «trop vieux pour être jeune et trop jeune pour être vieux» ou, comme il le dit avec éloquence «moitié figue, moitié grain de raisin”. Bien qu’il soit un grand nom en France à travers des films tels que Camping et Disco, il n’a pas été beaucoup sur les écrans britanniques, bien que certains téléspectateurs se souviennent de lui, de toutes choses, Coronation Street, sur lequel il a joué Patrick Podevin, le fiancé français de Jenny Bradley. , en 1987. Il a dit avoir trouvé les Britanniques «beaucoup moins snob» que les Français, bien qu’il ait admis avoir d’abord lutté avec l’accent mancunien. «Quand je suis arrivé pour la première fois, je ne comprenais pas un mot», a-t-il déclaré à The Connexion.

José Garcia

(

José Garcia

/ . via .)

L’acteur et écrivain franco-espagnol, né à Paris, est apparu dans plus de 45 films au cours de sa carrière, à partir de 1989 dans le modeste rôle d’ouvrier dans la comédie française Mama, il y a un homme dans ton lit. Le public britannique se souviendra peut-être de lui dans le film d’action malheureux de 2016 (mettant également en vedette Idris Elba) Bastille Day, jouant le chef de la sécurité tordu Victor Gamieux – malheureux en partie parce que juste avant sa sortie, une attaque terroriste rappelant avec inquiétude cela dans le film a eu lieu à Paris, et quelques jours après sa sortie, une autre attaque à Nice a poussé Studiocanal à le retirer des cinémas. Ce n’était pas non plus particulièrement bon. Garcia est marié à la scénariste et réalisatrice Isabelle Doval.

Sandrine Kiberlain

(

Sandrine Kiberlain

/ .)

L’actrice et chanteuse française de 52 ans a été nominée huit fois pour l’équivalent des Oscars français, les Césars, et a remporté deux fois – Meilleure actrice prometteuse en 1996, puis enfin meilleure actrice en 2014. Elle a réalisé plus de 60 films, dont Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, Alias ​​Betty et le dernier film d’Alain Resnais Life of Riley, adapté de la pièce d’Alan Ayckbourn, et a sorti deux albums, même si elle a déclaré que la relation directe entre le public et un artiste en direct la faisait flipper un peu. “[It] C’était un peu oppressant et lourd pour moi, tout dépend de vos épaules sur scène et quand les gens crient votre nom, cela peut être effrayant », a-t-elle déclaré à HeyUGuys.com. Son premier film de réalisateur, A Radiant Girl, sur une jeune fille juive française vivant à Paris en temps de guerre, doit sortir cette année.

Sigourney Weaver

(

Sigourney Weaver

/ . via .)

Qui savait qu’elle pouvait parler français? Eh bien, quiconque a vu le film français One Woman or Two?, En fait, dans lequel Weaver, 71 ans, a joué aux côtés de Gérard Depardieu en 1985, entre le tournage de films Alien. Premier acteur non français invité dans la série (elle joue elle-même en essayant de décrocher un rôle face à un jeune acteur masculin), Weaver parle couramment la langue et a déclaré à Variety qu’elle avait sauté sur l’occasion. «J’ai répondu sans même lire le script! C’est la première et la dernière fois que je fais ça de ma vie, mais j’avais tellement d’admiration pour l’ensemble et l’idée et donc j’ai juste dit «oui» avant qu’ils ne puissent changer d’avis », dit-elle. Ses films les plus récents, My Salinger Year et The Good House, avec Kevin Kline, sont à la fois prêts et sur le point de sortir.

Jean Reno

(

Jean Reno

/ .)

Reno est probablement l’une des stars françaises les plus reconnaissables du monde anglophone, ayant traversé avec succès dans les années 80 pour jouer dans des films tels que The Big Blue, Mission: Impossible, Ronin, Godzilla, French Kiss (avec Meg Ryan) et beaucoup plus. Ses parents étaient espagnols andalous et Reno est né Juan Moreno y Herrera-Jiménez à Casablanca. Nicholas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, était le meilleur homme du troisième mariage de Reno, avec la mannequin et actrice anglo-polonaise Zofia Borucka.

La quatrième série de Call My Agent! est sur Netflix à partir du 21 janvier