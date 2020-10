1/7

Malgré que Blackpink a été très fort avec leurs chiffres et a établi d’innombrables records avec leur premier album, jusqu’à présent, il ne se compare pas à ce que BTS a réalisé. En fait, les 7 gars de Big Hit sont loin derrière le groupe DEUX FOIS, qui a le podium.

Après que Blackpink a sorti son premier album, The Album, il a réussi à vendre plus de 590 000 exemplaires le premier jour, ce qui a permis aux belles femmes de se hisser au sommet des groupes d’albums les plus vendus au monde. K-pop.

Même si elles ont dépassé deux fois avec ces chiffres, les 4 filles n’ont toujours pas rattrapé les meilleurs classements, EXO et BTS. Pour cette raison, nous vous présentons les 15 groupes K-pop avec le plus de ventes d’albums le premier jour. Les informations ont été calculées et compilées par le site Hanteo, étant le nombre réel d’albums vendus et livrés à l’acheteur.

15: BAEKHYUN (EXO) – LAMPES DE LA VILLE

Année de sortie: 2019

Ventes premier jour: 267 175 exemplaires.

14: X1 – SAUT QUANTUM

Année de sortie: 2019

Ventes premier jour: 268 008 exemplaires.

13: EXO SC – UN MILLIARD DE VUES

Année de sortie: 2020

Ventes le premier jour: 269 001 exemplaires.

12: EXO – OBSESSION

Année de sortie: 2019

Ventes le premier jour: 9 801 exemplaires.

11: DEUX FOIS – DE PLUS EN PLUS

Année de sortie: 2020

Ventes premier jour: 274 472 exemplaires.

10: KANG DANIEL – COULEUR SUR MOI

Année de sortie: 2019

Ventes premier jour: 342218 exemplaires.

9: NCT DREAM – RECHARGER

Année de sortie: 2020

Ventes premier jour: 374 165 exemplaires.

8: EXO – NE MONTREZ PAS MON TEMPO

Année de sortie: 2018

Ventes au premier jour: 404 721 exemplaires.

7: KIM HO JOONG – MA FAMILLE

Année de sortie: 2020

Ventes le premier jour: 419 274 exemplaires.

6: BTS – Aimez-vous: ELLE

Année de sortie: 2017

Ventes premier jour: 450 659 exemplaires.

5: DIX-SEPT – HENG: GARAE

Année de sortie: 2020

Ventes premier jour: 462 003 exemplaires.

4: Blackpink – L’ALBUM

Année de sortie: 2020

Ventes au premier jour: 590 000 exemplaires.

3: BAEKHYUN (EXO) – DÉLICE

Année de sortie: 2020

Ventes au premier jour: 626 779 exemplaires.

2: BTS – CARTE DE L’ÂME: PERSONA

Année de sortie: 2019

Ventes au premier jour: 1 479 930 exemplaires.

1: BTS – CARTE DE L’ÂME: 7

Année de sortie: 2020

Ventes au premier jour: 2 653 050 exemplaires.

C’est ainsi que BTS a obtenu les deux positions les plus élevées du classement. Alors que Blackpink est dans le top 4 et TWICE dans le top 11, il était donc déjà dépassé et de beaucoup par les gars.

Il est à noter que les jeunes de BTS offriront ce week-end (samedi et dimanche), deux représentations, bien que les deux se passeront sans audience en face à face et seront ensuite diffusées en ligne pour leurs fervents fans et followers.

Le concert aura le thème de la tournée annulée, donc leurs derniers succès musicaux seront interprétés, à partir de «Map of the Soul», car grâce à la suspension en raison de la contingence sanitaire, la tournée mondiale tant attendue a été interrompue pendant de longs mois .

Le plus grand groupe du genre musical à succès a décidé de consentir à leur ARMY, bien qu’ils aient déjà planifié les deux concerts, la date à laquelle ils auraient lieu n’avait pas été précisée, mais finalement, l’attente est terminée.